Фінська модель така: ми в НАТО та ЄС підтримуємо Україну в боротьбі проти агресії РФ, - прем’єр Орпо
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що означає "фінська модель" для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Перед самітом Європейської політичної спільноти він пояснив, що означає "фінська модель", яку колишній президент країни Саулі Нііністьо раніше називав "гарантією миру" і за яку, за словами Орпо, "бореться український народ".
"Фінська модель така: ми є членом НАТО, ми є членом Європейського Союзу. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це та модель, за яку бореться український народ", - сказав він.
Також фінський прем'єр прокоментував перемогу республіканця Дональда Трампа на американських виборах, наголосивши, що ЄС має дати США та новій адміністрації "чіткий сигнал" подальшої підтримки України
"Я думаю, що ми повинні дати чіткий сигнал США і новій адміністрації, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це має бути чіткий і сильний сигнал", - сказав Орпо.
Окремо він акцентував, що Європа повинна робити "більше для власної оборони та зміцнення безпеки". На його думку, це важливий меседж для Трампа.
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"ми є членом НАТО, ми є членом Європейського Союзу. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це та модель, за яку бореться український народ"
Український народ бореться за те, щоб Фінляндія залишалась членом ЄС і НАТО?
В Фінляндії будь хто Ніколи не помре з голоду. Кожного дня в певних місцях в усіх містах країни можна отримати безкоштовно їжу, є можливість переночувати в теплому затишному місці де тебе нагодують, нададуть психологічну допомогу, допоможуть з одягом, а якщо ти маєш фінське громадянство нададуть безповоротну фінансову допомогу. Мінімальна сума шістсот євро.
От коли у нас буде таке саме то НАТО само прийде до нас
В Хельсінкі та в усіх інших містечках Фінляндії ближчими до кордону з паРашею всі таблички та оголошення друкувались трьома мовами: фінською, шведською та москальською. В будь якій автомобільній тянучці, кожна третя автівка була з путінськими номерними знаками, в супермаркетах та ТЦ складалось враження що знаходишся десь на паРаші бо кацапська мова різала ухо. Кацапи зкупили нерухомість та почувались у Фінляндії як у дома. Саме почувались, а не почуваються зараз.
Отримати громадянство Фінляндії настільки просто що здається то якась казка. І скориставшись цією нагодою паРашники ринулись к фінам. Але після початку нашої Великої війни відношення до цих Покидьків змінилось в корні.
Навіть до Великої війни фіни розуміли шо до чого і підтримували нас.
Тобі, пояснювати як ПРОСТО отримати не буду. паРашники майже всі ПРОСТО отримали посвідку на проживання, мешкаючи постійно в своїй країні. А потім отримали паспорти та придбали нерухомість.
Смійся далі неуч!
Смійся далі!
Бо фіни, як тільки запекло - ускочили у НАТО аж бігом.