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Туск пройшов планову медичну процедуру і кілька днів не виконуватиме обов’язки прем’єра Польщі

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск до середи не буде виконувати обов'язки очільника уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт польського уряду.

"Дональд Туск пройшов планову медичну процедуру. Він повернеться до виконання своїх офіційних обов'язків цієї середи", - йдеться в повідомленні.

Раніше Туск заявив, що найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантій безпеки.

Читайте: Ослаблення України не відповідає життєвим інтересам Польщі, - Туск

Автор: 

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В нас влада взагалі не знає свої обов"язки , щоб їх виконувати , тим більш не несе відповідальності за це...
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10.11.2024 19:58 Відповісти
А Зеленский не прошел
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10.11.2024 20:03 Відповісти
за нього васіліч пройшов на аналізи в чумадан, а потім туди ж іванич
нажаль чумадан з аналізами спалили в крематорії шоб ніхто нічого не дізнався
тссс... кремльовські тайни оні такі - с душком 🤣
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10.11.2024 20:16 Відповісти
Ну як у нього язик повертається говорити про "гарантії безпеки"! ? Він же не дурень і все розуміє. Може сподівається що ми дурні і ніц не зрозуміємо, а тому нам можна вливати в вуха будь яку брехню?
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10.11.2024 20:24 Відповісти
На кілька днів,напевно як в Остіна.
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10.11.2024 21:28 Відповісти
 
 