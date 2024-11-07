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Фінська модель така: ми в НАТО та ЄС підтримуємо Україну в боротьбі проти агресії РФ, - прем’єр Орпо

Що таке фінська модель для України: пояснення прем'єра Орпо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що означає "фінська модель" для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Перед самітом Європейської політичної спільноти він пояснив, що означає "фінська модель", яку колишній президент країни Саулі Нііністьо раніше називав "гарантією миру" і за яку, за словами Орпо, "бореться український народ".

"Фінська модель така: ми є членом НАТО, ми є членом Європейського Союзу. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це та модель, за яку бореться український народ", - сказав він.

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Також фінський прем'єр прокоментував перемогу республіканця Дональда Трампа на американських виборах, наголосивши, що ЄС має дати США та новій адміністрації "чіткий сигнал" подальшої підтримки України

"Я думаю, що ми повинні дати чіткий сигнал США і новій адміністрації, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це має бути чіткий і сильний сигнал", - сказав Орпо.

Окремо він акцентував, що Європа повинна робити "більше для власної оборони та зміцнення безпеки". На його думку, це важливий меседж для Трампа.

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Автор: 

Фінляндія (1340) Трамп Дональд (6326) Орпо Петтері (36)


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Топ коментарі
+6
Хтось щось зрозумів окрім "стільки скільки буде потрібно"?
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07.11.2024 12:12 Відповісти
+5
Щось я цю модель не зрозумів.
"ми є членом НАТО, ми є членом Європейського Союзу. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це та модель, за яку бореться український народ"
Український народ бореться за те, щоб Фінляндія залишалась членом ЄС і НАТО?
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07.11.2024 12:14 Відповісти
+5
Що воно верзе?
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07.11.2024 12:15 Відповісти
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Хтось щось зрозумів окрім "стільки скільки буде потрібно"?
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07.11.2024 12:12 Відповісти
Щось я цю модель не зрозумів.
"ми є членом НАТО, ми є членом Європейського Союзу. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це та модель, за яку бореться український народ"
Український народ бореться за те, щоб Фінляндія залишалась членом ЄС і НАТО?
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07.11.2024 12:14 Відповісти
Можливо він мав на увазі що Україна так само стане як і Фінляндія і за це бореться український народ. Потрібно в оригіналі прочитати що він там казав.
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07.11.2024 12:20 Відповісти
Ох ці перекладачі. Буває таке напишуть, таке...
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07.11.2024 12:21 Відповісти
я згоден щодо перекладачів. я майже вільно володію фінською мовою і розумію цього перекладача. Наприклад слово "Іти" (кудись іти пішки) перекладається на фінську ЧОТИРМА різними словами. Наше слово "Око" має фінське слово, а наше слово Очі (два ока), має інше фінське слово, яке з попереднім немає нічого спільного.
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07.11.2024 12:27 Відповісти
Фінська взагалі важка, граматично важча за слов'янські. Там, здається, десять відмінків, чи близько того.
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07.11.2024 12:32 Відповісти
так. вона входить в групу фіно-угорських мов до яких входить угорська, удмуртська, мордовська і ще якісь мови. До речі, Старо Мордовська мова майже ******* угорська. Але угорська відрізняється від фінської хоча майже така сама абетка та однакові букви: ä ö . Я років тридцять тому вивчав угорську, а років сім тому почав вивчати фінську. Дві різні мови і взагалі нічого спільного.
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07.11.2024 12:42 Відповісти
Що воно верзе?
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07.11.2024 12:15 Відповісти
ви в НАТО а ми ні
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07.11.2024 12:17 Відповісти
фінам то НАТО завжди було НЕ потрібно взагалі. Бо країна мала ************ зброю та вишколену армію. В Фінляндії немає корупції, всі платять податки, дуже заможна країна. В країні немає Бомжів від слова взагалі. Будь яка людина має свою особисту домівку. Якщо в сім'ї є алкоголік, який заважає всім то такого алкоголіка відсиляють в окрему однокімнатну квартиру.
В Фінляндії будь хто Ніколи не помре з голоду. Кожного дня в певних місцях в усіх містах країни можна отримати безкоштовно їжу, є можливість переночувати в теплому затишному місці де тебе нагодують, нададуть психологічну допомогу, допоможуть з одягом, а якщо ти маєш фінське громадянство нададуть безповоротну фінансову допомогу. Мінімальна сума шістсот євро.
От коли у нас буде таке саме то НАТО само прийде до нас
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07.11.2024 23:47 Відповісти
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07.11.2024 12:17 Відповісти
сложности перевода
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07.11.2024 12:22 Відповісти
хороша модель, треба брати
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07.11.2024 12:21 Відповісти
"согласие есть продукт при полном непротивлении сторон..." - вчится, кіси!
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07.11.2024 12:22 Відповісти
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07.11.2024 12:25 Відповісти
Фіни Найкрутіші та Найсміливіші. Я про війну коли срср почав з Фінляндією. Вони як Ніхто розуміють нас. Колись частина Ладозького озера належала Фінляндії, а держкордон Фінляндія - паРаша мало не входив в передмістя Ленінграду.
В Хельсінкі та в усіх інших містечках Фінляндії ближчими до кордону з паРашею всі таблички та оголошення друкувались трьома мовами: фінською, шведською та москальською. В будь якій автомобільній тянучці, кожна третя автівка була з путінськими номерними знаками, в супермаркетах та ТЦ складалось враження що знаходишся десь на паРаші бо кацапська мова різала ухо. Кацапи зкупили нерухомість та почувались у Фінляндії як у дома. Саме почувались, а не почуваються зараз.
Отримати громадянство Фінляндії настільки просто що здається то якась казка. І скориставшись цією нагодою паРашники ринулись к фінам. Але після початку нашої Великої війни відношення до цих Покидьків змінилось в корні.
Навіть до Великої війни фіни розуміли шо до чого і підтримували нас.
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07.11.2024 12:24 Відповісти
Фінськи громадянство... Просто? 🤣
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07.11.2024 15:42 Відповісти
так, просто! я ОСОБИСТО дуже ПРОСТО отримав посвідку на проживання. Жодного дня я не працював в Фінляндії та не жив там. Вірніше жив але приблизно місяць в готелі. Немає у мене дружини фінки. Я приїхав, зробив певні речі та отримав посвідку, зареєструвався в податковій. Чекаю на паспорт. Якщо ти не знаєш як ПРОСТО отримати фінське громадянство Смійся далі. Але з себе.
Тобі, пояснювати як ПРОСТО отримати не буду. паРашники майже всі ПРОСТО отримали посвідку на проживання, мешкаючи постійно в своїй країні. А потім отримали паспорти та придбали нерухомість.
Смійся далі неуч!
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07.11.2024 23:40 Відповісти
взагалі ніде немає будь якої інформації, як в ДВА кроки отримати посвідку на проживання з правом на роботу в Фінляндії, а потім паспорт. Я теж колись цього не знав. А коли дізнався "бігом" зробив те що потрібно і отримав. Витрати грошима 12 євро державних зборів. За шо державні збори НЕ напишу.
Смійся далі!
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07.11.2024 23:56 Відповісти
якщо що, я в Україні чекаю на фінський паспорт. проживати там зовсім не обов'язково.
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07.11.2024 23:58 Відповісти
"******" - твоє прізвище. Не позорся.
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19.12.2024 20:48 Відповісти
ото ти і халепа, дурко
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12.01.2025 18:11 Відповісти
Все що зрозумів, це дати чіткий сигнал. Куда і кому? В США діду Трампу?🤣
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07.11.2024 12:26 Відповісти
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07.11.2024 12:28 Відповісти
скільки буде потрібно....сумно..Потрібність скінчиться разом з Україною з такою допомогою.... Ракети нашпиговані чіпами з ЄС і США....ЄС і США сидять на експорті рашистському ...і як "фермери" польські допомагають Україні не бачучи експорта сільхозпродукції рашистсько-лукашенкової..Захисників в Україні на ксерексі не наштампуєш... Чому ж ви імпотенти не в змозі перекрити відразу без дискусій??? Війська свої ви не готові слати...то це скільки потрібно не сурйозно..
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07.11.2024 12:32 Відповісти
"Скільки потрібно фінам" малось на увазі.
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07.11.2024 12:39 Відповісти
малось на увазі - скільки потрібно нам. Фіни передають нашим ЗСУ на постійній основі пікапи та інші вживані автівки БЕЗКОШТОВНО. Не багато але на постійній основі. То крапля в морі. Але фіни будуть останніми в допомозі після всіх хто відмовиться.
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07.11.2024 23:51 Відповісти
Це не фінська модель. Це бл*дська модель.

Бо фіни, як тільки запекло - ускочили у НАТО аж бігом.
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07.11.2024 12:38 Відповісти
шо в цьому поганого? вони не повинні були бігти? а чому ми біжим?
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07.11.2024 23:52 Відповісти
Що це було.
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07.11.2024 13:07 Відповісти
Хвастает клубными картами.
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07.11.2024 13:18 Відповісти
Не вважайте мене не вдячною скотиною, але із фінського в нас лише модель /спроба долучити більше жінок для вирішення демографічної проблеми.
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07.11.2024 13:45 Відповісти
прем"ер сказав про те, що Фінляндія буде підтримувати Україну по вступу до ЕС та НАТО . потрібно тільки вірно прочитати цю заяву
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07.11.2024 16:44 Відповісти
 
 