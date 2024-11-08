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Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде, - Шмигаль

Обмежень на заготівлю дров не буде

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що не буде жодних обмежень на заготівлю дров для людей, президент України не підписуватиме законопроєкт про штрафи за зберігання дров.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив під час виїзного засідання уряду в Одесі.

"Кілька важливих речей щодо заготівлі дров у сільській місцевості. Це - важливе, резервне та іноді основне паливо для людей, тому наголошую: жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний Президентом України", - наголосив прем'єр.

До того ж, як зауважив Шмигаль, держава та уряд усіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення власних домівок узимку.

Також читайте: У "Слузі народу" прокоментували новий закон про кримінальну відповідальність за зберігання дров

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9665, який вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, посилюючи відповідальність за зберігання деревини, у тому числі дров, чагарників або деревини у значному розмірі без документів.

Своєю чергою радник президента Дмитро Литвин повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде підписувати закон про запровадження кримінальної відповідальності за вирубування чагарників або зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження.

Автор: 

штраф (1893) Шмигаль Денис (4683) деревина (60)


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Топ коментарі
+13
Отєц благодєтєль, цар батюшка кормілєц..дозволив холопам трохи дров назбирати..

А що з тотальною вирубкою? Карпати вже лисі! А ліс до Європи возять..
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08.11.2024 16:54 Відповісти
+9
Нагуя така замануха ? - шоб Зелі плюсик?
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08.11.2024 16:46 Відповісти
+7
Ніяких обмежень. Просто сядеш на сім років. А так - рубай скільки хочеш
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08.11.2024 16:47 Відповісти
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Нагуя така замануха ? - шоб Зелі плюсик?
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08.11.2024 16:46 Відповісти
Скоріше за все, готуються до виборів на посаду ЯНЕЛОХ.
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08.11.2024 17:34 Відповісти
Ніяких обмежень. Просто сядеш на сім років. А так - рубай скільки хочеш
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08.11.2024 16:47 Відповісти
))
Сядиш і вже на зоні будеш заготовляти без обмежень
У обох випадках обмежегь немає...
Країна мрій, млять
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08.11.2024 16:54 Відповісти
Ага для саун/бань/каминів зеленовладних
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08.11.2024 18:32 Відповісти
Отєц благодєтєль, цар батюшка кормілєц..дозволив холопам трохи дров назбирати..

А що з тотальною вирубкою? Карпати вже лисі! А ліс до Європи возять..
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08.11.2024 16:54 Відповісти
А памятаєте як пару поків тому, сміялися з кацапів, що там дозволили "валєжнік" збирати!?🤣
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08.11.2024 17:36 Відповісти
Так зе! мавпує путлєра..все погане, що на раїсі є - в нас втілює..
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08.11.2024 18:33 Відповісти
Нет, Марина. Президент не подпишет только усиление наказания.
Про рубку леса даже не ставал вопрос. Народу самовольно в лесу можно только (не смейтесь) опавшие листья собирать.
Сухостой, бурелом, упавшие деревья и ветки трогать нельзя. Если вы идете по тропинке и вам мешает упавшая ветка, максимум вы можете убрать её с дорожки.
Южнее Киева все леса засраны гниющими деревьями и ветками. Брать нельзя. Добровольцы, за спасибо, чистить не хотят. Пусть гниёт народное государственное богатство.
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08.11.2024 17:37 Відповісти
Ви забули про те, що це можна робити без покарання у 9 областях.
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08.11.2024 18:41 Відповісти
Я правда не знаю об этом. На части Украины отменен лесной кодекс?
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08.11.2024 18:54 Відповісти
30.07.2024 для територій, що були окуповані чи прифронтові скасували штрафи на вирубку. Місцеві ради повинні виділяти ділянки, де люди зможуть нарубати дров для власного використання.
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08.11.2024 19:29 Відповісти
Подивився на авторів цього закону. Майже всі слуги урода.
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08.11.2024 16:54 Відповісти
Змирися Гріша, це вибір більшості наймудріших...
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08.11.2024 17:37 Відповісти
Та да... Добре шо хоч у лідора хватило розуму не підписувати його...
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08.11.2024 19:13 Відповісти
Ну Сцарь же хороший🤣🤣🤣
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08.11.2024 19:18 Відповісти
рубай де хочеш і що хочеш. у нас президент добрий.
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08.11.2024 16:54 Відповісти
При встрече с ТРО на вас можно ссылаться? Потому что действует лесной кодекс
При этом по информации https://tsn.ua/ru/********/sobirat-drova-v-lesu-zaprescheno-v-ukraine-no-est-isklyucheniya-kakie-shtrafy-predusmotreny-2179459.html ТСН , просто пойти в лес и насобирать обычные дрова для отопления украинцам нельзя. Например, в Лесном кодексе сказано, что на выделенном лесном участке использование лесных ресурсов возможно только при наличии специального разрешения - лесорубного билета или лесорубного разрешения.

В этом же документе отмечается: Граждане имеют право в лесах государственной и коммунальной собственности, а также с согласия владельца в лесах частной собственности свободно находиться, безвозмездно без выдачи специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие травяные растения, цветы, ягоды, орехи., грибы и т.п., кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными актами Украины.
Сухостой и поваленные деревья в лесу - тоже под запретом

Согласно Лесному кодексу Украины, мертвые, сухие и поваленные деревья или их части, которые рухнули на землю из-за природных катаклизмов - это принадлежащие стране лесные ресурсы. Поэтому пользоваться ими могут только владельцы лесов или постоянные лесопользователи путем заготовки сырья. На этих участках можно собирать только те лесные ресурсы и только в том объеме, которые предусмотрены лесорубным документом.
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08.11.2024 18:06 Відповісти
Ще б шмигаль озвучив список тих довбнів , які придумали цей законопроект-- ,,героїв" треба знати в лице .
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08.11.2024 16:56 Відповісти
Хтось приймає закон,хтось його не підписує.Все по взаємній домовленості,всі зайняті,"прі дєлє".Рука руку миє,бо обидві брудні...
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08.11.2024 17:46 Відповісти
Ми подивилися номер 95 кварталу- "Царь хорошій, боярє плохіє".
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08.11.2024 16:57 Відповісти
То для чого було протягувати отой закон через ВР? Хоча чого тут дивуватися,це ж зелені, вони все роблять через *ОПу
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08.11.2024 16:58 Відповісти
Наш добрий сЦарь закон не підпише! Уряя найвеличнішому!
І тут виникає запитання: а нахіба?! От нахіба було ту херню городити? Щоб що? Щоб дупутати-ідіоти, типу бурхливу активність проявили, щоб за то охеренну зарплату їм, щоб купу часу, паперу, електроенергії і всього решта? І щоб в суспільстві черговий срач, знову ж, стимул для переправи через Тису...
І тут бац! президент не підпише, бо ж він такий добрий, такий справедливий...
****, та поміняйте вже нарешті сценаристів в тому грьобаному кварталі! А ще краще, а нахрін вже зі сцени! Задовбали вже, паяци.
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08.11.2024 17:04 Відповісти
Згідно ст 94 Конституції закон схвалений Зе і там якраз немає того, про що каже Шмиг. Закон цілковито направлений проти звичайних людей , тому як і ньому штраф від 1 куба за зберігання та заготівлю чагарника, а кримінал за 10 кубів. В ньому немає жодного підвищення покарання за вагони та состави з вагонів
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08.11.2024 17:10 Відповісти
Давайте рассуждать о вкусе устриц, с людьми которые ели устриц. Kan Kanович, вы законопроект читали?
Мужики, ну зачем так подставляться? В сети всё есть, ну прочтите, хоть поверхностно, то о чем собираетесь высказываться. Ну чё вы все такие ленивые?
В законопроекте метры кубические не упоминаются.
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08.11.2024 17:55 Відповісти
Подивилися на меми в інтернеті, на коментарі і вирішили ще трішечки пожити, бо люди б точно вийшли і потрималися за шию кожного автора холодомору. Це ж потрібно довести народ до зубожіння, вимикати світло, та ще й на зиму намагатися встановити такі норми на дрова?
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08.11.2024 17:13 Відповісти
Слава Ірьмаку!!!
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08.11.2024 17:17 Відповісти
Резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний Президентом України", - наголосив прем'єр. Джерело:
О це і є основний аргумент, задля чого приймалась ця х..ня на замовлення ішака - підняти плінтусовий рейтинг цього ж таки ішака до запланованих навесні виборів. Дешева вистава від бездарного клоуна.
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08.11.2024 17:22 Відповісти
Ніякого замовлення ішака там і близько не було, не перебільшуйте розумові здатності хрипатого. Воно як було девайсом для озвучування чужих текстів, так і залишається, як корчило тупу пику згідно сценарію, так її корчити і продовжує. І той сценарій з дровами - теж не його, сценарістів. І якби у того неповноздатного було б хоч трішки розуму і самоповаги, то він би на таку дуже дешеву гру не підписувався, а так...
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08.11.2024 17:45 Відповісти
Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде

Як і на заготівлю самих людей!
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08.11.2024 17:28 Відповісти
Нахуа був потрібен цей цирк? Зє кидає на амбразуру зелених пішаків щоб виглдати добрим презиком?
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08.11.2024 17:32 Відповісти
Президент -- "спасітель" України. Щоб до кожного це дійшло!
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08.11.2024 17:41 Відповісти
"Складуйте скільки хочете! МИ потім заглянемо."
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08.11.2024 17:41 Відповісти
Який шикарний хід. Наче прохід у зелену дупу.
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08.11.2024 17:45 Відповісти
Та ви що ? А це що таке -- "510 гривень штрафу отримав житель Миколаївщини, який віз в багажнику два поліна "
https://nikvesti.com/news/incidents/297079-na-mykolaivshchyni-oshtrofuvaly-cholovika-za-perevezennia-drov-u-bagazhnyku-avtomobilia
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08.11.2024 18:09 Відповісти
Сталася помилка 404Сторінку не знайдено.

Такої сторінки не існує на сервері. Можливо, ця сторінка видалена,
перейменована або тимчасово не доступна.
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08.11.2024 19:00 Відповісти
Тоді просто вбийте назву -- "510 гривень штрафу отримав житель Миколаївщини, який віз в багажнику два поліна " у мене відкрилося .
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08.11.2024 19:10 Відповісти
Да. По 65-ой административного кодекса.
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08.11.2024 19:28 Відповісти
В мене норм відкрилось.
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08.11.2024 19:24 Відповісти
 
 