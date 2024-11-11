Працівники дитсадків не отримуватимуть вчительську "тисячу", - МОН
Працівники дошкільних навчальних закладів не отримуватимуть щомісячну надбавку в розмірі 1000 гривень, яку даватимуть вчителям.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків, передає Цензор.НЕТ.
"Це стосується тільки шкіл, тому що зарплати вчителів фінансує державний бюджет. А для дошкільних навчальних закладів може бути встановлено таку доплату за окремими рішеннями місцевих бюджетів", - сказав він.
За словами Сташківа, виплати передбачено для всіх педагогічних працівників шкіл: вчителів, психологів, керівників гуртків тощо.
"Доплата буде нараховуватися незалежно від того, чи вчитель звернувся, чи не звернувся (для отримання доплати. - Ред.)", - зазначив заступник міністра.
Водночас, пояснив Сташків, тривалість виплат залежатиме від воєнного стану в країні.
"Зараз вони встановлені на час дії воєнного стану, а також протягом того року, коли він буде припинений або скасований. Тобто, якщо це відбудеться у 2025 році, то до кінця 2025-го будуть відповідні доплати. Якщо ж воєнний стан буде скасовано у 2026-му, то виплати продовжаться на весь цей рік", - додав заступник голови МОН.
Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення, що з починаючи з січня 2025 року українським учителям доплачуватимуть по 1 тис. грн, з вересня доплати виростуть удвічі.
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Ніззя її ні в якому разі переобирати...
отож загадка:
-який вік був на той час у президента?...
-яке на зараз звання у президента?
чорти би іх побрали !!