Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: Через психічні розлади жінка не усвідомлювала свої дії, розслідування завершено

60-річна жінка, яка на Аскольдовій могилі в Києві понівечила могили полеглих Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора), не усвідомлювала свої дії.

Про це повідомили у прокуратурі Києва, передає Цензор.НЕТ.

Було встановлено, що жінка неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні у медзакладах, що надають психіатричну допомогу.

"Висновком судово-медичної експертизи встановлено, що підозрювана за своїм психічним станом не усвідомлює свої дії та не здатна керувати ними. Досудове розслідування завершено. Клопотання про застосування щодо жінки примусових заходів медичного характеру скеровано до суду для розгляду по суті.

До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи", - зазначили у прокуратурі.









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Жінка пошкодила могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка

Вранці 20 червня керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила, що невідомі понівечили могили трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у столиці.

На могилах були зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Згодом у Києві затримали затримали 60-річну жінку, яка в ніч проти 20 травня вчинила погром на могилах загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка (Інвестора). Після чого жінці призначили судово-психіатричну експертизу.

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