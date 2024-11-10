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За два дня отсрочку в "Резерв+" получили около 40 тыс. украинцев, - Черногоренко

Черногоренко про відстрочки в Резерв+

За два дня работы услуги оформления онлайн-отсрочки в мобильном приложении "Резерв+" ее получили около 40 тысяч украинцев.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

Черногоренко отметила, что с 9 ноября эта функция доступна для людей с инвалидностью и для студентов, аспирантов и докторантов, которые учатся последовательно. Вскоре опция станет доступной и для других категорий граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

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"За два дня онлайн-отсрочки в "Резерв+" мы получили уже десятки тысяч заявок, а отсрочку получили около 40 000 наших граждан", - рассказала замминистра.

По ее словам, в первые часы запуска функции наблюдался бешеный запрос на онлайн-отсрочку. Поэтому время ожидания может быть несколько больше, чем обычно. Однако она заверила, что все отсрочки будут предоставлены.

"Сейчас есть определенная нагрузка на реестр "Оберег". Я напомню, что отсрочка предоставляется именно из нашего Единого государственного реестра военнообязанных. Мы не сохраняем данные наших пользователей", - сказала заместитель министра.

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Кроме этого, она рассказала, что сейчас есть исключения в отношении людей с инвалидностью - онлайн-отсрочка доступна для граждан, имеющих действующее пенсионное удостоверение по инвалидности.

"Мы начали с Пенсионного фонда, потому что именно там собрано самое большое количество нужных пользователей. Мы уже заключили договор на информационный обмен с Министерством социальной политики и оно будет передавать нам данные и очень скоро онлайн-отсрочка будет доступна для всех людей с инвалидностью", - рассказала Черногоренко.

Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" стала доступна функция отсрочки от мобилизации для студентов и людей с инвалидностью.

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Автор: 

мобилизация (2753) приложение (170) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+5
"За два дні онлайн-відстрочки в ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян", - розповіла замміністра
=============
Це разом з прокурорами, поліцаями-інвалідами клоунами і т.д.?
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10.11.2024 20:52
+3
Що це за кнур в кожаних лосінах? Дочка стефанчука?
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10.11.2024 20:57
+3
"Сестра" тієі тітки шо на Євробачення іздила
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10.11.2024 21:01
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"За два дні онлайн-відстрочки в ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян", - розповіла замміністра
=============
Це разом з прокурорами, поліцаями-інвалідами клоунами і т.д.?
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10.11.2024 20:52 Ответить
Що це за кнур в кожаних лосінах? Дочка стефанчука?
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10.11.2024 20:57 Ответить
"Сестра" тієі тітки шо на Євробачення іздила
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10.11.2024 21:01 Ответить
Подібна🤣
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10.11.2024 21:27 Ответить
Вибачте, але якось "квартальщиною" віддає. Дівчина має зайву вагу, то вона заслуговує на образи? Це як "квартал" стібався з Луценка
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10.11.2024 22:07 Ответить
По інвалідності. Перевіряється не наявність інвалідності як факту в ПФУ, а наявність актуального пенсійного посвідчення. Тобто, якщо після початку повномасштабного вторгнення інвалідність продовжена автоматично на підставі постанови 390 КМУ, а посвідчення залишилось старе, тобто прострочене, в такому разі відстрочка не надається.
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10.11.2024 21:03 Ответить
У мене тільки довідка про інвалідність, пенсійне не захотів їхати в інше місто, де прописаний, отримати. І в резерві мене відфутболили.
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10.11.2024 21:26 Ответить
Можна спробувати замовити на сайті ПФУ електронне посвідчення.
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10.11.2024 21:54 Ответить
Мені не надали!) термін дії посвідчення закінчився !))) нове отримав місяць тому))) пожиттеве!
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10.11.2024 22:08 Ответить
Нове відображається в Дії?
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10.11.2024 22:14 Ответить
Так ! В дії нове !
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10.11.2024 22:44 Ответить
Тоді і на сайті ПФУ теж має бути, перевірте.
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11.11.2024 00:33 Ответить
...відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян", - розповіла замміністра.
Ніфіга собі шапіто розрослося як на дріжджах... "наших громадян"...
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10.11.2024 21:07 Ответить
Плати, або воюй!
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10.11.2024 21:32 Ответить
 
 