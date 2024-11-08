Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що не буде жодних обмежень на заготівлю дров для людей, президент України не підписуватиме законопроєкт про штрафи за зберігання дров.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив під час виїзного засідання уряду в Одесі.
"Кілька важливих речей щодо заготівлі дров у сільській місцевості. Це - важливе, резервне та іноді основне паливо для людей, тому наголошую: жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний Президентом України", - наголосив прем'єр.
До того ж, як зауважив Шмигаль, держава та уряд усіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення власних домівок узимку.
Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9665, який вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, посилюючи відповідальність за зберігання деревини, у тому числі дров, чагарників або деревини у значному розмірі без документів.
Своєю чергою радник президента Дмитро Литвин повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде підписувати закон про запровадження кримінальної відповідальності за вирубування чагарників або зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження.
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Сядиш і вже на зоні будеш заготовляти без обмежень
У обох випадках обмежегь немає...
Країна мрій, млять
А що з тотальною вирубкою? Карпати вже лисі! А ліс до Європи возять..
Про рубку леса даже не ставал вопрос. Народу самовольно в лесу можно только (не смейтесь) опавшие листья собирать.
Сухостой, бурелом, упавшие деревья и ветки трогать нельзя. Если вы идете по тропинке и вам мешает упавшая ветка, максимум вы можете убрать её с дорожки.
Южнее Киева все леса засраны гниющими деревьями и ветками. Брать нельзя. Добровольцы, за спасибо, чистить не хотят. Пусть гниёт
народноегосударственное богатство.
При этом по информации https://tsn.ua/ru/********/sobirat-drova-v-lesu-zaprescheno-v-ukraine-no-est-isklyucheniya-kakie-shtrafy-predusmotreny-2179459.html ТСН , просто пойти в лес и насобирать обычные дрова для отопления украинцам нельзя. Например, в Лесном кодексе сказано, что на выделенном лесном участке использование лесных ресурсов возможно только при наличии специального разрешения - лесорубного билета или лесорубного разрешения.
В этом же документе отмечается: Граждане имеют право в лесах государственной и коммунальной собственности, а также с согласия владельца в лесах частной собственности свободно находиться, безвозмездно без выдачи специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие травяные растения, цветы, ягоды, орехи., грибы и т.п., кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными актами Украины.
Сухостой и поваленные деревья в лесу - тоже под запретом
Согласно Лесному кодексу Украины, мертвые, сухие и поваленные деревья или их части, которые рухнули на землю из-за природных катаклизмов - это принадлежащие стране лесные ресурсы. Поэтому пользоваться ими могут только владельцы лесов или постоянные лесопользователи путем заготовки сырья. На этих участках можно собирать только те лесные ресурсы и только в том объеме, которые предусмотрены лесорубным документом.
І тут виникає запитання: а нахіба?! От нахіба було ту херню городити? Щоб що? Щоб дупутати-ідіоти, типу бурхливу активність проявили, щоб за то охеренну зарплату їм, щоб купу часу, паперу, електроенергії і всього решта? І щоб в суспільстві черговий срач, знову ж, стимул для переправи через Тису...
І тут бац! президент не підпише, бо ж він такий добрий, такий справедливий...
****, та поміняйте вже нарешті сценаристів в тому грьобаному кварталі! А ще краще, а нахрін вже зі сцени! Задовбали вже, паяци.
Мужики, ну зачем так подставляться? В сети всё есть, ну прочтите, хоть поверхностно, то о чем собираетесь высказываться. Ну чё вы все такие ленивые?
В законопроекте метры кубические не упоминаются.
О це і є основний аргумент, задля чого приймалась ця х..ня на замовлення ішака - підняти плінтусовий рейтинг цього ж таки ішака до запланованих навесні виборів. Дешева вистава від бездарного клоуна.
Як і на заготівлю самих людей!
https://nikvesti.com/news/incidents/297079-na-mykolaivshchyni-oshtrofuvaly-cholovika-za-perevezennia-drov-u-bagazhnyku-avtomobilia
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