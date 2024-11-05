Сибіга незадоволений пасивністю послів України в арабських та африканських країнах, - ЗМІ

Глава МЗС Андрій Сибіга незадоволений пасивністю більшості українських послів в арабських та африканських країнах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ZN.ua із посиланням на джерела.

Це він зробив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України у форматі ZOOM-конференції 4 листопада 2024 року.

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Сибіга заявив, що його вкрай здивувало питання, яке він почув у рамках свого турне країнами Близького Сходу та Африки від султана Оману та керівництва Анголи: "Чи правда, що зараз в Україні йде війна?".

Під час наради міністр продемонстрував зведену таблицю активності послів, відповідно до якої медіаактивність багатьох послів у згаданих регіонах – нульова.

Джерела видання розповіли, що Сибіга наголосив на необхідності зміни цієї ситуації.

Також главу МЗС обурив той факт, що ніхто з послів не звернув уваги на інформацію про наявність у північнокорейських ракетах іноземних деталей та не запитав, чи не було серед комплектуючих елементів із країн, де вони акредитовані. Якби українські посли отримали позитивну відповідь, то вони мають активно працювати в країні перебування, щоб припинити постачання комплектуючих до КНДР.

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