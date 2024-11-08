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Сили ППО збили два "шахеди" на Хмельниччині, пошкоджено житловий будинок

шахеди

Вночі 8 листопада у Хмельницькій області ППО збила два російські безпілотники типу Shahed, є пошкодження у житловому будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник  Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Пошкоджені покрівля та вікна у квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих і загиблих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 92 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 4 ракети та 62 з 92 БПЛА. 26 локаційно втрачено.

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обстріл (29596) Шахед (1248) Хмельницька область (990)


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