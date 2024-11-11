Работники детсадов не будут получать учительскую "тысячу", - МОН

Работники дошкольных учебных заведений не будут получать ежемесячную надбавку в размере 1000 гривен, которую будут давать учителям.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив, передает Цензор.НЕТ.

"Это касается только школ, потому что зарплаты учителей финансирует государственный бюджет. А для дошкольных учебных заведений может быть установлена такая доплата по отдельным решениям местных бюджетов", - сказал он.

По словам Сташкива, выплаты предусмотрены для всех педагогических работников школ: учителей, психологов, руководителей кружков и тому подобное.

"Доплата будет начисляться независимо от того, обратился ли учитель или не обратился (для получения доплаты. - Ред.)", - отметил замминистра.

В то же время, пояснил Сташкив, продолжительность выплат будет зависеть от военного положения в стране.

"Сейчас они установлены на время действия военного положения, а также в течение того года, когда оно будет прекращено или отменено. То есть, если это произойдет в 2025 году, то до конца 2025-го будут соответствующие доплаты. Если же военное положение будет отменено в 2026-м, то выплаты продолжатся на весь этот год", - добавил замглавы МОН.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение, что с начиная с января 2025 года украинским учителям будут доплачивать по 1 тыс. грн, с сентября доплаты вырастут вдвое.

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