Глава Міноборони Британії Гілі вбачає позитивний сигнал для України в розмові Трампа й Путіна

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що в разі, якщо повідомлення про телефонну розмову Володимира Путіна та новообраного президента США Дональда Трампа є правдою, це є позитивним сигналом для України.

Відповідну заяву британського міністра наводить Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Гілі, нещодавня розмова Трампа й Путіна - це "дуже хороший перший крок і рання ознака" того, що нова адміністрація президента США буде підтримувати Україну.

Британський урядовець висловив сподівання, що новообраний президент США визнає, що подальша підтримка така в інтересах Америки.

"Якщо такі країни, як Росія, можуть перекроювати міжнародні кордони силою, це є сигналом, який підриває безпеку всіх націй", - додав Гілі.

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Розмова Трампа і Путіна

Напередодні видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову у четвер, 7 листопада.

WP пише, що уряд України нібито знав про дзвінок Трампа Путіну і не заперечував проти проведення розмови.

Згодом Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.

У Кремлі кажуть, що розмови між Трампом і Путіним не було.

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