За два дня отсрочку в "Резерв+" получили около 40 тыс. украинцев, - Черногоренко

За два дня работы услуги оформления онлайн-отсрочки в мобильном приложении "Резерв+" ее получили около 40 тысяч украинцев.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

Черногоренко отметила, что с 9 ноября эта функция доступна для людей с инвалидностью и для студентов, аспирантов и докторантов, которые учатся последовательно. Вскоре опция станет доступной и для других категорий граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

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"За два дня онлайн-отсрочки в "Резерв+" мы получили уже десятки тысяч заявок, а отсрочку получили около 40 000 наших граждан", - рассказала замминистра.

По ее словам, в первые часы запуска функции наблюдался бешеный запрос на онлайн-отсрочку. Поэтому время ожидания может быть несколько больше, чем обычно. Однако она заверила, что все отсрочки будут предоставлены.

"Сейчас есть определенная нагрузка на реестр "Оберег". Я напомню, что отсрочка предоставляется именно из нашего Единого государственного реестра военнообязанных. Мы не сохраняем данные наших пользователей", - сказала заместитель министра.

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Кроме этого, она рассказала, что сейчас есть исключения в отношении людей с инвалидностью - онлайн-отсрочка доступна для граждан, имеющих действующее пенсионное удостоверение по инвалидности.

"Мы начали с Пенсионного фонда, потому что именно там собрано самое большое количество нужных пользователей. Мы уже заключили договор на информационный обмен с Министерством социальной политики и оно будет передавать нам данные и очень скоро онлайн-отсрочка будет доступна для всех людей с инвалидностью", - рассказала Черногоренко.

Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" стала доступна функция отсрочки от мобилизации для студентов и людей с инвалидностью.

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