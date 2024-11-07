Понад 6 тис. військовослужбовців вже скористалися сервісом онлайн-навчання в застосунку Армія+, - Міноборони

В онлайн-навчанні Армія+ вже 1500 успішно складених іспитів, сервісом скористалися понад 6 тис. військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як зазначається, понад 6000 військовослужбовців вже скористалися сервісом онлайн-навчання, який був запроваджений в застосунку Армія+ два тижні тому. Деякі з них обрали одразу два чи навіть усі три доступні нині курси: "Загальна підготовка", "Побут у польових умовах" і "Основи БпЛА".

"За два тижні військові вже 2 000 разів склали онлайн-іспити, зокрема 1 500 - успішно. Сервіс навчання став корисним інструментом в екосистемі продуктів для військових. Відгуки говорять самі за себе: досвідчені військові освіжили свої знання, а для новобранців курси стали хорошим доповненням до базової військової підготовки. Найближчим часом додамо ще більше корисних знань у нашу базу", — зазначила Черногоренко.

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Повідомляється, що перше опитування в Армія+, яке провели у серпні, стосувалося саме навчання. Міноборони цікавилося у військовослужбовців найбажанішими онлайн-курсами, які б вони хотіли бачити у застосунку. Тоді найбільше обирали безпілотні системи - 16% опитуваних. У результаті цей курс запустили в Армія+ одним із перших.

У Міноборони додали, що нині "Основи БпЛА" є найпопулярнішим онлайн-курсом навчання з трьох запропонованих. Його обирають на 60% частіше за інші.

Незабаром до навчальних курсів додадуть ще дві теми: "Зв'язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".

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"Ми зацікавлені у тому, щоб військові мали якомога більше верифікованих джерел знань для служби. І навчання в Армія+ є одним із таких. Військові можуть бути впевнені у матеріалах, які викладені у застосунку. Адже вони відповідають сучасним вимогам і дозволяють ефективніше опановувати й покращувати необхідні для служби знання. Тому радимо військовослужбовцям проходити навчання та здобувати корисні знання для служби", - наголосив директор Департаменту військової освіти і науки Володимир Мірненко.

Також варто нагадати, що застосунок Армія+ запустили в серпні цього року із трьома сервісами: електронні рапорти, опитування та Армія ID. У ньому успішно авторизувалося 360 000 військових. Вже подано 16 000 електронних рапортів, які мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

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