Никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что не будет никаких ограничений на заготовку дров для людей, президент Украины не будет подписывать законопроект о штрафах за хранение дров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сообщил во время выездного заседания правительства в Одессе.
"Несколько важных вещей по заготовке дров в сельской местности. Это - важное, резервное и иногда основное топливо для людей, поэтому подчеркиваю: никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет. Резонансный депутатский законопроект о штрафах за хранение дров не будет подписан президентом Украины", - подчеркнул премьер.
К тому же, как отметил Шмыгаль, государство и правительство всячески будут способствовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления собственных домов зимой.
Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы, усиливая ответственность за хранение древесины, в том числе дров, кустарников или древесины в значительном размере без документов.
В свою очередь советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать закон о введении уголовной ответственности за вырубку кустарников или хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение.
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Сядиш і вже на зоні будеш заготовляти без обмежень
У обох випадках обмежегь немає...
Країна мрій, млять
А що з тотальною вирубкою? Карпати вже лисі! А ліс до Європи возять..
Про рубку леса даже не ставал вопрос. Народу самовольно в лесу можно только (не смейтесь) опавшие листья собирать.
Сухостой, бурелом, упавшие деревья и ветки трогать нельзя. Если вы идете по тропинке и вам мешает упавшая ветка, максимум вы можете убрать её с дорожки.
Южнее Киева все леса засраны гниющими деревьями и ветками. Брать нельзя. Добровольцы, за спасибо, чистить не хотят. Пусть гниёт
народноегосударственное богатство.
При этом по информации https://tsn.ua/ru/********/sobirat-drova-v-lesu-zaprescheno-v-ukraine-no-est-isklyucheniya-kakie-shtrafy-predusmotreny-2179459.html ТСН , просто пойти в лес и насобирать обычные дрова для отопления украинцам нельзя. Например, в Лесном кодексе сказано, что на выделенном лесном участке использование лесных ресурсов возможно только при наличии специального разрешения - лесорубного билета или лесорубного разрешения.
В этом же документе отмечается: Граждане имеют право в лесах государственной и коммунальной собственности, а также с согласия владельца в лесах частной собственности свободно находиться, безвозмездно без выдачи специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие травяные растения, цветы, ягоды, орехи., грибы и т.п., кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными актами Украины.
Сухостой и поваленные деревья в лесу - тоже под запретом
Согласно Лесному кодексу Украины, мертвые, сухие и поваленные деревья или их части, которые рухнули на землю из-за природных катаклизмов - это принадлежащие стране лесные ресурсы. Поэтому пользоваться ими могут только владельцы лесов или постоянные лесопользователи путем заготовки сырья. На этих участках можно собирать только те лесные ресурсы и только в том объеме, которые предусмотрены лесорубным документом.
І тут виникає запитання: а нахіба?! От нахіба було ту херню городити? Щоб що? Щоб дупутати-ідіоти, типу бурхливу активність проявили, щоб за то охеренну зарплату їм, щоб купу часу, паперу, електроенергії і всього решта? І щоб в суспільстві черговий срач, знову ж, стимул для переправи через Тису...
І тут бац! президент не підпише, бо ж він такий добрий, такий справедливий...
****, та поміняйте вже нарешті сценаристів в тому грьобаному кварталі! А ще краще, а нахрін вже зі сцени! Задовбали вже, паяци.
Мужики, ну зачем так подставляться? В сети всё есть, ну прочтите, хоть поверхностно, то о чем собираетесь высказываться. Ну чё вы все такие ленивые?
В законопроекте метры кубические не упоминаются.
О це і є основний аргумент, задля чого приймалась ця х..ня на замовлення ішака - підняти плінтусовий рейтинг цього ж таки ішака до запланованих навесні виборів. Дешева вистава від бездарного клоуна.
Як і на заготівлю самих людей!
https://nikvesti.com/news/incidents/297079-na-mykolaivshchyni-oshtrofuvaly-cholovika-za-perevezennia-drov-u-bagazhnyku-avtomobilia
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