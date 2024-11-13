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Новини
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Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: Через психічні розлади жінка не усвідомлювала свої дії, розслідування завершено

Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: жінка не усвідомлювала свої дії

60-річна жінка, яка на Аскольдовій могилі в Києві понівечила могили полеглих Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора), не усвідомлювала свої дії.

Про це повідомили у прокуратурі Києва, передає Цензор.НЕТ.

Було встановлено, що жінка неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні у медзакладах, що надають психіатричну допомогу.

"Висновком судово-медичної експертизи встановлено, що підозрювана за своїм психічним станом не усвідомлює свої дії та не здатна керувати ними. Досудове розслідування завершено. Клопотання про застосування щодо жінки примусових заходів медичного характеру скеровано до суду для розгляду по суті.

До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи", - зазначили у прокуратурі.

Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: жінка не усвідомлювала свої дії
Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: жінка не усвідомлювала свої дії
Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: жінка не усвідомлювала свої дії
Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: жінка не усвідомлювала свої дії

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Жінка пошкодила могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка

Вранці 20 червня керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.

На могилах були зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Згодом у Києві затримали затримали 60-річну жінку, яка в ніч проти 20 травня вчинила погром на могилах загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора). Після чого жінці призначили судово-психіатричну експертизу.

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Автор: 

Київ (19429) психлікарня (87) вандалізм (425)


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Топ коментарі
+25
Прокурорські скоти. Наскільки не усвідомлювала своїх дій, що цілеспрямовано пішла до могил героїв війни. Не до могили якогось замміністра часів СРСР, не до могили родича прокурора - до могил героїв.
Я особисто вважаю, що вона точно "не проста". якщо в такі гучній справі прокуратура підклала довідку з дурки. Схоже родичка когось з "еліти".
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13.11.2024 16:30
+14
Прокурора в ту ж палату. Нехай не ліпить горбатого. Тут була цілеспрямована акція. Питання тільки - сама придумала, чи хтось надоумив, чи продалась за 3 копійки.
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13.11.2024 16:35
+13
Чомусь та дурепа леніна на валила коли ті в кожному місті і селі стояли бо скрєпа не дозволяла.
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13.11.2024 16:31
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Прокурорські скоти. Наскільки не усвідомлювала своїх дій, що цілеспрямовано пішла до могил героїв війни. Не до могили якогось замміністра часів СРСР, не до могили родича прокурора - до могил героїв.
Я особисто вважаю, що вона точно "не проста". якщо в такі гучній справі прокуратура підклала довідку з дурки. Схоже родичка когось з "еліти".
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13.11.2024 16:30 Відповісти
Та да, порозкидай більше.
Нема чим більше зайнятися тим " прокурорам", ніяк не хочуть ту жінку " правильно дослідити"
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13.11.2024 17:01 Відповісти
зручно..головне вчасно "запустить дурочку"
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13.11.2024 16:31 Відповісти
Чомусь та дурепа леніна на валила коли ті в кожному місті і селі стояли бо скрєпа не дозволяла.
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13.11.2024 16:31 Відповісти
******* кацапка-совкодрочерка
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13.11.2024 16:40 Відповісти
Кацапи ж не не переймаються навіть хворих на голову людей залучати.
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13.11.2024 16:54 Відповісти
То хай в дурке силить.
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13.11.2024 16:31 Відповісти
Не здивують, якщо її через півроку випустять і вона знову щось понівечить
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13.11.2024 16:32 Відповісти
так прокурори інваліди травмовані на робочому місті
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13.11.2024 16:33 Відповісти
Прокурора в ту ж палату. Нехай не ліпить горбатого. Тут була цілеспрямована акція. Питання тільки - сама придумала, чи хтось надоумив, чи продалась за 3 копійки.
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13.11.2024 16:35 Відповісти
От саме так скажуть і про Вальодю. Психічний стан, не усвідомлював свої дії та шо робив тощо.
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13.11.2024 16:35 Відповісти
Нє, у нього папір підписаний із Коломойським є. Вові " делаєт дурака" і грає роль Президента України.
І на питання слідчогоо, Вові, розведе руками- " а я шо, я нішо, шо сказалі, то і грал..."
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13.11.2024 17:04 Відповісти
у нас в Україні якісь цілеспрямовані психічні .. вандалізм лише на могилах українських Героїв.
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13.11.2024 16:37 Відповісти
Ця хвора курва все усвідомлювала.
Напевно, нанюхалася спіднього моцьковського попа, халамидниця.
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13.11.2024 16:37 Відповісти
Через психічні розлади жінка не усвідомлювала свої дії, розслідування завершено Джерело:

Це дійсно? Та хай буде проклята вся ця влада.
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13.11.2024 16:39 Відповісти
а де можна зробити замовлення щоб наступна "через психічні розлади жінка" пішла на банкову в ОПу ?
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13.11.2024 16:39 Відповісти
не усвідомлювала??? --- Пистять як дихають, Усі! враховуючи оцю Мерзоту, у жіночому обличчі!(,
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13.11.2024 16:40 Відповісти
Угу, вірю. Не усвідомлювала свої дії, але понівичила тільки могили захисників, а не якісь інші. Цікаво, хто її найняв, хоча по діях прокурорів, вже зрозуміло.
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13.11.2024 16:44 Відповісти
Ага, тільки чогось до ліхтаря не пішла.
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13.11.2024 16:48 Відповісти
Це ж лохторат найвеличнішого, відпустять, бо до виборів готуються
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13.11.2024 16:53 Відповісти
Охрєнєть! Складний випадок у психіатрії-понівичила могили воїнів,інші не чіпала.Агов,психіатри,це який синдром?
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13.11.2024 16:54 Відповісти
Скоріше за все психічні розлади у тих, хто надав твку оцінку її діям а вона робила свідомо свою справу. Чомусь не пішла до могили Кравчука чи іншого політичного діяча...
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13.11.2024 17:10 Відповісти
скоро..дивіться на екранах... спи$див мільон- психічно хворий, відпустити
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13.11.2024 18:39 Відповісти
Чомусь ця неусвідомлена головою об стінку не билась, не треба нам розказувати казки няні Пушкіна.
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13.11.2024 19:25 Відповісти
 
 