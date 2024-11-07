Фінська модель така: ми в НАТО та ЄС підтримуємо Україну в боротьбі проти агресії РФ, - прем’єр Орпо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що означає "фінська модель" для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Перед самітом Європейської політичної спільноти він пояснив, що означає "фінська модель", яку колишній президент країни Саулі Нііністьо раніше називав "гарантією миру" і за яку, за словами Орпо, "бореться український народ".

"Фінська модель така: ми є членом НАТО, ми є членом Європейського Союзу. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це та модель, за яку бореться український народ", - сказав він.

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Також фінський прем'єр прокоментував перемогу республіканця Дональда Трампа на американських виборах, наголосивши, що ЄС має дати США та новій адміністрації "чіткий сигнал" подальшої підтримки України

"Я думаю, що ми повинні дати чіткий сигнал США і новій адміністрації, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це має бути чіткий і сильний сигнал", - сказав Орпо.

Окремо він акцентував, що Європа повинна робити "більше для власної оборони та зміцнення безпеки". На його думку, це важливий меседж для Трампа.

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