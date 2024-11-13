Поругание над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко: Из-за психических расстройств женщина не осознавала свои действия, расследование завершено

60-летняя женщина, которая на Аскольдовой могиле в Киеве изуродовала могилы павших Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора), не осознавала свои действия.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева, передает Цензор.НЕТ.

Было установлено, что женщина неоднократно находилась на стационарном лечении в медучреждениях, оказывающих психиатрическую помощь.

"Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что подозреваемая по своему психическому состоянию не осознает свои действия и не способна руководить ими. Досудебное расследование завершено. Ходатайство о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

К подозреваемой применена мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение лица", - отметили в прокуратуре.









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Женщина повредила могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко

Утром 20 июня руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова сообщила, что неизвестные изуродовали могилы трех погибших воинов на Аскольдовой могиле в столице.

На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

Впоследствии в Киеве задержали 60-летнюю женщину, которая в ночь на 20 мая совершила погром на могилах погибших защитников Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко (Инвестора). После чего женщине назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

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