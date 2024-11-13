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Поругание над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко: Из-за психических расстройств женщина не осознавала свои действия, расследование завершено

Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: жінка не усвідомлювала свої дії

60-летняя женщина, которая на Аскольдовой могиле в Киеве изуродовала могилы павших Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора), не осознавала свои действия.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева, передает Цензор.НЕТ.

Было установлено, что женщина неоднократно находилась на стационарном лечении в медучреждениях, оказывающих психиатрическую помощь.

"Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что подозреваемая по своему психическому состоянию не осознает свои действия и не способна руководить ими. Досудебное расследование завершено. Ходатайство о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

К подозреваемой применена мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение лица", - отметили в прокуратуре.

Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: жінка не усвідомлювала свої дії
Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: жінка не усвідомлювала свої дії
Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: жінка не усвідомлювала свої дії
Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: жінка не усвідомлювала свої дії

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Женщина повредила могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко

Утром 20 июня руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова сообщила, что неизвестные изуродовали могилы трех погибших воинов на Аскольдовой могиле в столице.

На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

Впоследствии в Киеве задержали 60-летнюю женщину, которая в ночь на 20 мая совершила погром на могилах погибших защитников Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора). После чего женщине назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

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Автор: 

Киев (25511) психбольница (156) вандализм (600)


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Топ комментарии
+25
Прокурорські скоти. Наскільки не усвідомлювала своїх дій, що цілеспрямовано пішла до могил героїв війни. Не до могили якогось замміністра часів СРСР, не до могили родича прокурора - до могил героїв.
Я особисто вважаю, що вона точно "не проста". якщо в такі гучній справі прокуратура підклала довідку з дурки. Схоже родичка когось з "еліти".
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13.11.2024 16:30
+14
Прокурора в ту ж палату. Нехай не ліпить горбатого. Тут була цілеспрямована акція. Питання тільки - сама придумала, чи хтось надоумив, чи продалась за 3 копійки.
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13.11.2024 16:35
+13
Чомусь та дурепа леніна на валила коли ті в кожному місті і селі стояли бо скрєпа не дозволяла.
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13.11.2024 16:31
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Прокурорські скоти. Наскільки не усвідомлювала своїх дій, що цілеспрямовано пішла до могил героїв війни. Не до могили якогось замміністра часів СРСР, не до могили родича прокурора - до могил героїв.
Я особисто вважаю, що вона точно "не проста". якщо в такі гучній справі прокуратура підклала довідку з дурки. Схоже родичка когось з "еліти".
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13.11.2024 16:30 Ответить
Та да, порозкидай більше.
Нема чим більше зайнятися тим " прокурорам", ніяк не хочуть ту жінку " правильно дослідити"
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13.11.2024 17:01 Ответить
зручно..головне вчасно "запустить дурочку"
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13.11.2024 16:31 Ответить
Чомусь та дурепа леніна на валила коли ті в кожному місті і селі стояли бо скрєпа не дозволяла.
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13.11.2024 16:31 Ответить
******* кацапка-совкодрочерка
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13.11.2024 16:40 Ответить
Кацапи ж не не переймаються навіть хворих на голову людей залучати.
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13.11.2024 16:54 Ответить
То хай в дурке силить.
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13.11.2024 16:31 Ответить
Не здивують, якщо її через півроку випустять і вона знову щось понівечить
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13.11.2024 16:32 Ответить
так прокурори інваліди травмовані на робочому місті
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13.11.2024 16:33 Ответить
Прокурора в ту ж палату. Нехай не ліпить горбатого. Тут була цілеспрямована акція. Питання тільки - сама придумала, чи хтось надоумив, чи продалась за 3 копійки.
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13.11.2024 16:35 Ответить
От саме так скажуть і про Вальодю. Психічний стан, не усвідомлював свої дії та шо робив тощо.
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13.11.2024 16:35 Ответить
Нє, у нього папір підписаний із Коломойським є. Вові " делаєт дурака" і грає роль Президента України.
І на питання слідчогоо, Вові, розведе руками- " а я шо, я нішо, шо сказалі, то і грал..."
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13.11.2024 17:04 Ответить
у нас в Україні якісь цілеспрямовані психічні .. вандалізм лише на могилах українських Героїв.
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13.11.2024 16:37 Ответить
Ця хвора курва все усвідомлювала.
Напевно, нанюхалася спіднього моцьковського попа, халамидниця.
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13.11.2024 16:37 Ответить
Через психічні розлади жінка не усвідомлювала свої дії, розслідування завершено Джерело:

Це дійсно? Та хай буде проклята вся ця влада.
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13.11.2024 16:39 Ответить
а де можна зробити замовлення щоб наступна "через психічні розлади жінка" пішла на банкову в ОПу ?
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13.11.2024 16:39 Ответить
не усвідомлювала??? --- Пистять як дихають, Усі! враховуючи оцю Мерзоту, у жіночому обличчі!(,
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13.11.2024 16:40 Ответить
Угу, вірю. Не усвідомлювала свої дії, але понівичила тільки могили захисників, а не якісь інші. Цікаво, хто її найняв, хоча по діях прокурорів, вже зрозуміло.
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13.11.2024 16:44 Ответить
Ага, тільки чогось до ліхтаря не пішла.
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13.11.2024 16:48 Ответить
Це ж лохторат найвеличнішого, відпустять, бо до виборів готуються
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13.11.2024 16:53 Ответить
Охрєнєть! Складний випадок у психіатрії-понівичила могили воїнів,інші не чіпала.Агов,психіатри,це який синдром?
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13.11.2024 16:54 Ответить
Скоріше за все психічні розлади у тих, хто надав твку оцінку її діям а вона робила свідомо свою справу. Чомусь не пішла до могили Кравчука чи іншого політичного діяча...
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13.11.2024 17:10 Ответить
скоро..дивіться на екранах... спи$див мільон- психічно хворий, відпустити
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13.11.2024 18:39 Ответить
Чомусь ця неусвідомлена головою об стінку не билась, не треба нам розказувати казки няні Пушкіна.
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13.11.2024 19:25 Ответить
 
 