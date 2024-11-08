Головою апарату Білого дому вперше в історії США стане жінка
Обраний президент США Дональд Трамп призначить Сьюзі Вайлс головою апарату Білого дому, яка стане першою жінкою в історії Америки, що обійняла цю впливову посаду.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть Associated Press та CNN.
"Сьюзі - жорстка, розумна, інноваційна, і нею всі захоплюються і її поважають. Сьюзі продовжить невпинно працювати, щоб знову зробити Америку великою. Це заслужена честь – мати Сьюзі як першу жінку-начальника в історії Сполучених Штатів. Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися нею", – заявив Трамп.
Видання уточнюють, що Вайлс є фактичним керівником переможної кампанії республіканця. Вона широко визнана як у найближчому оточенні Трампа, так і за його межами. Її вважали головним претендентом на посаду глав апарату Білого дому.
Вайлс переважно уникала уваги, навіть відмовившись взяти мікрофон, щоб виступити, коли Трамп святкував свою перемогу рано вранці в середу. Вона чинила опір формальному званню менеджера кампанії, щоб не стати мішенню з огляду на історію Трампа, який змінював людей на цій посаді.
AP пише, що найм Сьюзі Уайлс - це перше важливе рішення Трампа як обраного президента. Воно може стати вирішальним випробуванням для його майбутньої адміністрації, оскільки йому необхідно швидко сформувати команду, яка допоможе керувати величезним федеральним урядом. Вайлс не має великого досвіду роботи у федеральному уряді, проте вона має тісні зв'язки із новообраним президентом.
Під час передвиборчої кампанії Вайлс змогла зробити те, що вдавалося небагатьом: допомогти контролювати імпульси Трампа - не докоряючи йому і не читаючи йому нотацій, а заслуживши поваги і показуючи йому, що для нього буде краще, якщо він послухається її порад, а не проігнорує їх.
Вісім років тому Трамп відмовився від ретельного планування своєї перехідної команди. Натомість він найняв різношерстий набір помічників з передвиборної кампанії, членів сім'ї та республіканських інсайдерів, які провели більшу частину свого першого року на посаді, займаючись внутрішніми чварами, які домінували в новинному висвітленні нової адміністрації. Це було те, що багато експертів вважають основною помилкою, яка підкосила президента, який був новачком у Вашингтоні та уряді, коли він склав присягу.
За підсумком Трамп змінив чотирьох начальників штабу - включаючи одного, котрий рік виконував обов'язки - під час своєї першої адміністрації, що стало частиною рекордної кадрової ротації. Багато головних помічників було вигнано Трампом у його перший термін, який обурювався тим, що їх змушували почуватися керованими чи поблажливими, тоді як інші виявилися втягнутими в ідеологічні розбрати всередині фракційного Західного крила.
Помічники Трампа сподіваються, що вибір Вайлса свідчить про те, що обраний президент прагне створити більш згуртовану команду, яка, однак, майже напевно залишиться менш традиційною, ніж у його попередників-демократів чи республіканців.
Також Трамп, який у 2016 році обіцяв наймати "тільки найкращих людей", з того часу неодноразово говорив, що на його думку, найбільшою помилкою його першого терміну було те, що він наймав не тих людей. За його словами, тоді він був новачком у Вашингтоні і не знав нічого кращого. Але тепер, за словами Трампа, він знає, яких "найкращих людей" і кого слід уникати для роботи в його адміністрації.
Нагадаємо, після перемоги Трампа прем'єр Угорщини Орбан заявив про потребу в новій європейській стратегії щодо України.
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А фрікі типу Грін та людини з мотором так ними й залишаться.
Так от, це ще не значить, що треба вчити оточуючий тебе світ по написам на стінах публічних сортирів, а тим паче по українській пресі...
2. Якби все те, чім хизуються рибалки було б правдою у світі вже років триста не було б риби взагалі!
3. За доведений підкуп, або залякування хоча б одного свідка у США світить конкретний срок, а не двадцять бочок гівна з єкрану "телемарафету" як у нас...
4. Не вір нікому і нічого не бійся! І нічого не проси, особливо у прокурора...
Mon amour
2. Шеф аппарата Белого Дома никогда не сидит на переговорах во главе стола рядом с президентом и не назначает Генерального прокурора и Госсекретаря. Он просто советами помогает решить всякие проблемы президента за утренним кофе.
3. Средний срок пребывания на этой должности равняется 18 месяцев и только несколько человек в истории пробыли на этой должности полный срок своего шефа.
4. И про Сьюзи - она консультировала избирательный штаб Рональда Рейгана когда он баллотировался в президенты, а не решала юридические проблемы с налоговой всяких "****** от микрофона" украинского шоу-бизнеса.
Будуть пробувати починати з жінки-голови ОПи США
Почему второй срок Трампа будет намного страшнее первого внутри страны? Потому что на первом сроке он был а) новичком и поэтому привлекал республиканцев рейгановского состава (Келли, Маттис, Болтон, Эспер и тд), б) его сдерживало https://www.ponomaroleg.com/o-reporte-mjullera-zakljuchenie/ расследование Мюллера , а затем - демократический Конгресс (https://www.ponomaroleg.com/den-impichmenta-chto-kriticheski-vazhno/ два импичмента ). Поэтому Трамп не успел нанести непоправимый ущерб политической системе страны, свободе СМИ, антикоррупционным органам и спецслужбам и тд.
Сегодня ничего этого нет и не будет и сегодня он сразу поставит на должности, включая Минюст, ультра-правых, своих друзей и родственников, фашистов (https://www.ponomaroleg.com/ideolog-trampa-stiv-bennon-proignoriroval-povestku-komissii/ Беннон , Миллер), агентов России (https://www.ponomaroleg.com/pochemu-tramp-pomiloval-generala-flinna/ генерал Флинн ), олигархов (Маск и др).
Что еще будет иметь катастрофические последствия - так это Верховный Суд.
Два или три самых пожилых судьи подадут в отставку и на их место Трамп назначит 40-ка летних ультра-правых и, учитывая, что судьи в ВС назначаются пожизненно, то значит лет на 40-50 вперед Америка будет иметь ультра-правый ВС. Это - для нескольких поколений людей.
На международной арене США перестанут быть Лидером Свободного мира, мировым полицейским и воплотится мечта и цель Путина и Си о замене однополярного мира с одной сверхдержавой на многополярный мир с разделом на сферы влияния (Путин с подачи Трампа будет претендовать на экс-СССР, без Балтии, так как страны Балтии в НАТО).