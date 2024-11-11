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Працівники дитсадків не отримуватимуть вчительську "тисячу", - МОН

Працівники дитсадків не отримуватимуть вчительську

Працівники дошкільних навчальних закладів не отримуватимуть щомісячну надбавку в розмірі 1000 гривень, яку даватимуть вчителям.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків, передає Цензор.НЕТ.

"Це стосується тільки шкіл, тому що зарплати вчителів фінансує державний бюджет. А для дошкільних навчальних закладів може бути встановлено таку доплату за окремими рішеннями місцевих бюджетів", - сказав він.

За словами Сташківа, виплати передбачено для всіх педагогічних працівників шкіл: вчителів, психологів, керівників гуртків тощо.

"Доплата буде нараховуватися незалежно від того, чи вчитель звернувся, чи не звернувся (для отримання доплати. - Ред.)", - зазначив заступник міністра.

Водночас, пояснив Сташків, тривалість виплат залежатиме від воєнного стану в країні.

"Зараз вони встановлені на час дії воєнного стану, а також протягом того року, коли він буде припинений або скасований. Тобто, якщо це відбудеться у 2025 році, то до кінця 2025-го будуть відповідні доплати. Якщо ж воєнний стан буде скасовано у 2026-му, то виплати продовжаться на весь цей рік", - додав заступник голови МОН.

Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення, що з починаючи з січня 2025 року українським учителям доплачуватимуть по 1 тис. грн, з вересня доплати виростуть удвічі.

Читайте: Лісовий про доплату вчителям у 1 тисячу гривень: отримають всі незалежно від стажу

Автор: 

виплати (1034) дитячий садок (361) Міносвіти (1411) вчитель (394)


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Бо в дитсадках виборчі дільниці ЗАБОРОНЕНИ!
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11.11.2024 16:37 Відповісти
тільки хотів написати )))
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11.11.2024 16:48 Відповісти
Яка ж в нас чудо-влада!
Ніззя її ні в якому разі переобирати...
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11.11.2024 16:38 Відповісти
свого часу, ще до цієї гострої фази війни, президент видав указ про призов на військову службу тих, хто мав військову кафедру, але так і не служив...цікавим у тому указі був вік до якого був призов...42 роки...
отож загадка:
-який вік був на той час у президента?...
-яке на зараз звання у президента?
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11.11.2024 16:55 Відповісти
п"дары, вот просто по-умолчанию - в тех детсадках и так на минималке люди сидят
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11.11.2024 16:50 Відповісти
Краще доплатити прокурорам
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11.11.2024 17:53 Відповісти
Зебанда ніяк не може нажертися , все для них мало 😡
чорти би іх побрали !!
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11.11.2024 18:00 Відповісти
Парацівниці дідсадків найбіль топили за Ze, не відомо чому... 4000 євро було обіцяно тільки вчителям... Але дитьсядкові теж розкотали губу...
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11.11.2024 18:33 Відповісти
 
 