Главой аппарата Белого дома впервые в истории США станет женщина

Избранный президент США Дональд Трамп назначит Сьюзи Уайлс главой аппарата Белого дома, которая станет первой женщиной в истории Америки, занявшей эту влиятельную должность.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишут Associated Press и CNN.

"Сьюзи - жесткая, умная, инновационная, и ею все восхищаются и ее уважают. Сьюзи продолжит неустанно работать, чтобы снова сделать Америку великой. Это заслуженная честь - иметь Сьюзи как первую женщину-начальника в истории Соединенных Штатов. Я не сомневаюсь, что она заставит нашу страну гордиться ею", - заявил Трамп.

Издания уточняют, что Уайлс является фактическим руководителем победной кампании республиканца. Она широко признана как в ближайшем окружении Трампа, так и за его пределами. Ее считали главным претендентом на должность глав аппарата Белого дома.

Уайлс преимущественно избегала внимания, даже отказавшись взять микрофон, чтобы выступить, когда Трамп праздновал свою победу рано утром в среду. Она сопротивлялась формальному званию менеджера кампании, чтобы не стать мишенью, учитывая историю Трампа, который менял людей на этой должности.

AP пишет, что найм Сьюзи Уайлс - это первое важное решение Трампа как избранного президента. Оно может стать решающим испытанием для его будущей администрации, поскольку ему необходимо быстро сформировать команду, которая поможет управлять огромным федеральным правительством. Уайлс не имеет большого опыта работы в федеральном правительстве, однако она имеет тесные связи с новоизбранным президентом.

Во время предвыборной кампании Уайлс смогла сделать то, что удавалось немногим: помочь контролировать импульсы Трампа - не упрекая его и не читая ему нотаций, а заслужив уважения и показывая ему, что для него будет лучше, если он послушается ее советов, а не проигнорирует их.

Восемь лет назад Трамп отказался от тщательного планирования своей переходной команды. Вместо этого он нанял разношерстный набор помощников из предвыборной кампании, членов семьи и республиканских инсайдеров, которые провели большую часть своего первого года в должности, занимаясь внутренними распрями, которые доминировали в новостном освещении новой администрации. Это было то, что многие эксперты считают основной ошибкой, которая подкосила президента, который был новичком в Вашингтоне и правительстве, когда он принял присягу.

По итогам Трамп сменил четырех начальников штаба - включая одного, который год исполнял обязанности - во время своей первой администрации, что стало частью рекордной кадровой ротации. Многие главные помощники были изгнаны Трампом в его первый срок, которые возмущался тем, что их заставляли чувствовать себя управляемыми или снисходительными, тогда как другие оказались втянутыми в идеологические разборки внутри фракционного Западного крыла.

Помощники Трампа надеются, что выбор Уайлса свидетельствует о том, что избранный президент стремится создать более сплоченную команду, которая, однако, почти наверняка останется менее традиционной, чем у его предшественников-демократов или республиканцев.

Также Трамп, который в 2016 году обещал нанимать "только лучших людей", с тех пор неоднократно говорил, что по его мнению, самой большой ошибкой его первого срока было то, что он нанимал не тех людей. По его словам, тогда он был новичком в Вашингтоне и не знал ничего лучшего. Но теперь, по словам Трампа, он знает, каких "лучших людей" и кого следует избегать для работы в его администрации.

Напомним, после победы Трампа премьер Венгрии Орбан заявил о необходимости в новой европейской стратегии в отношении Украины.

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