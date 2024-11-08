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Силы ПВО сбили два "шахеда" на Хмельнитчине, поврежден жилой дом

шахеди

Ночью 8 ноября в Хмельницкой области ПВО сбила два российских беспилотника типа Shahed, есть повреждения в жилом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Повреждены кровля и окна в квартирах жилого двухэтажного дома. Пожар ликвидирован. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, 92 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 4 ракеты и 62 из 92 БПЛА. 26 локально потеряны.

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Автор: 

обстрел (28274) Шахед (1245) Хмельницкая область (969)


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