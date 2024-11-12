Україна могла б долучитися до охорони повітряного простору країн Балтії в майбутньому, - Міноборони

У майбутньому, щоб підготувати Україну до вступу в НАТО, та могла б долучитися до захисту повітряного простору країн Балтії.

Про це заявив начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони, полковник Геннадій Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Так, на форумі "Via Carpatia 2024" він перелічив шість стратегічних уроків для НАТО.

Перший урок – це залучення додаткового особового складу. Наразі відомо про планування восьми бойових груп в східноєвропейських країнах.

"На сьогоднішній день ми вже маємо 4 з них у трьох балтійських країнах (Естонія, Латвія, Литва та Польща). Ще 4 бойові групи планується розмістити в Угорщині, Словаччині та Румунії. Україна могла б долучитися до цього процесу, зокрема, українські сержанти та офіцери могли б навчатися досвіду країн Балтії та Польщі у розміщенні сил НАТО на території інших країн. Це включає вивчення правової бази, логістичної підтримки тощо. В цьому напрямку ми активно працюємо над концепцією підтримки країн, які приймають сили НАТО, щоб підготувати Україну до можливого приєднання", - розповів Коваленко.

Другим уроком для НАТО та ЄС, за його словами, є розвиток дистанційного спостереження з повітря.

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"НАТО ухвалило рішення розмістити системи АВАКС у Румунії та Польщі, і в цьому контексті Україна може відіграти важливу роль у розташуванні цих сил і засобів, які ми отримаємо від наших шведських партнерів", - пояснив представник Міноборони.

Третій урок стосується контролю повітряного простору.

"Я сам був українським офіцером, який навчався в 2003-2004 роках в Естонії, де ми брали участь у навчаннях у Зокняй та Шауляй. Тоді ми вивчали можливості розміщення повітряних сил на території Литви. Наразі у країнах Балтії діють місії з охорони повітряного простору в Естонії та Литві, і Україна могла б надати допомогу в обміні даними з нашими існуючими або майбутніми флотами, такими як F-16", - зазначив Коваленко.

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Четвертий - скоординовані сили оборони. Це один із найважливіших уроків НАТО.

"НАТО активно вивчає стратегію оборони від ракет і повітряних загроз, і ми працюємо над інтеграцію майбутніх систем ППО", - наголосив він.

"П’ятий урок – спроможність завдавати ударів на великих дистанціях. Україна не тільки приймає допомогу від НАТО, а й може надавати цінні дані та свої платформи для використання ракет НАТО. А останній урок – боротьба з кібер- та інформаційними загрозами. Ми активно співпрацюємо з Талліннським центром кібербезпеки та центром навчання у Ризі", - підсумував Коваленко.

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