Глава Минобороны Британии Гили видит положительный сигнал для Украины в разговоре Трампа и Путина

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Гили считает, что в случае, если сообщение о телефонном разговоре Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа является правдой, это является положительным сигналом для Украины.

Соответствующее заявление британского министра приводит Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Гили, недавний разговор Трампа и Путина - это "очень хороший первый шаг и ранний признак" того, что новая администрация президента США будет поддерживать Украину.

Британский чиновник выразил надежду, что новоизбранный президент США признает, что дальнейшая поддержка также в интересах Америки.

"Если такие страны, как Россия, могут перекраивать международные границы силой, это является сигналом, который подрывает безопасность всех наций", - добавил Гили.

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Разговор Трампа и Путина

Накануне издание The Washington Post сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор 7 ноября 2024 года.

WP пишет, что правительство Украины якобы знало о звонке Трампа Путину и не возражало против проведения разговора.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев не был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, являются ложными.

В Кремле говорят, что разговора между Трампом и Путиным не было.

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