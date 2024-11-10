Туск прошел плановую медицинскую процедуру и несколько дней не будет выполнять обязанности премьера Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск до среды не будет исполнять обязанности главы правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт польского правительства.

"Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру. Он вернется к выполнению своих официальных обязанностей в эту среду", - говорится в сообщении.

Ранее Туск заявил, что в ближайшее время от Соединенных Штатов Америки могут поступить декларации относительно даты прекращения огня в Украине и гарантий безопасности.

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