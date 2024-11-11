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Новости
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Глава Минобороны Британии Гили видит положительный сигнал для Украины в разговоре Трампа и Путина

Гілі про розмову Трампа з Путіним

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Гили считает, что в случае, если сообщение о телефонном разговоре Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа является правдой, это является положительным сигналом для Украины.

Соответствующее заявление британского министра приводит Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Гили, недавний разговор Трампа и Путина - это "очень хороший первый шаг и ранний признак" того, что новая администрация президента США будет поддерживать Украину.

Британский чиновник выразил надежду, что новоизбранный президент США признает, что дальнейшая поддержка также в интересах Америки.

"Если такие страны, как Россия, могут перекраивать международные границы силой, это является сигналом, который подрывает безопасность всех наций", - добавил Гили.

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Разговор Трампа и Путина

Накануне издание The Washington Post сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор 7 ноября 2024 года.

WP пишет, что правительство Украины якобы знало о звонке Трампа Путину и не возражало против проведения разговора.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев не был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, являются ложными.

В Кремле говорят, что разговора между Трампом и Путиным не было.

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Автор: 

путин владимир (31214) Трамп Дональд (5089) Гилли Джон (39)


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Топ комментарии
+3
А вусатий пісюн жеш завжди правдивий. Сама святість.
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11.11.2024 20:28
+2
Якась мутка з тим дзвінком як в тому анекдоті - " не поймеш вас Ивановых, муж говорит не хорошо, а жена - хорошо".
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11.11.2024 20:08
+1
Вялікій путін не може брехати! Так, кацапсіна?
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11.11.2024 20:42
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Якась мутка з тим дзвінком як в тому анекдоті - " не поймеш вас Ивановых, муж говорит не хорошо, а жена - хорошо".
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11.11.2024 20:08 Ответить
так пісков сказав, що )(уйла не було на дроті. 😂
хтось таки бреше і швидше за все це Трамп. 🤓👀б/у🧠
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11.11.2024 20:15 Ответить
А вусатий пісюн жеш завжди правдивий. Сама святість.
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11.11.2024 20:28 Ответить
якщо , то одразу видко, що видатний математик, а тому неодмінно знає вуса пісюна особисто. 😂
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11.11.2024 20:37 Ответить
Вялікій путін не може брехати! Так, кацапсіна?
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11.11.2024 20:42 Ответить
запитай у кацапсіни, чи генетична параноїдальна шизофренія позбавила здатності до міркування, а лише читати та писати з різних ніків. 🤣🤣🤣
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11.11.2024 20:59 Ответить
Пара гнедых-- питерская подворотня и миллиардер Флориды.
А будет как у Крылова-- " а воз и там поныне"
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11.11.2024 22:20 Ответить
 
 