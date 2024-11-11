Глава Минобороны Британии Гили видит положительный сигнал для Украины в разговоре Трампа и Путина
Глава Министерства обороны Великобритании Джон Гили считает, что в случае, если сообщение о телефонном разговоре Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа является правдой, это является положительным сигналом для Украины.
Соответствующее заявление британского министра приводит Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению Гили, недавний разговор Трампа и Путина - это "очень хороший первый шаг и ранний признак" того, что новая администрация президента США будет поддерживать Украину.
Британский чиновник выразил надежду, что новоизбранный президент США признает, что дальнейшая поддержка также в интересах Америки.
"Если такие страны, как Россия, могут перекраивать международные границы силой, это является сигналом, который подрывает безопасность всех наций", - добавил Гили.
Разговор Трампа и Путина
Накануне издание The Washington Post сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор 7 ноября 2024 года.
WP пишет, что правительство Украины якобы знало о звонке Трампа Путину и не возражало против проведения разговора.
Впоследствии Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев не был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, являются ложными.
В Кремле говорят, что разговора между Трампом и Путиным не было.
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хтось таки бреше і швидше за все це Трамп. 🤓👀б/у🧠
А будет как у Крылова-- " а воз и там поныне"