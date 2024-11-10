Туск пройшов планову медичну процедуру і кілька днів не виконуватиме обов’язки прем’єра Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск до середи не буде виконувати обов'язки очільника уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт польського уряду.

"Дональд Туск пройшов планову медичну процедуру. Він повернеться до виконання своїх офіційних обов'язків цієї середи", - йдеться в повідомленні.

Раніше Туск заявив, що найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантій безпеки.

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