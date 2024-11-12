НАТО має надавати Україні ще більше підтримки, щоб "змінити траєкторію цього конфлікту", - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Альянс має надавати більше допомоги Україні.

Про це він заявив під час спільної заяви із президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми обговоримо необхідність посилення підтримки в той час, як Україна готується до зими, яка може бути найважчою з 2022 року. Ми маємо підтвердити наше зобов’язання дотримуватися цього курсу тривалий час і маємо зробити більше, ніж просто підтримувати Україну в її боротьбі. Нам необхідно збільшити ціну для Путіна та для його авторитарних друзів, що його підтримують, шляхом надання Україні підтримки, якої вона потребує, щоб змінити траєкторію цього конфлікту", - наголосив Рютте.

Генсек НАТО відзначив, що РФ продовжує атакувати Україну та зближується зі своїми союзниками, зокрема Китаєм, Іраном та КНДР.

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Він нагадав, що крім постави боєприпасів та балістичних ракет, КНДР також надіслала РФ свої війська. В обмін на це Росія надає КНДР фінансування та ракетні технології, що викликає дуже велике занепокоєння, оскільки північнокорейські ракети несуть пряму загрозу для території Сполучених Штатів, для Європи, для Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Японію і Південну Корею, а також для ширшого євроатлантичного регіону.

"Кожного дня українці гинуть та отримують поранення від смертельно небезпечних дронів "Шахед", розроблених та поставлених Іраном. На гроші, які надходять за ці поставки від Росії, Іран та його проксі дестабілізують Близький Схід та фінансують тероризм. В той самий час Китай підтримує російську економіку, надає можливості для її оборонної промисловості, сприяє поширенню її наративів", - додав очільник Альянсу.

Рютте наголосив, що військове співробітництво, яке Росія має з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, загрожує миру й безпеці в Європі, в Індо-Тихоокеанському регіоні та у Північній Америці. Саме тому Європа, Північна Америка та їх глобальні партнери мають стояти разом, щоб підтримати силу трансатлантичного Альянсу, забезпечити безпеку та добробут для своїх народів.

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