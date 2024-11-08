Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що не буде жодних обмежень на заготівлю дров для людей, президент України не підписуватиме законопроєкт про штрафи за зберігання дров.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив під час виїзного засідання уряду в Одесі.

"Кілька важливих речей щодо заготівлі дров у сільській місцевості. Це - важливе, резервне та іноді основне паливо для людей, тому наголошую: жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний Президентом України", - наголосив прем'єр.

До того ж, як зауважив Шмигаль, держава та уряд усіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення власних домівок узимку.

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Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9665, який вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, посилюючи відповідальність за зберігання деревини, у тому числі дров, чагарників або деревини у значному розмірі без документів.

Своєю чергою радник президента Дмитро Литвин повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде підписувати закон про запровадження кримінальної відповідальності за вирубування чагарників або зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження.