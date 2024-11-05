Сибіга незадоволений пасивністю послів України в арабських та африканських країнах, - ЗМІ
Глава МЗС Андрій Сибіга незадоволений пасивністю більшості українських послів в арабських та африканських країнах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ZN.ua із посиланням на джерела.
Це він зробив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України у форматі ZOOM-конференції 4 листопада 2024 року.
Сибіга заявив, що його вкрай здивувало питання, яке він почув у рамках свого турне країнами Близького Сходу та Африки від султана Оману та керівництва Анголи: "Чи правда, що зараз в Україні йде війна?".
Під час наради міністр продемонстрував зведену таблицю активності послів, відповідно до якої медіаактивність багатьох послів у згаданих регіонах – нульова.
Джерела видання розповіли, що Сибіга наголосив на необхідності зміни цієї ситуації.
Також главу МЗС обурив той факт, що ніхто з послів не звернув уваги на інформацію про наявність у північнокорейських ракетах іноземних деталей та не запитав, чи не було серед комплектуючих елементів із країн, де вони акредитовані. Якби українські посли отримали позитивну відповідь, то вони мають активно працювати в країні перебування, щоб припинити постачання комплектуючих до КНДР.
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"Может, Зінка?" (с)...
Замість нього пришлють Залужного з ВБ.
Ніби ж працював у МЗС - має знати, що Єрмак напризначав хрін зна кого - сексологинь, засвічених ворюг, дружбанів-кумів-сватів. А тепер воно "незадоволене"...
Йому не подобається робота послів, яких призначав найвеличніший лідер ********** сам Зеленський особистою персоною.
Звільни він Єрмака і що далі робити?! Він же ні в зуб ногою - нічого сам не знає!!!
у посольствах сидять блатники , які по блату у МЗС получали командировки. ЦЕ НЕ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ , А ВАТА. Вони ничого не роблять для популяризації України. В той же час кацапські посольства працюють з місцевим населенням і роблять різні піар акції. А потім в Україні дивуються , що россіян *******
Ось наприклад у Словаччині російський ********** балет просто жив постійно.
зараз треба заменити сервісний состав посольств на ветеранів з війни, які знають английську . до речі , блатників до посольств посилали даже без знання іностранноі і української мови. Я вже не кажу за любов до раши і відсутність патриотизму
Послами керує Завхоз.