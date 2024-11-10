РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7089 посетителей онлайн
Новости
2 247 6

Туск прошел плановую медицинскую процедуру и несколько дней не будет выполнять обязанности премьера Польши

Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск до среды не будет исполнять обязанности главы правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт польского правительства.

"Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру. Он вернется к выполнению своих официальных обязанностей в эту среду", - говорится в сообщении.

Ранее Туск заявил, что в ближайшее время от Соединенных Штатов Америки могут поступить декларации относительно даты прекращения огня в Украине и гарантий безопасности.

Читайте: Ослабление Украины не отвечает жизненным интересам Польши, - Туск

Автор: 

больница (1434) Польша (8393) Туск (731) больничный (55)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В нас влада взагалі не знає свої обов"язки , щоб їх виконувати , тим більш не несе відповідальності за це...
показать весь комментарий
10.11.2024 19:58 Ответить
А Зеленский не прошел
показать весь комментарий
10.11.2024 20:03 Ответить
за нього васіліч пройшов на аналізи в чумадан, а потім туди ж іванич
нажаль чумадан з аналізами спалили в крематорії шоб ніхто нічого не дізнався
тссс... кремльовські тайни оні такі - с душком 🤣
показать весь комментарий
10.11.2024 20:16 Ответить
Ну як у нього язик повертається говорити про "гарантії безпеки"! ? Він же не дурень і все розуміє. Може сподівається що ми дурні і ніц не зрозуміємо, а тому нам можна вливати в вуха будь яку брехню?
показать весь комментарий
10.11.2024 20:24 Ответить
На кілька днів,напевно як в Остіна.
показать весь комментарий
10.11.2024 21:28 Ответить
 
 