Никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что не будет никаких ограничений на заготовку дров для людей, президент Украины не будет подписывать законопроект о штрафах за хранение дров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сообщил во время выездного заседания правительства в Одессе.

"Несколько важных вещей по заготовке дров в сельской местности. Это - важное, резервное и иногда основное топливо для людей, поэтому подчеркиваю: никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет. Резонансный депутатский законопроект о штрафах за хранение дров не будет подписан президентом Украины", - подчеркнул премьер.

К тому же, как отметил Шмыгаль, государство и правительство всячески будут способствовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления собственных домов зимой.

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Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы, усиливая ответственность за хранение древесины, в том числе дров, кустарников или древесины в значительном размере без документов.

В свою очередь советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать закон о введении уголовной ответственности за вырубку кустарников или хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение.