Силы ПВО сбили два "шахеда" на Хмельнитчине, поврежден жилой дом
Ночью 8 ноября в Хмельницкой области ПВО сбила два российских беспилотника типа Shahed, есть повреждения в жилом доме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Повреждены кровля и окна в квартирах жилого двухэтажного дома. Пожар ликвидирован. Пострадавших и погибших нет.
Напомним, в ночь на 8 ноября Россия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, 92 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 4 ракеты и 62 из 92 БПЛА. 26 локально потеряны.
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