Сили ППО збили два "шахеди" на Хмельниччині, пошкоджено житловий будинок

Вночі 8 листопада у Хмельницькій області ППО збила два російські безпілотники типу Shahed, є пошкодження у житловому будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Пошкоджені покрівля та вікна у квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих і загиблих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 92 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 4 ракети та 62 з 92 БПЛА. 26 локаційно втрачено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ атакувала Київщину ракетами: поранено 4 людини. ФОТО