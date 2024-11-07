Финская модель такова: мы в НАТО и ЕС поддерживаем Украину в борьбе против агрессии РФ, - премьер Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что означает "финская модель" для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Перед саммитом Европейского политического сообщества он объяснил, что означает "финская модель", которую бывший президент страны Саули Ниинистьо ранее называл "гарантией мира" и за которую, по словам Орпо, "борется украинский народ".

"Финская модель такова: мы являемся членом НАТО, мы являемся членом Европейского Союза. Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против российской агрессии. И это та модель, за которую борется украинский народ", - сказал он.

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Также финский премьер прокомментировал победу республиканца Дональда Трампа на американских выборах, отметив, что ЕС должен дать США и новой администрации "четкий сигнал" дальнейшей поддержки Украины

"Я думаю, что мы должны дать четкий сигнал США и новой администрации, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это должен быть четкий и сильный сигнал", - сказал Орпо.

Отдельно он акцентировал, что Европа должна делать "больше для собственной обороны и укрепления безопасности". По его мнению, это важный месседж для Трампа.

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