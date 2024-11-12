РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10422 посетителя онлайн
Новости Война
1 516 23

Украина могла бы присоединиться к охране воздушного пространства стран Балтии в будущем, - Минобороны

Україна може допомогти захистити повітряний простір країн Балтії

В будущем, чтобы подготовить Украину к вступлению в НАТО, та могла бы присоединиться к защите воздушного пространства стран Балтии.

Об этом заявил начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны, полковник Геннадий Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Так, на форуме "Via Carpatia 2024" он перечислил шесть стратегических уроков для НАТО.

Первый урок - это привлечение дополнительного личного состава. Сейчас известно о планировании восьми боевых групп в восточноевропейских странах.

"На сегодняшний день мы уже имеем 4 из них в трех балтийских странах (Эстония, Латвия, Литва и Польша). Еще 4 боевые группы планируется разместить в Венгрии, Словакии и Румынии. Украина могла бы присоединиться к этому процессу, в частности, украинские сержанты и офицеры могли бы учиться опыту стран Балтии и Польши в размещении сил НАТО на территории других стран. Это включает изучение правовой базы, логистической поддержки и тому подобное. В этом направлении мы активно работаем над концепцией поддержки стран, которые принимают силы НАТО, чтобы подготовить Украину к возможному присоединению", - рассказал Коваленко.

Вторым уроком для НАТО и ЕС, по его словам, является развитие дистанционного наблюдения с воздуха.

Читайте также: НАТО должна оказывать Украине еще больше поддержки, чтобы "изменить траекторию этого конфликта", - Рютте

"НАТО приняло решение разместить системы АВАКС в Румынии и Польше, и в этом контексте Украина может сыграть важную роль в расположении этих сил и средств, которые мы получим от наших шведских партнеров", - пояснил представитель Минобороны.

Третий урок касается контроля воздушного пространства.

"Я сам был украинским офицером, который учился в 2003-2004 годах в Эстонии, где мы участвовали в учениях в Зокняй и Шауляй. Тогда мы изучали возможности размещения воздушных сил на территории Литвы. Сейчас в странах Балтии действуют миссии по охране воздушного пространства в Эстонии и Литве, и Украина могла бы оказать помощь в обмене данными с нашими существующими или будущими флотами, такими как F-16", - отметил Коваленко.

Также читайте: 2% ВВП на оборону – уже недостаточно, – глава МИД Германии Бербок

Четвертый - скоординированные силы обороны. Это один из важнейших уроков НАТО.

"НАТО активно изучает стратегию обороны от ракет и воздушных угроз, и мы работаем над интеграцией будущих систем ПВО", - подчеркнул он.

"Пятый урок - способность наносить удары на больших дистанциях. Украина не только принимает помощь от НАТО, но и может предоставлять ценные данные и свои платформы для использования ракет НАТО. А последний урок - борьба с кибер- и информационными угрозами. Мы активно сотрудничаем с Таллиннским центром кибербезопасности и центром обучения в Риге", - подытожил Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп будет поддерживать Украину и НАТО, - министр обороны Британии Гили

Автор: 

Минобороны (9291) НАТО (9963)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Замість срати красивими гаслами про світле майбутнє, займіться Обороною України, казли-розкрадальники!
показать весь комментарий
12.11.2024 17:31
+4
ЗЕбанутим нема спокою
показать весь комментарий
12.11.2024 17:44
+2
Так, як і НАТО охороняє український простір.
показать весь комментарий
12.11.2024 17:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде захищати одне місто?
показать весь комментарий
12.11.2024 17:20 Ответить
Так, як і НАТО охороняє український простір.
показать весь комментарий
12.11.2024 17:23 Ответить
Замість срати красивими гаслами про світле майбутнє, займіться Обороною України, казли-розкрадальники!
показать весь комментарий
12.11.2024 17:31 Ответить
Україна могла б долучитися до охорони повітряного простору Ютуба. Там усi експерти!
показать весь комментарий
12.11.2024 17:37 Ответить
ЗЕбанутим нема спокою
показать весь комментарий
12.11.2024 17:44 Ответить
Давно тема космонавтов сгинула. Ну вот один прилетел, то ли с космоса, или туда. Где они берутся? Курахово, Селидово всё, Купянск громят круглосуточно, гибнут люди, лупят ублюдки по жил домам, маркетам, ответить нечем и будем небо Прибалтики как война кончится прикрывать!!! Сидит в кресле, буру буровит, тупые в такт башкой кивают. Не пора ли валить отсюда куда попало? Так или хуже не найдем, ведь так не бывает.
показать весь комментарий
12.11.2024 17:53 Ответить
Дурень думкою багатіє
показать весь комментарий
12.11.2024 18:05 Ответить
Саме і це мені також спало на думку.
показать весь комментарий
12.11.2024 20:18 Ответить
Думати шкідливо?
показать весь комментарий
12.11.2024 23:57 Ответить
Хоспіді, хто ж тебе туди пустить
показать весь комментарий
12.11.2024 18:15 Ответить
Своє повітря захистити не можете,а інше тим паче.
показать весь комментарий
12.11.2024 18:17 Ответить
Вибачте йому, він мабуть не в собі, ляпнув як корова на асфальт.
показать весь комментарий
12.11.2024 20:19 Ответить
На мітлах?
показать весь комментарий
12.11.2024 18:18 Ответить
Україна могла би стати світовим жандармом. Було б бажання...Цілком ймовірно, що нормальний стан України це наддержава...принаймні1000 років тому так і було.
показать весь комментарий
12.11.2024 18:21 Ответить
Беріть повище - пупом Землі!
показать весь комментарий
12.11.2024 20:22 Ответить
Почитай у Вікіпедії, що таке пуп Землі і де він знаходиться.
показать весь комментарий
12.11.2024 23:58 Ответить
лопат не має,укріплень не має,яєць по 17 навалом, натівське -ТЦК ,"паляниць" для рашиста "зе поцріоти" не спекли" є лише медійни "зезедент" .котрому всі винні і рашистська агентура,З такими розкладами мабуть куйло Україну і в рашистське окдб хрин візьме...???
показать весь комментарий
12.11.2024 18:47 Ответить
Фантазер підзеленовик.
показать весь комментарий
12.11.2024 19:19 Ответить
Ще б дожити до того світлого майбутнього України
показать весь комментарий
12.11.2024 19:19 Ответить
Бляха!!! Станом на зараз Україна сама не дуже може захистити свій повітряний простір.

Дайте нам ППО!!! А ще краще, щоб Польща збивала дрони та ракети.
От тоді ми огого...
показать весь комментарий
12.11.2024 23:11 Ответить
 
 