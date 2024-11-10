За два дні відстрочку в "Резерв+" отримали близько 40 тис. українців, - Черногоренко

За два дні роботи послуги оформлення онлайн-відстрочки у мобільному застосунку "Резерв+" її отримали близько 40 тисяч українців.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.

Черногоренко зазначила, що від 9 листопада ця функція доступна для людей з інвалідністю та для студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно. Незабаром опція стане доступною і для інших категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації.

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"За два дні онлайн-відстрочки в "Резерв+" ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян", - розповіла замміністра.

За її словами, у перші години запуску функції спостерігався шалений запит на онлайн-відстрочку. Через це час очікування може бути дещо більшим, ніж зазвичай. Проте вона запевнила, що всі відстрочки будуть надані.

"Зараз є певне навантаження на реєстр "Оберіг". Я нагадаю, що відстрочка надається саме з нашого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Ми не зберігаємо дані наших користувачів", - сказала заступниця міністра.

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Крім цього, вона розповіла, що наразі є винятки щодо людей з інвалідністю - онлайн-відстрочка доступна для громадян, які мають чинне пенсійне посвідчення за інвалідністю.

"Ми почали з Пенсійного фонду, бо саме там зібрана найбільша кількість потрібних користувачів. Ми вже уклали договір на інформаційний обмін з Міністерством соціальної політики й воно буде передавати нам дані й дуже скоро онлайн-відстрочка буде доступна для всіх людей з інвалідністю", - розповіла Черногоренко.

Раніше повідомлялося, що у застосунку "Резерв+" стала доступна функція відстрочки від мобілізації для студентів та людей з інвалідністю.

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