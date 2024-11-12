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Рішення про переведення воїнів ухвалюватиметься упродовж 72 годин, необґрунтовані відмови переглядатиме Міноборони, - Умєров про новий механізм переходу між частинами

Військові зможуть переходити між частинами

Сьогодні, 12 листопада, уряд підтримав важливий крок, затвердивши проєкт, який спрощує подачу рапортів для військових на зміну місця служби через застосунок "Армія+".

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, замість довгих погоджень тепер потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен.

"Кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин. За відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримує сповіщення про результат розгляду у застосунку Армія+. А в разі негативного рішення - повідомлення про причини відмови", - йдеться у повідомленні.

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Також, як зазначає Умєров, передбачений захист прав військових: необґрунтовані відмови будуть переглядатися Міністерством оборони.

"Переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після 6 місяців служби у поточному підрозділі", - пояснив міністр.

Він також нагадує, що ініціатива була розроблена Міноборони спільно з ЗСУ та громадськими організаціями.

"Це рішення - можливість для кожного воїна ефективніше використовувати свій досвід і навички там, де вони найбільш потрібні", - резюмує Умєров.

Раніше Зеленський повідомив, що уряд запроваджує прозорий механізм переведень воїнів між військовими частинами через "Армія+". Також Цензор.НЕТ інформував, що військовослужбовцям спростять переведення між частинами: триває робота над створенням цифрового сервісу.

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Це треба було майже три роки щоб зробити хоч якийсь нормальний механізм для переходу із бригади в бригаду. Якщо на практиці буде дійсно адекватний механізм, то для солдата є шанс що буде краще. Цікаво, а як тепер будуть виглядати лиця бездарних командирів які в очі заявляли солдату, по типу не подобаються мої хотєлки, то втікайте в сзч. Якби ізначально був би нормальний механізм переходів, то десятки тисяч сзч просто не відбувалися б. Думаю тепер в одних підрозділах буде перебор особового складу, а в інших лише штаби. Навіть каву не буде кому підносити. Ха ха ха.
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12.11.2024 16:57 Відповісти
В случаях если солдат бежит из подразделения то ситуацией должны заниматься вышестоящие командиры. Вплоть до того чтобы анонимно опрашивать тех кто хочет перевестись, искать причину и устранять ее. Вплоть до увольнения или понижения в звании и должности. А если будут доказаны должностные преступления - то и до тюрьмы.
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12.11.2024 17:58 Відповісти
Теоретично, це справа замів по МПЗ (замполітів), але вони і без того завантажені різною ху…ньой.
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12.11.2024 18:13 Відповісти
Як це справа замполітів? Це справа комбригів. Те що вони самі себе завантажили, то це їх особисті справи. Звісно комбриг буде все перекручувати так, що тіпа це їх справи. Якщо так ставити питання, то залишиться той комбриг із штабом. В нас колись був замкомбрига, який сам особисто збирав навіть солдат з якими буде працювати в секторі. Тобто йому було невпадло заїхати у сектор з нормальною командою і відбути ротацію. Ха ха ха.
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12.11.2024 21:19 Відповісти
На скільки я знаю сзч це найпростіше що є в службових розслідуваннях. Солдата немає. Робиться в комп'ютері відмітка і передається в всп, дбр і все. Ніхто не заморочується. Немає кого і чого опитувати. В разі невиконання наказів вже складніше. Там солдат може залучити своїх адвокатів і може бути хоч якесь дотримання статутів. Але вирок винесе суд. Є такі командири, з якими ну просто ніхто не хоче служити або недостатня кількість. Наприклад командир мінометної батареї не вміє стріляти з міномета. Проте охочий не до навчання, а до пляшки. Нафіг з таким служити? Замполіт тут не допоможе. Для чого тут анонімне опитування? Повна фігня. Особисто мені не подобається мій комбриг. Йому прекрасно без анонімів все докладають, хто, де, що сказав. Але є нормальний головний сержант. Поки що служба з ним влаштовує. Не буде його, то буду також переводитись нескриваючи цього. Ха ха ха.
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12.11.2024 21:13 Відповісти
Міноборони буде переглядати свої ''необгрунтовані відмови''-бджоли проти меду.
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12.11.2024 17:19 Відповісти
Хочу перейти в батальон "Монако"
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12.11.2024 18:08 Відповісти
 
 