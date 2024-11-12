НАТО должно оказывать Украине еще больше поддержки, чтобы "изменить траекторию этого конфликта", - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Альянс должен оказывать больше помощи Украине.

Об этом он заявил во время совместного заявления с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня мы обсудим необходимость усиления поддержки в то время, как Украина готовится к зиме, которая может быть самой тяжелой с 2022 года. Мы должны подтвердить наше обязательство придерживаться этого курса длительное время и должны сделать больше, чем просто поддерживать Украину в ее борьбе. Нам необходимо увеличить цену для Путина и для его авторитарных друзей, которые его поддерживают, путем предоставления Украине поддержки, в которой она нуждается, чтобы изменить траекторию этого конфликта", - подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО отметил, что РФ продолжает атаковать Украину и сближается со своими союзниками, в частности Китаем, Ираном и КНДР.

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Он напомнил, что кроме поставки боеприпасов и баллистических ракет, КНДР также направила РФ свои войска. В обмен на это Россия предоставляет КНДР финансирование и ракетные технологии, что вызывает очень большое беспокойство, поскольку северокорейские ракеты несут прямую угрозу для территории Соединенных Штатов, для Европы, для Индо-Тихоокеанского региона, включая Японию и Южную Корею, а также для более широкого евроатлантического региона.

"Каждый день украинцы гибнут и получают ранения от смертельно опасных дронов "Шахед", разработанных и поставленных Ираном. На деньги, которые поступают за эти поставки от России, Иран и его прокси дестабилизируют Ближний Восток и финансируют терроризм. В то же время Китай поддерживает российскую экономику, предоставляет возможности для ее оборонной промышленности, способствует распространению ее нарративов", - добавил глава Альянса.

Рютте подчеркнул, что военное сотрудничество, которое Россия имеет с Северной Кореей, Ираном и Китаем, угрожает миру и безопасности в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Северной Америке. Именно поэтому Европа, Северная Америка и их глобальные партнеры должны стоять вместе, чтобы поддержать силу трансатлантического Альянса, обеспечить безопасность и благополучие для своих народов.

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