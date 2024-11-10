Туск прошел плановую медицинскую процедуру и несколько дней не будет выполнять обязанности премьера Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск до среды не будет исполнять обязанности главы правительства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт польского правительства.
"Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру. Он вернется к выполнению своих официальных обязанностей в эту среду", - говорится в сообщении.
Ранее Туск заявил, что в ближайшее время от Соединенных Штатов Америки могут поступить декларации относительно даты прекращения огня в Украине и гарантий безопасности.
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нажаль чумадан з аналізами спалили в крематорії шоб ніхто нічого не дізнався
тссс... кремльовські тайни оні такі - с душком 🤣