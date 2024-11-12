Рішення про переведення воїнів ухвалюватиметься упродовж 72 годин, необґрунтовані відмови переглядатиме Міноборони, - Умєров про новий механізм переходу між частинами

Сьогодні, 12 листопада, уряд підтримав важливий крок, затвердивши проєкт, який спрощує подачу рапортів для військових на зміну місця служби через застосунок "Армія+".

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, замість довгих погоджень тепер потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен.

"Кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин. За відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримує сповіщення про результат розгляду у застосунку Армія+. А в разі негативного рішення - повідомлення про причини відмови", - йдеться у повідомленні.

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Також, як зазначає Умєров, передбачений захист прав військових: необґрунтовані відмови будуть переглядатися Міністерством оборони.

"Переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після 6 місяців служби у поточному підрозділі", - пояснив міністр.

Він також нагадує, що ініціатива була розроблена Міноборони спільно з ЗСУ та громадськими організаціями.

"Це рішення - можливість для кожного воїна ефективніше використовувати свій досвід і навички там, де вони найбільш потрібні", - резюмує Умєров.

Раніше Зеленський повідомив, що уряд запроваджує прозорий механізм переведень воїнів між військовими частинами через "Армія+". Також Цензор.НЕТ інформував, що військовослужбовцям спростять переведення між частинами: триває робота над створенням цифрового сервісу.