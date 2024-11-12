Решение о переводе воинов будет приниматься в течение 72 часов, необоснованные отказы будет пересматривать Минобороны, - Умеров о новом механизме перехода между частями

Сегодня, 12 ноября, правительство поддержало важный шаг, утвердив проект, упрощающий подачу рапортов для военных на смену места службы через приложение "Армія+".

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вместо долгих согласований теперь нужны только копия военного билета (или удостоверение офицера) и рекомендательное письмо от новой бригады. Для рядового и сержантского состава разрешение от действующего командира больше не требуется.

"Кадровый центр ВСУ обрабатывает документы по четко определенной процедуре в течение 72 часов. При отсутствии оснований для отказа военнослужащий получает уведомление о результате рассмотрения в приложении "Армія+". А в случае отрицательного решения - сообщение о причинах отказа", - говорится в сообщении.

Читайте также: Правительство вводит прозрачный механизм перевода воинов между воинскими частями через "Армія+", - Зеленский

Также, как отмечает Умеров, предусмотрена защита прав военных: необоснованные отказы будут пересматриваться Министерством обороны.

"Перевод возможен не чаще, чем раз в год, и после 6 месяцев службы в текущем подразделении", - пояснил министр.

Он также напоминает, что инициатива была разработана Минобороны совместно с ВСУ и общественными организациями.

"Это решение - возможность для каждого воина эффективнее использовать свой опыт и навыки там, где они наиболее нужны", - резюмирует Умеров.

Ранее Зеленский сообщил, что правительство вводит прозрачный механизм переводов воинов между воинскими частями через "Армія+". Также Цензор.НЕТ информировал, что военнослужащим упростят перевод между частями: идет работа над созданием цифрового сервиса.