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Никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет, - Шмыгаль

Обмежень на заготівлю дров не буде

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что не будет никаких ограничений на заготовку дров для людей, президент Украины не будет подписывать законопроект о штрафах за хранение дров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сообщил во время выездного заседания правительства в Одессе.

"Несколько важных вещей по заготовке дров в сельской местности. Это - важное, резервное и иногда основное топливо для людей, поэтому подчеркиваю: никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет. Резонансный депутатский законопроект о штрафах за хранение дров не будет подписан президентом Украины", - подчеркнул премьер.

К тому же, как отметил Шмыгаль, государство и правительство всячески будут способствовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления собственных домов зимой.

Также читайте: В "Слуге народа" прокомментировали новый закон об уголовной ответственности за хранение дров

Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы, усиливая ответственность за хранение древесины, в том числе дров, кустарников или древесины в значительном размере без документов.

В свою очередь советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать закон о введении уголовной ответственности за вырубку кустарников или хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение.

Автор: 

штраф (1290) Шмыгаль Денис (2746) древесина (15)


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Топ комментарии
+13
Отєц благодєтєль, цар батюшка кормілєц..дозволив холопам трохи дров назбирати..

А що з тотальною вирубкою? Карпати вже лисі! А ліс до Європи возять..
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08.11.2024 16:54 Ответить
+9
Нагуя така замануха ? - шоб Зелі плюсик?
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08.11.2024 16:46 Ответить
+7
Ніяких обмежень. Просто сядеш на сім років. А так - рубай скільки хочеш
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08.11.2024 16:47 Ответить
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Нагуя така замануха ? - шоб Зелі плюсик?
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08.11.2024 16:46 Ответить
Скоріше за все, готуються до виборів на посаду ЯНЕЛОХ.
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08.11.2024 17:34 Ответить
Ніяких обмежень. Просто сядеш на сім років. А так - рубай скільки хочеш
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08.11.2024 16:47 Ответить
))
Сядиш і вже на зоні будеш заготовляти без обмежень
У обох випадках обмежегь немає...
Країна мрій, млять
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08.11.2024 16:54 Ответить
Ага для саун/бань/каминів зеленовладних
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08.11.2024 18:32 Ответить
Отєц благодєтєль, цар батюшка кормілєц..дозволив холопам трохи дров назбирати..

А що з тотальною вирубкою? Карпати вже лисі! А ліс до Європи возять..
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08.11.2024 16:54 Ответить
А памятаєте як пару поків тому, сміялися з кацапів, що там дозволили "валєжнік" збирати!?🤣
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08.11.2024 17:36 Ответить
Так зе! мавпує путлєра..все погане, що на раїсі є - в нас втілює..
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08.11.2024 18:33 Ответить
Нет, Марина. Президент не подпишет только усиление наказания.
Про рубку леса даже не ставал вопрос. Народу самовольно в лесу можно только (не смейтесь) опавшие листья собирать.
Сухостой, бурелом, упавшие деревья и ветки трогать нельзя. Если вы идете по тропинке и вам мешает упавшая ветка, максимум вы можете убрать её с дорожки.
Южнее Киева все леса засраны гниющими деревьями и ветками. Брать нельзя. Добровольцы, за спасибо, чистить не хотят. Пусть гниёт народное государственное богатство.
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08.11.2024 17:37 Ответить
Ви забули про те, що це можна робити без покарання у 9 областях.
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08.11.2024 18:41 Ответить
Я правда не знаю об этом. На части Украины отменен лесной кодекс?
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08.11.2024 18:54 Ответить
30.07.2024 для територій, що були окуповані чи прифронтові скасували штрафи на вирубку. Місцеві ради повинні виділяти ділянки, де люди зможуть нарубати дров для власного використання.
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08.11.2024 19:29 Ответить
Подивився на авторів цього закону. Майже всі слуги урода.
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08.11.2024 16:54 Ответить
Змирися Гріша, це вибір більшості наймудріших...
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08.11.2024 17:37 Ответить
Та да... Добре шо хоч у лідора хватило розуму не підписувати його...
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08.11.2024 19:13 Ответить
Ну Сцарь же хороший🤣🤣🤣
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08.11.2024 19:18 Ответить
рубай де хочеш і що хочеш. у нас президент добрий.
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08.11.2024 16:54 Ответить
При встрече с ТРО на вас можно ссылаться? Потому что действует лесной кодекс
При этом по информации https://tsn.ua/ru/********/sobirat-drova-v-lesu-zaprescheno-v-ukraine-no-est-isklyucheniya-kakie-shtrafy-predusmotreny-2179459.html ТСН , просто пойти в лес и насобирать обычные дрова для отопления украинцам нельзя. Например, в Лесном кодексе сказано, что на выделенном лесном участке использование лесных ресурсов возможно только при наличии специального разрешения - лесорубного билета или лесорубного разрешения.

В этом же документе отмечается: Граждане имеют право в лесах государственной и коммунальной собственности, а также с согласия владельца в лесах частной собственности свободно находиться, безвозмездно без выдачи специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие травяные растения, цветы, ягоды, орехи., грибы и т.п., кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными актами Украины.
Сухостой и поваленные деревья в лесу - тоже под запретом

Согласно Лесному кодексу Украины, мертвые, сухие и поваленные деревья или их части, которые рухнули на землю из-за природных катаклизмов - это принадлежащие стране лесные ресурсы. Поэтому пользоваться ими могут только владельцы лесов или постоянные лесопользователи путем заготовки сырья. На этих участках можно собирать только те лесные ресурсы и только в том объеме, которые предусмотрены лесорубным документом.
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08.11.2024 18:06 Ответить
Ще б шмигаль озвучив список тих довбнів , які придумали цей законопроект-- ,,героїв" треба знати в лице .
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08.11.2024 16:56 Ответить
Хтось приймає закон,хтось його не підписує.Все по взаємній домовленості,всі зайняті,"прі дєлє".Рука руку миє,бо обидві брудні...
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08.11.2024 17:46 Ответить
Ми подивилися номер 95 кварталу- "Царь хорошій, боярє плохіє".
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08.11.2024 16:57 Ответить
То для чого було протягувати отой закон через ВР? Хоча чого тут дивуватися,це ж зелені, вони все роблять через *ОПу
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08.11.2024 16:58 Ответить
Наш добрий сЦарь закон не підпише! Уряя найвеличнішому!
І тут виникає запитання: а нахіба?! От нахіба було ту херню городити? Щоб що? Щоб дупутати-ідіоти, типу бурхливу активність проявили, щоб за то охеренну зарплату їм, щоб купу часу, паперу, електроенергії і всього решта? І щоб в суспільстві черговий срач, знову ж, стимул для переправи через Тису...
І тут бац! президент не підпише, бо ж він такий добрий, такий справедливий...
****, та поміняйте вже нарешті сценаристів в тому грьобаному кварталі! А ще краще, а нахрін вже зі сцени! Задовбали вже, паяци.
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08.11.2024 17:04 Ответить
Згідно ст 94 Конституції закон схвалений Зе і там якраз немає того, про що каже Шмиг. Закон цілковито направлений проти звичайних людей , тому як і ньому штраф від 1 куба за зберігання та заготівлю чагарника, а кримінал за 10 кубів. В ньому немає жодного підвищення покарання за вагони та состави з вагонів
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08.11.2024 17:10 Ответить
Давайте рассуждать о вкусе устриц, с людьми которые ели устриц. Kan Kanович, вы законопроект читали?
Мужики, ну зачем так подставляться? В сети всё есть, ну прочтите, хоть поверхностно, то о чем собираетесь высказываться. Ну чё вы все такие ленивые?
В законопроекте метры кубические не упоминаются.
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08.11.2024 17:55 Ответить
Подивилися на меми в інтернеті, на коментарі і вирішили ще трішечки пожити, бо люди б точно вийшли і потрималися за шию кожного автора холодомору. Це ж потрібно довести народ до зубожіння, вимикати світло, та ще й на зиму намагатися встановити такі норми на дрова?
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08.11.2024 17:13 Ответить
Слава Ірьмаку!!!
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08.11.2024 17:17 Ответить
Резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний Президентом України", - наголосив прем'єр. Джерело:
О це і є основний аргумент, задля чого приймалась ця х..ня на замовлення ішака - підняти плінтусовий рейтинг цього ж таки ішака до запланованих навесні виборів. Дешева вистава від бездарного клоуна.
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08.11.2024 17:22 Ответить
Ніякого замовлення ішака там і близько не було, не перебільшуйте розумові здатності хрипатого. Воно як було девайсом для озвучування чужих текстів, так і залишається, як корчило тупу пику згідно сценарію, так її корчити і продовжує. І той сценарій з дровами - теж не його, сценарістів. І якби у того неповноздатного було б хоч трішки розуму і самоповаги, то він би на таку дуже дешеву гру не підписувався, а так...
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08.11.2024 17:45 Ответить
Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде

Як і на заготівлю самих людей!
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08.11.2024 17:28 Ответить
Нахуа був потрібен цей цирк? Зє кидає на амбразуру зелених пішаків щоб виглдати добрим презиком?
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08.11.2024 17:32 Ответить
Президент -- "спасітель" України. Щоб до кожного це дійшло!
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08.11.2024 17:41 Ответить
"Складуйте скільки хочете! МИ потім заглянемо."
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08.11.2024 17:41 Ответить
Який шикарний хід. Наче прохід у зелену дупу.
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08.11.2024 17:45 Ответить
Та ви що ? А це що таке -- "510 гривень штрафу отримав житель Миколаївщини, який віз в багажнику два поліна "
https://nikvesti.com/news/incidents/297079-na-mykolaivshchyni-oshtrofuvaly-cholovika-za-perevezennia-drov-u-bagazhnyku-avtomobilia
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08.11.2024 18:09 Ответить
Сталася помилка 404Сторінку не знайдено.

Такої сторінки не існує на сервері. Можливо, ця сторінка видалена,
перейменована або тимчасово не доступна.
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08.11.2024 19:00 Ответить
Тоді просто вбийте назву -- "510 гривень штрафу отримав житель Миколаївщини, який віз в багажнику два поліна " у мене відкрилося .
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08.11.2024 19:10 Ответить
Да. По 65-ой административного кодекса.
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08.11.2024 19:28 Ответить
В мене норм відкрилось.
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08.11.2024 19:24 Ответить
 
 