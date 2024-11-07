Более 6 тыс. военнослужащих уже воспользовались сервисом онлайн-обучения в приложении "Армия+", - Минобороны

В онлайн-обучении "Армия+" уже 1500 успешно сданных экзаменов, сервисом воспользовались более 6 тыс. военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как отмечается, более 6000 военнослужащих уже воспользовались сервисом онлайн-обучения, который был введен в приложении "Армия+" две недели назад. Некоторые из них выбрали сразу два или даже все три доступных сейчас курса: "Общая подготовка", "Быт в полевых условиях" и "Основы БпЛА".

"За две недели военные уже 2 000 раз сдали онлайн-экзамены, в том числе 1 500 - успешно. Сервис обучения стал полезным инструментом в экосистеме продуктов для военных. Отзывы говорят сами за себя: опытные военные освежили свои знания, а для новобранцев курсы стали хорошим дополнением к базовой военной подготовке. В ближайшее время добавим еще больше полезных знаний в нашу базу", - отметила Черногоренко.

Читайте также: Военнослужащим упростят перевод между частями: продолжается работа над созданием цифрового сервиса, - Минобороны

Сообщается, что первый опрос в "Армия+", который провели в августе, касался именно обучения. Минобороны интересовалось у военнослужащих самыми актуальными онлайн-курсами, которые бы они хотели видеть в приложении. Тогда больше всего выбирали беспилотные системы - 16% опрошенных. В результате этот курс запустили в "Армия+" одним из первых.

В Минобороны добавили, что сейчас "Основы БпЛА" является самым популярным онлайн-курсом обучения из трех предложенных. Его выбирают на 60% чаще других.

Вскоре к учебным курсам добавят еще две темы: "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

Читайте также: В ноябре в "Резерв+" полноценно заработают три типа отсрочок, - Черногоренко

"Мы заинтересованы в том, чтобы военные имели как можно больше верифицированных источников знаний для службы. И обучение в "Армия+" является одним из таких. Военные могут быть уверены в материалах, которые изложены в приложении. Ведь они соответствуют современным требованиям и позволяют эффективнее овладевать и улучшать необходимые для службы знания. Поэтому советуем военнослужащим проходить обучение и получать полезные знания для службы", - отметил директор Департамента военного образования и науки Владимир Мирненко.

Также стоит напомнить, что приложение "Армия+" запустили в августе этого года с тремя сервисами: электронные рапорты, опросы и Армия ID. В нем успешно авторизовалось 360 000 военных. Уже подано 16 000 электронных рапортов, которые имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

Смотрите также: В приложении "Армия+" запустили онлайн-обучение военному делу. ВИДЕО