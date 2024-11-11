Глава Міноборони Британії Гілі вбачає позитивний сигнал для України в розмові Трампа й Путіна
Очільник Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що в разі, якщо повідомлення про телефонну розмову Володимира Путіна та новообраного президента США Дональда Трампа є правдою, це є позитивним сигналом для України.
Відповідну заяву британського міністра наводить Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
На думку Гілі, нещодавня розмова Трампа й Путіна - це "дуже хороший перший крок і рання ознака" того, що нова адміністрація президента США буде підтримувати Україну.
Британський урядовець висловив сподівання, що новообраний президент США визнає, що подальша підтримка така в інтересах Америки.
"Якщо такі країни, як Росія, можуть перекроювати міжнародні кордони силою, це є сигналом, який підриває безпеку всіх націй", - додав Гілі.
Розмова Трампа і Путіна
Напередодні видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову у четвер, 7 листопада.
WP пише, що уряд України нібито знав про дзвінок Трампа Путіну і не заперечував проти проведення розмови.
Згодом Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.
У Кремлі кажуть, що розмови між Трампом і Путіним не було.
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хтось таки бреше і швидше за все це Трамп. 🤓👀б/у🧠
А будет как у Крылова-- " а воз и там поныне"