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Решение о переводе воинов будет приниматься в течение 72 часов, необоснованные отказы будет пересматривать Минобороны, - Умеров о новом механизме перехода между частями

Військові зможуть переходити між частинами

Сегодня, 12 ноября, правительство поддержало важный шаг, утвердив проект, упрощающий подачу рапортов для военных на смену места службы через приложение "Армія+".

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вместо долгих согласований теперь нужны только копия военного билета (или удостоверение офицера) и рекомендательное письмо от новой бригады. Для рядового и сержантского состава разрешение от действующего командира больше не требуется.

"Кадровый центр ВСУ обрабатывает документы по четко определенной процедуре в течение 72 часов. При отсутствии оснований для отказа военнослужащий получает уведомление о результате рассмотрения в приложении "Армія+". А в случае отрицательного решения - сообщение о причинах отказа", - говорится в сообщении.

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Также, как отмечает Умеров, предусмотрена защита прав военных: необоснованные отказы будут пересматриваться Министерством обороны.

"Перевод возможен не чаще, чем раз в год, и после 6 месяцев службы в текущем подразделении", - пояснил министр.

Он также напоминает, что инициатива была разработана Минобороны совместно с ВСУ и общественными организациями.

"Это решение - возможность для каждого воина эффективнее использовать свой опыт и навыки там, где они наиболее нужны", - резюмирует Умеров.

Ранее Зеленский сообщил, что правительство вводит прозрачный механизм переводов воинов между воинскими частями через "Армія+". Также Цензор.НЕТ информировал, что военнослужащим упростят перевод между частями: идет работа над созданием цифрового сервиса.

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Це треба було майже три роки щоб зробити хоч якийсь нормальний механізм для переходу із бригади в бригаду. Якщо на практиці буде дійсно адекватний механізм, то для солдата є шанс що буде краще. Цікаво, а як тепер будуть виглядати лиця бездарних командирів які в очі заявляли солдату, по типу не подобаються мої хотєлки, то втікайте в сзч. Якби ізначально був би нормальний механізм переходів, то десятки тисяч сзч просто не відбувалися б. Думаю тепер в одних підрозділах буде перебор особового складу, а в інших лише штаби. Навіть каву не буде кому підносити. Ха ха ха.
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12.11.2024 16:57 Ответить
В случаях если солдат бежит из подразделения то ситуацией должны заниматься вышестоящие командиры. Вплоть до того чтобы анонимно опрашивать тех кто хочет перевестись, искать причину и устранять ее. Вплоть до увольнения или понижения в звании и должности. А если будут доказаны должностные преступления - то и до тюрьмы.
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12.11.2024 17:58 Ответить
Теоретично, це справа замів по МПЗ (замполітів), але вони і без того завантажені різною ху…ньой.
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12.11.2024 18:13 Ответить
Як це справа замполітів? Це справа комбригів. Те що вони самі себе завантажили, то це їх особисті справи. Звісно комбриг буде все перекручувати так, що тіпа це їх справи. Якщо так ставити питання, то залишиться той комбриг із штабом. В нас колись був замкомбрига, який сам особисто збирав навіть солдат з якими буде працювати в секторі. Тобто йому було невпадло заїхати у сектор з нормальною командою і відбути ротацію. Ха ха ха.
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12.11.2024 21:19 Ответить
На скільки я знаю сзч це найпростіше що є в службових розслідуваннях. Солдата немає. Робиться в комп'ютері відмітка і передається в всп, дбр і все. Ніхто не заморочується. Немає кого і чого опитувати. В разі невиконання наказів вже складніше. Там солдат може залучити своїх адвокатів і може бути хоч якесь дотримання статутів. Але вирок винесе суд. Є такі командири, з якими ну просто ніхто не хоче служити або недостатня кількість. Наприклад командир мінометної батареї не вміє стріляти з міномета. Проте охочий не до навчання, а до пляшки. Нафіг з таким служити? Замполіт тут не допоможе. Для чого тут анонімне опитування? Повна фігня. Особисто мені не подобається мій комбриг. Йому прекрасно без анонімів все докладають, хто, де, що сказав. Але є нормальний головний сержант. Поки що служба з ним влаштовує. Не буде його, то буду також переводитись нескриваючи цього. Ха ха ха.
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12.11.2024 21:13 Ответить
Міноборони буде переглядати свої ''необгрунтовані відмови''-бджоли проти меду.
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12.11.2024 17:19 Ответить
Хочу перейти в батальон "Монако"
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12.11.2024 18:08 Ответить
 
 