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Новости Война
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НАТО должно оказывать Украине еще больше поддержки, чтобы "изменить траекторию этого конфликта", - Рютте

НАТО має надати Україні ще більше допомоги: заява Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Альянс должен оказывать больше помощи Украине.

Об этом он заявил во время совместного заявления с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня мы обсудим необходимость усиления поддержки в то время, как Украина готовится к зиме, которая может быть самой тяжелой с 2022 года. Мы должны подтвердить наше обязательство придерживаться этого курса длительное время и должны сделать больше, чем просто поддерживать Украину в ее борьбе. Нам необходимо увеличить цену для Путина и для его авторитарных друзей, которые его поддерживают, путем предоставления Украине поддержки, в которой она нуждается, чтобы изменить траекторию этого конфликта", - подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО отметил, что РФ продолжает атаковать Украину и сближается со своими союзниками, в частности Китаем, Ираном и КНДР.

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Он напомнил, что кроме поставки боеприпасов и баллистических ракет, КНДР также направила РФ свои войска. В обмен на это Россия предоставляет КНДР финансирование и ракетные технологии, что вызывает очень большое беспокойство, поскольку северокорейские ракеты несут прямую угрозу для территории Соединенных Штатов, для Европы, для Индо-Тихоокеанского региона, включая Японию и Южную Корею, а также для более широкого евроатлантического региона.

"Каждый день украинцы гибнут и получают ранения от смертельно опасных дронов "Шахед", разработанных и поставленных Ираном. На деньги, которые поступают за эти поставки от России, Иран и его прокси дестабилизируют Ближний Восток и финансируют терроризм. В то же время Китай поддерживает российскую экономику, предоставляет возможности для ее оборонной промышленности, способствует распространению ее нарративов", - добавил глава Альянса.

Рютте подчеркнул, что военное сотрудничество, которое Россия имеет с Северной Кореей, Ираном и Китаем, угрожает миру и безопасности в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Северной Америке. Именно поэтому Европа, Северная Америка и их глобальные партнеры должны стоять вместе, чтобы поддержать силу трансатлантического Альянса, обеспечить безопасность и благополучие для своих народов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Рютте обсудили участие войск КНДР в войне

Автор: 

НАТО (9963) россия (95381) Рютте Марк (341)


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Топ комментарии
+2
Конфлікту?
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12.11.2024 16:48
+2
Люблю цих генсеків. Що цей, що попередній, такі промови виголошують, що за душу бере. Біда, що далі промов діло не йде, бо у генсеків більше нема жодних повноважень.
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12.11.2024 16:53
+1
*************.
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12.11.2024 17:02
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Конфлікту?
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12.11.2024 16:48 Ответить
ну, там, в західних ЗМІ, "конфлікт" і "війна" - слова синоніми.
Але проблема в тому, що цю інфу адміни цензора зколіпастили з державного (кабмінівського) ЗМІ, Укрінформу! Яке вжило "конфлікт", а не "війна"!
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12.11.2024 17:12 Ответить
Люблю цих генсеків. Що цей, що попередній, такі промови виголошують, що за душу бере. Біда, що далі промов діло не йде, бо у генсеків більше нема жодних повноважень.
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12.11.2024 16:53 Ответить
Та да, генсек Брежнєв тільки чого вартує
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12.11.2024 17:32 Ответить
*************.
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12.11.2024 17:02 Ответить
"обговоримо необхідність" - куди нам стільки? Тут і позачергове засідання Європарламенту, і оце обговорення необхідності - оце так підтримка....
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12.11.2024 17:04 Ответить
Буде потужна мастурбованість
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12.11.2024 17:11 Ответить
Вже глибоке розчарування від цього генсека НАТО? Хоч би який був генсек, НАТО нам не бачити як власних вух. За 11 років цієї локшини треба було б уже зрозуміти, що НАТО нам не світить у найближчі мінімум 50 років. 11 вже пройшло. .
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12.11.2024 17:14 Ответить
Це потрібно було зрозуміти ще при Ющу. І не лізти на вила добровільно.
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12.11.2024 17:22 Ответить
А отримаємо чергові ''червоні лінії ''.
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12.11.2024 17:16 Ответить
Цікаво, а 'ще більше' від нуля - це скільки?
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12.11.2024 17:19 Ответить
щоб "змінити траєкторію цього конфлікту"

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12.11.2024 17:19 Ответить
Валерій Прозапас, майор ЗСУ, замкомбата 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, надибав на висер СерЛеща (дивіться відуху за ссиллю https://t.me/spravagromad/45932https://t.me/spravagromad/45932) ) , в якому той лякає народ, зокрема, "прозахідною дестабілізацією Порошенка" (с)
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12.11.2024 17:23 Ответить
Та тут і будки достатньо
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12.11.2024 17:30 Ответить
Зовсім заплуталась. НАТО є, чи немає, НАТО це США, чи не. Ех, старість не радість
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12.11.2024 17:29 Ответить
''траєкторія конфлікту'' - впихнуть невпижуєме
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12.11.2024 18:20 Ответить
АБИ НЕ МОВЧКИ...
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12.11.2024 19:44 Ответить
Смотри не рэпни куколд, и резинку на трусах проверь, чтоб не порвалась
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12.11.2024 20:52 Ответить
 
 