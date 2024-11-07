Основные усилия враг прикладывает на Кураховском направлении, активно действует на Покровском и Лиманском - Генштаб

По состоянию на 16:00 количество вражеских атак на фронте возросло до 102. Основные усилия оккупанты и дальше прикладывают на Кураховском направлении, где провели почти половину от всех атак. Кроме того, захватчики активно действуют на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, враг бил управляемыми авиабомбами по районам Юнаковки, Журавки и Водолаг. От артобстрелов армии РФ сегодня пострадал ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, среди которых Волфино, Луговка, Павловка, Журавка, Новенькое, Водолаги, Большая Писаревка, Леоновка и Хреновка. Также Россия нанесла двенадцать авиационных ударов, применив 15 КАБ по Курской области РФ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Один бой продолжается, ситуация контролируется. Также враг ударил авиабомбами по Цаповке, Казачьей Лопани и неуправляемыми авиационными ракетами - по Высокой Яруге.

Трижды враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражают вражеские штурмы неподалеку Кругляковки и Лозовой. Бои продолжаются в двух локациях.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Катериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки. С начала суток украинские воины отбили уже девять атак, четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении продолжается бой в районе Переездного.

На Краматорском направлении продолжается четыре штурмовые действия вблизи Ступочек и Белой Горы. Две атаки оккупантов уже отбиты.

На Торецком направлении украинские защитники отбили две вражеские атаки в районе Торецка. Идет еще один бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра и Селидово. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили 13 атак противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе. Оккупанты сбросили два КАБа на Елизаветовку и Ривне.

На Кураховском направлении захватчики, в некоторых случаях при поддержке авиации, уже 40 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Кременная Балка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. В настоящее время продолжается 29 боестолкновений.

На Времевском направлении российские преступники провели четыре атаки позиций украинских войск вблизи Трудового, Разлива и Сухих Ялов. Два боестолкновения продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Новодаровка.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары КАБами в районах населенных пунктов Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск, сбросив при этом девять авиабомб.

На Приднепровском направлении враг совершил два безуспешных штурма позиций украинских подразделений.