Финская модель такова: мы в НАТО и ЕС поддерживаем Украину в борьбе против агрессии РФ, - премьер Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что означает "финская модель" для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Перед саммитом Европейского политического сообщества он объяснил, что означает "финская модель", которую бывший президент страны Саули Ниинистьо ранее называл "гарантией мира" и за которую, по словам Орпо, "борется украинский народ".
"Финская модель такова: мы являемся членом НАТО, мы являемся членом Европейского Союза. Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против российской агрессии. И это та модель, за которую борется украинский народ", - сказал он.
Также финский премьер прокомментировал победу республиканца Дональда Трампа на американских выборах, отметив, что ЕС должен дать США и новой администрации "четкий сигнал" дальнейшей поддержки Украины
"Я думаю, что мы должны дать четкий сигнал США и новой администрации, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это должен быть четкий и сильный сигнал", - сказал Орпо.
Отдельно он акцентировал, что Европа должна делать "больше для собственной обороны и укрепления безопасности". По его мнению, это важный месседж для Трампа.
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"ми є членом НАТО, ми є членом Європейського Союзу. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це та модель, за яку бореться український народ"
Український народ бореться за те, щоб Фінляндія залишалась членом ЄС і НАТО?
В Фінляндії будь хто Ніколи не помре з голоду. Кожного дня в певних місцях в усіх містах країни можна отримати безкоштовно їжу, є можливість переночувати в теплому затишному місці де тебе нагодують, нададуть психологічну допомогу, допоможуть з одягом, а якщо ти маєш фінське громадянство нададуть безповоротну фінансову допомогу. Мінімальна сума шістсот євро.
От коли у нас буде таке саме то НАТО само прийде до нас
В Хельсінкі та в усіх інших містечках Фінляндії ближчими до кордону з паРашею всі таблички та оголошення друкувались трьома мовами: фінською, шведською та москальською. В будь якій автомобільній тянучці, кожна третя автівка була з путінськими номерними знаками, в супермаркетах та ТЦ складалось враження що знаходишся десь на паРаші бо кацапська мова різала ухо. Кацапи зкупили нерухомість та почувались у Фінляндії як у дома. Саме почувались, а не почуваються зараз.
Отримати громадянство Фінляндії настільки просто що здається то якась казка. І скориставшись цією нагодою паРашники ринулись к фінам. Але після початку нашої Великої війни відношення до цих Покидьків змінилось в корні.
Навіть до Великої війни фіни розуміли шо до чого і підтримували нас.
Тобі, пояснювати як ПРОСТО отримати не буду. паРашники майже всі ПРОСТО отримали посвідку на проживання, мешкаючи постійно в своїй країні. А потім отримали паспорти та придбали нерухомість.
Смійся далі неуч!
Смійся далі!
Бо фіни, як тільки запекло - ускочили у НАТО аж бігом.