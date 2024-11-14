"Колапс Украины" был бы еще большим унижением для США, чем вывод войск из Афганистана, - экс-глава МИД Великобритании Хейг
Экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг считает, что если США перестанут поддерживать Украину, то это будет еще большим унижением для Штатов, чем выход из Афганистана
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По словам Хейга, если администрация Трампа допустит "коллапс Украины" - это будет иметь последствия для авторитета Америки в мире.
"Трамп критикует (политику. - Ред.) Джо Байдена в Афганистане, хаотичный выход, то, что покинули страну три года назад, но если он приведет к коллапсу Украины - это будет значительно большим унижением для США, для силы США в мире, для возможности сдержать будущий кризис вокруг Тайваня", - сказал экс-министр.
Он считает, что поддержать силу Запада в мире - в собственных интересах Трампа.
Дипломат сказал, что заморозить войну на линии соприкосновения означало бы заложить основу для новой войны.
"Это привело бы к еще одной, третьей войне, потому что Путин придет снова за тем, что осталось", - отметил Хейг.
Бывший министр считает, что без надежных гарантий безопасности со стороны США и НАТО Украина не сможет существовать как государство, а также - не сможет "остановить Путина через два года, после того, как он отстроит свои вооруженные силы и вернется за остальным".
"Можно наивно сказать, что мы установим мир за 24 часа, но это не поможет, если вы строите новую войну", - добавил Хейг.
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США витратили в Афганістані близько трильйона доларів і йшли вони не тільки американським військовим, а й на нову афганську армію яку вони намагались створити та економіку цієї країни.
Так і сказав же їден такий... Наївний, пля...
Так он сам же вроде и принял решение. Где-то в коментах писали недавно. Может конечно и не так, в коментах много чего могут написать, а искать в гугле как там на самом деле было, мне сейчас неохота.
Но если так, то он сам себя критикует.
Втім, такий самий клоун, як і ЕрЗе.