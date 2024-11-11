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Глава Міноборони Британії Гілі вбачає позитивний сигнал для України в розмові Трампа й Путіна

Гілі про розмову Трампа з Путіним

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що в разі, якщо повідомлення про телефонну розмову Володимира Путіна та новообраного президента США Дональда Трампа є правдою, це є позитивним сигналом для України.

Відповідну заяву британського міністра наводить Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Гілі, нещодавня розмова Трампа й Путіна - це "дуже хороший перший крок і рання ознака" того, що нова адміністрація президента США буде підтримувати Україну.

Британський урядовець висловив сподівання, що новообраний президент США визнає, що подальша підтримка така в інтересах Америки.

"Якщо такі країни, як Росія, можуть перекроювати міжнародні кордони силою, це є сигналом, який підриває безпеку всіх націй", - додав Гілі.

Читайте також: Трамп провів телефонну розмову з Путіним і закликав того не загострювати війну в Україні, - WP

Розмова Трампа і Путіна

Напередодні видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову у четвер, 7 листопада.

WP пише, що уряд України нібито знав про дзвінок Трампа Путіну і не заперечував проти проведення розмови.

Згодом Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.

У Кремлі кажуть, що розмови між Трампом і Путіним не було.

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Автор: 

путін володимир (23758) Трамп Дональд (5471) Гілі Джон (40)


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Топ коментарі
+3
А вусатий пісюн жеш завжди правдивий. Сама святість.
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11.11.2024 20:28
+2
Якась мутка з тим дзвінком як в тому анекдоті - " не поймеш вас Ивановых, муж говорит не хорошо, а жена - хорошо".
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11.11.2024 20:08
+1
Вялікій путін не може брехати! Так, кацапсіна?
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11.11.2024 20:42
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Якась мутка з тим дзвінком як в тому анекдоті - " не поймеш вас Ивановых, муж говорит не хорошо, а жена - хорошо".
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11.11.2024 20:08 Відповісти
так пісков сказав, що )(уйла не було на дроті. 😂
хтось таки бреше і швидше за все це Трамп. 🤓👀б/у🧠
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11.11.2024 20:15 Відповісти
А вусатий пісюн жеш завжди правдивий. Сама святість.
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11.11.2024 20:28 Відповісти
якщо , то одразу видко, що видатний математик, а тому неодмінно знає вуса пісюна особисто. 😂
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11.11.2024 20:37 Відповісти
Вялікій путін не може брехати! Так, кацапсіна?
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11.11.2024 20:42 Відповісти
запитай у кацапсіни, чи генетична параноїдальна шизофренія позбавила здатності до міркування, а лише читати та писати з різних ніків. 🤣🤣🤣
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11.11.2024 20:59 Відповісти
Пара гнедых-- питерская подворотня и миллиардер Флориды.
А будет как у Крылова-- " а воз и там поныне"
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11.11.2024 22:20 Відповісти
 
 