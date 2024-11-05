УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8658 відвідувачів онлайн
Новини
2 483 28

Сибіга незадоволений пасивністю послів України в арабських та африканських країнах, - ЗМІ

Сибіга незадоволений пасивністю послів в арабських та африканських країнах

Глава МЗС Андрій Сибіга незадоволений пасивністю більшості українських послів в арабських та африканських країнах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ZN.ua із посиланням на джерела.

Це він зробив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України у форматі ZOOM-конференції 4 листопада 2024 року.

Також читайте: Сибіга звернувся до партнерів після чергової ворожої атаки: Дозвольте нам бити по їхніх базах в РФ. Зніміть всі обмеження на захист життя

Сибіга заявив, що його вкрай здивувало питання, яке він почув у рамках свого турне країнами Близького Сходу та Африки від султана Оману та керівництва Анголи: "Чи правда, що зараз в Україні йде війна?".

Під час наради міністр продемонстрував зведену таблицю активності послів, відповідно до якої медіаактивність багатьох послів у згаданих регіонах – нульова.

Джерела видання розповіли, що Сибіга наголосив на необхідності зміни цієї ситуації.

Також главу МЗС обурив той факт, що ніхто з послів не звернув уваги на інформацію про наявність у північнокорейських ракетах іноземних деталей та не запитав, чи не було серед комплектуючих елементів із країн, де вони акредитовані. Якби українські посли отримали позитивну відповідь, то вони мають активно працювати в країні перебування, щоб припинити постачання комплектуючих до КНДР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна впевнена у двопартійній підтримці США, - Сибіга

Автор: 

дипломатія (714) посол (1110) Сибіга Андрій (536)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Сибіга, схоже, вчора народився і не знає, хто керує послами?
"Может, Зінка?" (с)...
показати весь коментар
05.11.2024 15:32 Відповісти
+8
З якого дуба впав цей Сібіга ?
Ніби ж працював у МЗС - має знати, що Єрмак напризначав хрін зна кого - сексологинь, засвічених ворюг, дружбанів-кумів-сватів. А тепер воно "незадоволене"...
показати весь коментар
05.11.2024 15:37 Відповісти
+6
Та ну! Та невже?! Та не може бути! В нас вже всіх послів само найвеличніше призначає, всіх своїх корефанів і коханок друзів. Або, щоб подалі від скандалу чи криміналу. А Сибіга що, рамси попутав? Досвиститься він, що його й навіть послом в якусь мумбу-юмбу не пошлють.
показати весь коментар
05.11.2024 15:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сибіга, схоже, вчора народився і не знає, хто керує послами?
"Может, Зінка?" (с)...
показати весь коментар
05.11.2024 15:32 Відповісти
Так було би непогано, якби Себіга відчитав найвеличнішого керівника тих послів. Або взагалі ремнем по сраці йому надавав
показати весь коментар
05.11.2024 19:11 Відповісти
Аїм по коліна.
показати весь коментар
05.11.2024 15:32 Відповісти
Є активні і пасивні - ці пасивні - хтось іх пользує
показати весь коментар
05.11.2024 15:33 Відповісти
а ви спробуйте їх повернути..
показати весь коментар
05.11.2024 15:34 Відповісти
Та ну! Та невже?! Та не може бути! В нас вже всіх послів само найвеличніше призначає, всіх своїх корефанів і коханок друзів. Або, щоб подалі від скандалу чи криміналу. А Сибіга що, рамси попутав? Досвиститься він, що його й навіть послом в якусь мумбу-юмбу не пошлють.
показати весь коментар
05.11.2024 15:35 Відповісти
За поданням міністра.
показати весь коментар
05.11.2024 16:22 Відповісти
То, типу, жарт?
показати весь коментар
05.11.2024 19:46 Відповісти
Найгірший буде згодований аборигенам.
Замість нього пришлють Залужного з ВБ.
показати весь коментар
05.11.2024 15:37 Відповісти
З якого дуба впав цей Сібіга ?
Ніби ж працював у МЗС - має знати, що Єрмак напризначав хрін зна кого - сексологинь, засвічених ворюг, дружбанів-кумів-сватів. А тепер воно "незадоволене"...
показати весь коментар
05.11.2024 15:37 Відповісти
Ти, мабуть, у Бундесі третій секретар по культурі і перспектив немає.
показати весь коментар
05.11.2024 16:24 Відповісти
Вони дуже активні по ресторанах та борделях. Для того і їхали. До речі ,а активність вєнєдіктовой йому подобається? Чи тарана?
показати весь коментар
05.11.2024 15:38 Відповісти
Що цей Сибіга собі дозволяє?
Йому не подобається робота послів, яких призначав найвеличніший лідер ********** сам Зеленський особистою персоною.
показати весь коментар
05.11.2024 15:38 Відповісти
А обслуга клоуна Коломойского - Венедиктова, Таран і ще непомятаю прізвище секс послиця в Болгаріі там все гаразд, працюють аж пот з чола капае на Сибігу
показати весь коментар
05.11.2024 15:38 Відповісти
Ослов отправили послом
показати весь коментар
05.11.2024 15:45 Відповісти
Якщо Зеленський не замінить Єрмака і ту мафію навколо нього, то увійде в історію як йолоп типу Януковича
показати весь коментар
05.11.2024 15:47 Відповісти
Він вже в історії. Шоб останнім президентом виявився клоун- такого може ще й не було.
показати весь коментар
05.11.2024 15:54 Відповісти
А чому йолоп? А 73%? По-друге він і здійснює план путіна по денацифікації України. Так що він не йолоп, а йолопи ці, хто думає, що Зєля йолоп.
показати весь коментар
05.11.2024 16:02 Відповісти
Він Єрмака ніколи не замінить. Єрмак зробив так, що Клоун вважає його незамінним: Сам Клоун не сильно париться вникати у державні справи, а Єрмак носиться як сраний віник і робить все за нього.
Звільни він Єрмака і що далі робити?! Він же ні в зуб ногою - нічого сам не знає!!!
показати весь коментар
05.11.2024 19:20 Відповісти
Та вони в будь-якій країні нічого не робили і не роблять. Вже тоді порухаються, коли сам уряд цієї країни де вони перебувають попросить щось зробити. Українькі посли - це не кацапські. Вони швидко відчули заах демократії, безвідповідальності і бездіяльності. А зрештою, хто там працює? Діди і онуких бувших совєтських послів і КГБістів, або криміналу з 90-х
показати весь коментар
05.11.2024 15:59 Відповісти
Про пасивність послів я пишу вже 10 років.
у посольствах сидять блатники , які по блату у МЗС получали командировки. ЦЕ НЕ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ , А ВАТА. Вони ничого не роблять для популяризації України. В той же час кацапські посольства працюють з місцевим населенням і роблять різні піар акції. А потім в Україні дивуються , що россіян *******
Ось наприклад у Словаччині російський ********** балет просто жив постійно.
зараз треба заменити сервісний состав посольств на ветеранів з війни, які знають английську . до речі , блатників до посольств посилали даже без знання іностранноі і української мови. Я вже не кажу за любов до раши і відсутність патриотизму
показати весь коментар
05.11.2024 16:11 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2024 16:23 Відповісти
Сибіга, ти нахрена полякві надурив.
показати весь коментар
05.11.2024 17:03 Відповісти
А чего от хочет от паликмахеров,фитнес тренеров,верных швондеров и шариковых слуг мудраво и прастова нариду?
показати весь коментар
05.11.2024 20:24 Відповісти
І сексологінь 😁🤮😄🥳😁
показати весь коментар
05.11.2024 20:47 Відповісти
Вертіли його на всю уважність!
Послами керує Завхоз.
показати весь коментар
05.11.2024 20:42 Відповісти
 
 