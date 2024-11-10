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За два дні відстрочку в "Резерв+" отримали близько 40 тис. українців, - Черногоренко

Черногоренко про відстрочки в Резерв+

За два дні роботи послуги оформлення онлайн-відстрочки у мобільному застосунку "Резерв+" її отримали близько 40 тисяч українців.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.

Черногоренко зазначила, що від 9 листопада ця функція доступна для людей з інвалідністю та для студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно. Незабаром опція стане доступною і для інших категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації.

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"За два дні онлайн-відстрочки в "Резерв+" ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян", - розповіла замміністра.

За її словами, у перші години запуску функції спостерігався шалений запит на онлайн-відстрочку. Через це час очікування може бути дещо більшим, ніж зазвичай. Проте вона запевнила, що всі відстрочки будуть надані.

"Зараз є певне навантаження на реєстр "Оберіг". Я нагадаю, що відстрочка надається саме з нашого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Ми не зберігаємо дані наших користувачів", - сказала заступниця міністра.

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Крім цього, вона розповіла, що наразі є винятки щодо людей з інвалідністю - онлайн-відстрочка доступна для громадян, які мають чинне пенсійне посвідчення за інвалідністю.

"Ми почали з Пенсійного фонду, бо саме там зібрана найбільша кількість потрібних користувачів. Ми вже уклали договір на інформаційний обмін з Міністерством соціальної політики й воно буде передавати нам дані й дуже скоро онлайн-відстрочка буде доступна для всіх людей з інвалідністю", - розповіла Черногоренко.

Раніше повідомлялося, що у застосунку "Резерв+" стала доступна функція відстрочки від мобілізації для студентів та людей з інвалідністю.

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Автор: 

мобілізація (3023) додаток (474) Черногоренко Катерина (121)


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Топ коментарі
+5
"За два дні онлайн-відстрочки в ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян", - розповіла замміністра
=============
Це разом з прокурорами, поліцаями-інвалідами клоунами і т.д.?
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10.11.2024 20:52
+3
Що це за кнур в кожаних лосінах? Дочка стефанчука?
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10.11.2024 20:57
+3
"Сестра" тієі тітки шо на Євробачення іздила
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10.11.2024 21:01
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"За два дні онлайн-відстрочки в ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян", - розповіла замміністра
=============
Це разом з прокурорами, поліцаями-інвалідами клоунами і т.д.?
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10.11.2024 20:52 Відповісти
Що це за кнур в кожаних лосінах? Дочка стефанчука?
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10.11.2024 20:57 Відповісти
"Сестра" тієі тітки шо на Євробачення іздила
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10.11.2024 21:01 Відповісти
Подібна🤣
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10.11.2024 21:27 Відповісти
Вибачте, але якось "квартальщиною" віддає. Дівчина має зайву вагу, то вона заслуговує на образи? Це як "квартал" стібався з Луценка
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10.11.2024 22:07 Відповісти
По інвалідності. Перевіряється не наявність інвалідності як факту в ПФУ, а наявність актуального пенсійного посвідчення. Тобто, якщо після початку повномасштабного вторгнення інвалідність продовжена автоматично на підставі постанови 390 КМУ, а посвідчення залишилось старе, тобто прострочене, в такому разі відстрочка не надається.
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10.11.2024 21:03 Відповісти
У мене тільки довідка про інвалідність, пенсійне не захотів їхати в інше місто, де прописаний, отримати. І в резерві мене відфутболили.
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10.11.2024 21:26 Відповісти
Можна спробувати замовити на сайті ПФУ електронне посвідчення.
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10.11.2024 21:54 Відповісти
Мені не надали!) термін дії посвідчення закінчився !))) нове отримав місяць тому))) пожиттеве!
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10.11.2024 22:08 Відповісти
Нове відображається в Дії?
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10.11.2024 22:14 Відповісти
Так ! В дії нове !
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10.11.2024 22:44 Відповісти
Тоді і на сайті ПФУ теж має бути, перевірте.
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11.11.2024 00:33 Відповісти
...відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян", - розповіла замміністра.
Ніфіга собі шапіто розрослося як на дріжджах... "наших громадян"...
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10.11.2024 21:07 Відповісти
Плати, або воюй!
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10.11.2024 21:32 Відповісти
 
 