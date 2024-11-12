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Новини Війна
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НАТО має надавати Україні ще більше підтримки, щоб "змінити траєкторію цього конфлікту", - Рютте

НАТО має надати Україні ще більше допомоги: заява Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Альянс має надавати більше допомоги Україні.

Про це він заявив під час спільної заяви із президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми обговоримо необхідність посилення підтримки в той час, як Україна готується до зими, яка може бути найважчою з 2022 року. Ми маємо підтвердити наше зобов’язання дотримуватися цього курсу тривалий час і маємо зробити більше, ніж просто підтримувати Україну в її боротьбі. Нам необхідно збільшити ціну для Путіна та для його авторитарних друзів, що його підтримують, шляхом надання Україні підтримки, якої вона потребує, щоб змінити траєкторію цього конфлікту", - наголосив Рютте.

Генсек НАТО відзначив, що РФ продовжує атакувати Україну та зближується зі своїми союзниками, зокрема Китаєм, Іраном та КНДР.

Також читайте: Рютте щодо перемоги Трампа: "Він підштовхне нас витрачати більше на оборону"

Він нагадав, що крім постави боєприпасів та балістичних ракет, КНДР також надіслала РФ свої війська. В обмін на це Росія надає КНДР фінансування та ракетні технології, що викликає дуже велике занепокоєння, оскільки північнокорейські ракети несуть пряму загрозу для території Сполучених Штатів, для Європи, для Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Японію і Південну Корею, а також для ширшого євроатлантичного регіону.

"Кожного дня українці гинуть та отримують поранення від смертельно небезпечних дронів "Шахед", розроблених та поставлених Іраном. На гроші, які надходять за ці поставки від Росії, Іран та його проксі дестабілізують Близький Схід та фінансують тероризм. В той самий час Китай підтримує російську економіку, надає можливості для її оборонної промисловості, сприяє поширенню її наративів", - додав очільник Альянсу.

Рютте наголосив, що військове співробітництво, яке Росія має з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, загрожує миру й безпеці в Європі, в Індо-Тихоокеанському регіоні та у Північній Америці. Саме тому Європа, Північна Америка та їх глобальні партнери мають стояти разом, щоб підтримати силу трансатлантичного Альянсу, забезпечити безпеку та добробут для своїх народів.

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Автор: 

НАТО (6429) росія (64984) Рютте Марк (385)


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Топ коментарі
+2
Конфлікту?
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12.11.2024 16:48
+2
Люблю цих генсеків. Що цей, що попередній, такі промови виголошують, що за душу бере. Біда, що далі промов діло не йде, бо у генсеків більше нема жодних повноважень.
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12.11.2024 16:53
+1
*************.
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12.11.2024 17:02
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Конфлікту?
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12.11.2024 16:48 Відповісти
ну, там, в західних ЗМІ, "конфлікт" і "війна" - слова синоніми.
Але проблема в тому, що цю інфу адміни цензора зколіпастили з державного (кабмінівського) ЗМІ, Укрінформу! Яке вжило "конфлікт", а не "війна"!
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12.11.2024 17:12 Відповісти
Люблю цих генсеків. Що цей, що попередній, такі промови виголошують, що за душу бере. Біда, що далі промов діло не йде, бо у генсеків більше нема жодних повноважень.
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12.11.2024 16:53 Відповісти
Та да, генсек Брежнєв тільки чого вартує
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12.11.2024 17:32 Відповісти
*************.
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12.11.2024 17:02 Відповісти
"обговоримо необхідність" - куди нам стільки? Тут і позачергове засідання Європарламенту, і оце обговорення необхідності - оце так підтримка....
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12.11.2024 17:04 Відповісти
Буде потужна мастурбованість
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12.11.2024 17:11 Відповісти
Вже глибоке розчарування від цього генсека НАТО? Хоч би який був генсек, НАТО нам не бачити як власних вух. За 11 років цієї локшини треба було б уже зрозуміти, що НАТО нам не світить у найближчі мінімум 50 років. 11 вже пройшло. .
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12.11.2024 17:14 Відповісти
Це потрібно було зрозуміти ще при Ющу. І не лізти на вила добровільно.
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12.11.2024 17:22 Відповісти
А отримаємо чергові ''червоні лінії ''.
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12.11.2024 17:16 Відповісти
Цікаво, а 'ще більше' від нуля - це скільки?
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12.11.2024 17:19 Відповісти
щоб "змінити траєкторію цього конфлікту"

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12.11.2024 17:19 Відповісти
Валерій Прозапас, майор ЗСУ, замкомбата 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, надибав на висер СерЛеща (дивіться відуху за ссиллю https://t.me/spravagromad/45932https://t.me/spravagromad/45932) ) , в якому той лякає народ, зокрема, "прозахідною дестабілізацією Порошенка" (с)
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12.11.2024 17:23 Відповісти
Та тут і будки достатньо
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12.11.2024 17:30 Відповісти
Зовсім заплуталась. НАТО є, чи немає, НАТО це США, чи не. Ех, старість не радість
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12.11.2024 17:29 Відповісти
''траєкторія конфлікту'' - впихнуть невпижуєме
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12.11.2024 18:20 Відповісти
АБИ НЕ МОВЧКИ...
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12.11.2024 19:44 Відповісти
Смотри не рэпни куколд, и резинку на трусах проверь, чтоб не порвалась
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12.11.2024 20:52 Відповісти
 
 