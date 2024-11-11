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Работники детсадов не будут получать учительскую "тысячу", - МОН

Працівники дитсадків не отримуватимуть вчительську

Работники дошкольных учебных заведений не будут получать ежемесячную надбавку в размере 1000 гривен, которую будут давать учителям.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив, передает Цензор.НЕТ.

"Это касается только школ, потому что зарплаты учителей финансирует государственный бюджет. А для дошкольных учебных заведений может быть установлена такая доплата по отдельным решениям местных бюджетов", - сказал он.

По словам Сташкива, выплаты предусмотрены для всех педагогических работников школ: учителей, психологов, руководителей кружков и тому подобное.

"Доплата будет начисляться независимо от того, обратился ли учитель или не обратился (для получения доплаты. - Ред.)", - отметил замминистра.

В то же время, пояснил Сташкив, продолжительность выплат будет зависеть от военного положения в стране.

"Сейчас они установлены на время действия военного положения, а также в течение того года, когда оно будет прекращено или отменено. То есть, если это произойдет в 2025 году, то до конца 2025-го будут соответствующие доплаты. Если же военное положение будет отменено в 2026-м, то выплаты продолжатся на весь этот год", - добавил замглавы МОН.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение, что с начиная с января 2025 года украинским учителям будут доплачивать по 1 тыс. грн, с сентября доплаты вырастут вдвое.

Читайте: Лисовой о доплате учителям в 1 тысячу гривен: получат все независимо от стажа

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выплаты (642) детсад (428) Минобразования (1735) учитель (496)


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Бо в дитсадках виборчі дільниці ЗАБОРОНЕНИ!
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11.11.2024 16:37 Ответить
тільки хотів написати )))
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11.11.2024 16:48 Ответить
Яка ж в нас чудо-влада!
Ніззя її ні в якому разі переобирати...
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11.11.2024 16:38 Ответить
свого часу, ще до цієї гострої фази війни, президент видав указ про призов на військову службу тих, хто мав військову кафедру, але так і не служив...цікавим у тому указі був вік до якого був призов...42 роки...
отож загадка:
-який вік був на той час у президента?...
-яке на зараз звання у президента?
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11.11.2024 16:55 Ответить
п"дары, вот просто по-умолчанию - в тех детсадках и так на минималке люди сидят
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11.11.2024 16:50 Ответить
Краще доплатити прокурорам
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11.11.2024 17:53 Ответить
Зебанда ніяк не може нажертися , все для них мало 😡
чорти би іх побрали !!
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11.11.2024 18:00 Ответить
Парацівниці дідсадків найбіль топили за Ze, не відомо чому... 4000 євро було обіцяно тільки вчителям... Але дитьсядкові теж розкотали губу...
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11.11.2024 18:33 Ответить
 
 