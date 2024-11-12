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Новини Війна
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Україна могла б долучитися до охорони повітряного простору країн Балтії в майбутньому, - Міноборони

Україна може допомогти захистити повітряний простір країн Балтії

У майбутньому, щоб підготувати Україну до вступу в НАТО, та могла б долучитися до захисту повітряного простору країн Балтії.

Про це заявив начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони, полковник Геннадій Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Так, на форумі "Via Carpatia 2024" він перелічив шість стратегічних уроків для НАТО.

Перший урок – це залучення додаткового особового складу. Наразі відомо про планування восьми бойових груп в східноєвропейських країнах.

"На сьогоднішній день ми вже маємо 4 з них у трьох балтійських країнах (Естонія, Латвія, Литва та Польща). Ще 4 бойові групи планується розмістити в Угорщині, Словаччині та Румунії. Україна могла б долучитися до цього процесу, зокрема, українські сержанти та офіцери могли б навчатися досвіду країн Балтії та Польщі у розміщенні сил НАТО на території інших країн. Це включає вивчення правової бази, логістичної підтримки тощо. В цьому напрямку ми активно працюємо над концепцією підтримки країн, які приймають сили НАТО, щоб підготувати Україну до можливого приєднання", - розповів Коваленко.

Другим уроком для НАТО та ЄС, за його словами, є розвиток дистанційного спостереження з повітря.

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"НАТО ухвалило рішення розмістити системи АВАКС у Румунії та Польщі, і в цьому контексті Україна може відіграти важливу роль у розташуванні цих сил і засобів, які ми отримаємо від наших шведських партнерів", - пояснив представник Міноборони.

Третій урок стосується контролю повітряного простору.

"Я сам був українським офіцером, який навчався в 2003-2004 роках в Естонії, де ми брали участь у навчаннях у Зокняй та Шауляй. Тоді ми вивчали можливості розміщення повітряних сил на території Литви. Наразі у країнах Балтії діють місії з охорони повітряного простору в Естонії та Литві, і Україна могла б надати допомогу в обміні даними з нашими існуючими або майбутніми флотами, такими як F-16", - зазначив Коваленко.

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Четвертий - скоординовані сили оборони. Це один із найважливіших уроків НАТО.

"НАТО активно вивчає стратегію оборони від ракет і повітряних загроз, і ми працюємо над інтеграцію майбутніх систем ППО", - наголосив він.

"П’ятий урок – спроможність завдавати ударів на великих дистанціях. Україна не тільки приймає допомогу від НАТО, а й може надавати цінні дані та свої платформи для використання ракет НАТО. А останній урок – боротьба з кібер- та інформаційними загрозами. Ми активно співпрацюємо з Талліннським центром кібербезпеки та центром навчання у Ризі", - підсумував Коваленко.

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Автор: 

Міноборони (7329) НАТО (6429)


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Топ коментарі
+7
Замість срати красивими гаслами про світле майбутнє, займіться Обороною України, казли-розкрадальники!
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12.11.2024 17:31
+4
ЗЕбанутим нема спокою
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12.11.2024 17:44
+2
Так, як і НАТО охороняє український простір.
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12.11.2024 17:23
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Буде захищати одне місто?
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12.11.2024 17:20 Відповісти
Так, як і НАТО охороняє український простір.
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12.11.2024 17:23 Відповісти
Замість срати красивими гаслами про світле майбутнє, займіться Обороною України, казли-розкрадальники!
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12.11.2024 17:31 Відповісти
Україна могла б долучитися до охорони повітряного простору Ютуба. Там усi експерти!
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12.11.2024 17:37 Відповісти
ЗЕбанутим нема спокою
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12.11.2024 17:44 Відповісти
Давно тема космонавтов сгинула. Ну вот один прилетел, то ли с космоса, или туда. Где они берутся? Курахово, Селидово всё, Купянск громят круглосуточно, гибнут люди, лупят ублюдки по жил домам, маркетам, ответить нечем и будем небо Прибалтики как война кончится прикрывать!!! Сидит в кресле, буру буровит, тупые в такт башкой кивают. Не пора ли валить отсюда куда попало? Так или хуже не найдем, ведь так не бывает.
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12.11.2024 17:53 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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12.11.2024 18:05 Відповісти
Саме і це мені також спало на думку.
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12.11.2024 20:18 Відповісти
Думати шкідливо?
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12.11.2024 23:57 Відповісти
Хоспіді, хто ж тебе туди пустить
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12.11.2024 18:15 Відповісти
Своє повітря захистити не можете,а інше тим паче.
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12.11.2024 18:17 Відповісти
Вибачте йому, він мабуть не в собі, ляпнув як корова на асфальт.
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12.11.2024 20:19 Відповісти
На мітлах?
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12.11.2024 18:18 Відповісти
Україна могла би стати світовим жандармом. Було б бажання...Цілком ймовірно, що нормальний стан України це наддержава...принаймні1000 років тому так і було.
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12.11.2024 18:21 Відповісти
Беріть повище - пупом Землі!
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12.11.2024 20:22 Відповісти
Почитай у Вікіпедії, що таке пуп Землі і де він знаходиться.
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12.11.2024 23:58 Відповісти
лопат не має,укріплень не має,яєць по 17 навалом, натівське -ТЦК ,"паляниць" для рашиста "зе поцріоти" не спекли" є лише медійни "зезедент" .котрому всі винні і рашистська агентура,З такими розкладами мабуть куйло Україну і в рашистське окдб хрин візьме...???
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12.11.2024 18:47 Відповісти
Фантазер підзеленовик.
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12.11.2024 19:19 Відповісти
Ще б дожити до того світлого майбутнього України
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12.11.2024 19:19 Відповісти
Бляха!!! Станом на зараз Україна сама не дуже може захистити свій повітряний простір.

Дайте нам ППО!!! А ще краще, щоб Польща збивала дрони та ракети.
От тоді ми огого...
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12.11.2024 23:11 Відповісти
 
 