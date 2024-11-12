Украина могла бы присоединиться к охране воздушного пространства стран Балтии в будущем, - Минобороны

В будущем, чтобы подготовить Украину к вступлению в НАТО, та могла бы присоединиться к защите воздушного пространства стран Балтии.

Об этом заявил начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны, полковник Геннадий Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Так, на форуме "Via Carpatia 2024" он перечислил шесть стратегических уроков для НАТО.

Первый урок - это привлечение дополнительного личного состава. Сейчас известно о планировании восьми боевых групп в восточноевропейских странах.

"На сегодняшний день мы уже имеем 4 из них в трех балтийских странах (Эстония, Латвия, Литва и Польша). Еще 4 боевые группы планируется разместить в Венгрии, Словакии и Румынии. Украина могла бы присоединиться к этому процессу, в частности, украинские сержанты и офицеры могли бы учиться опыту стран Балтии и Польши в размещении сил НАТО на территории других стран. Это включает изучение правовой базы, логистической поддержки и тому подобное. В этом направлении мы активно работаем над концепцией поддержки стран, которые принимают силы НАТО, чтобы подготовить Украину к возможному присоединению", - рассказал Коваленко.

Вторым уроком для НАТО и ЕС, по его словам, является развитие дистанционного наблюдения с воздуха.

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"НАТО приняло решение разместить системы АВАКС в Румынии и Польше, и в этом контексте Украина может сыграть важную роль в расположении этих сил и средств, которые мы получим от наших шведских партнеров", - пояснил представитель Минобороны.

Третий урок касается контроля воздушного пространства.

"Я сам был украинским офицером, который учился в 2003-2004 годах в Эстонии, где мы участвовали в учениях в Зокняй и Шауляй. Тогда мы изучали возможности размещения воздушных сил на территории Литвы. Сейчас в странах Балтии действуют миссии по охране воздушного пространства в Эстонии и Литве, и Украина могла бы оказать помощь в обмене данными с нашими существующими или будущими флотами, такими как F-16", - отметил Коваленко.

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Четвертый - скоординированные силы обороны. Это один из важнейших уроков НАТО.

"НАТО активно изучает стратегию обороны от ракет и воздушных угроз, и мы работаем над интеграцией будущих систем ПВО", - подчеркнул он.

"Пятый урок - способность наносить удары на больших дистанциях. Украина не только принимает помощь от НАТО, но и может предоставлять ценные данные и свои платформы для использования ракет НАТО. А последний урок - борьба с кибер- и информационными угрозами. Мы активно сотрудничаем с Таллиннским центром кибербезопасности и центром обучения в Риге", - подытожил Коваленко.

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