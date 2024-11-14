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Новости Война
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"Колапс Украины" был бы еще большим унижением для США, чем вывод войск из Афганистана, - экс-глава МИД Великобритании Хейг

Ризики для США, якщо Трамп покине Україну

Экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг считает, что если США перестанут поддерживать Украину, то это будет еще большим унижением для Штатов, чем выход из Афганистана

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Хейга, если администрация Трампа допустит "коллапс Украины" - это будет иметь последствия для авторитета Америки в мире.

"Трамп критикует (политику. - Ред.) Джо Байдена в Афганистане, хаотичный выход, то, что покинули страну три года назад, но если он приведет к коллапсу Украины - это будет значительно большим унижением для США, для силы США в мире, для возможности сдержать будущий кризис вокруг Тайваня", - сказал экс-министр.

Он считает, что поддержать силу Запада в мире - в собственных интересах Трампа.

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Дипломат сказал, что заморозить войну на линии соприкосновения означало бы заложить основу для новой войны.

"Это привело бы к еще одной, третьей войне, потому что Путин придет снова за тем, что осталось", - отметил Хейг.

Бывший министр считает, что без надежных гарантий безопасности со стороны США и НАТО Украина не сможет существовать как государство, а также - не сможет "остановить Путина через два года, после того, как он отстроит свои вооруженные силы и вернется за остальным".

"Можно наивно сказать, что мы установим мир за 24 часа, но это не поможет, если вы строите новую войну", - добавил Хейг.

Читайте также: Трамп о встрече с Байденом: Говорили, в частности, о взглядах на войну в Украине

Автор: 

Великобритания (4941) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+9
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14.11.2024 11:11
+5
Хоч один адекватний знайшовся.
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14.11.2024 11:29
+3
Ну звісно, якщо США нас покинуть, з ними ніхто не буде рахуватись. Це буде прекрасний сигнал всім, що тільки ядерна зброя є якою-не якою гарантією, що на тебе не нападуть. Вісь зла: росія, китай, іран, кндр зміцняться в своїх переконаннях і будуть робити, що захочуть. США отримають і війну, і ганьбу, як заповдав Класик.
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14.11.2024 12:31
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В Афганістані знаходилися американські війська, а а Україні ні. Так що таке порівнювати некоректно. Америці їзраїль більш важливий.
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14.11.2024 10:59 Ответить
Абсолютно коректне порівняння, враховуючи той факт, що Трамп під час виборів акцентував багато уваги саме на гроші.
США витратили в Афганістані близько трильйона доларів і йшли вони не тільки американським військовим, а й на нову афганську армію яку вони намагались створити та економіку цієї країни.
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14.11.2024 11:18 Ответить
Можна наївно сказати, що ми встановимо мир за 24 години

Так і сказав же їден такий... Наївний, пля...
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14.11.2024 11:02 Ответить
Заспокоїв Біл Хейг...
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14.11.2024 11:08 Ответить
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14.11.2024 11:11 Ответить
Посоромив США?
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14.11.2024 11:15 Ответить
Хоч один адекватний знайшовся.
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14.11.2024 11:29 Ответить
бо знову екс
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15.11.2024 00:44 Ответить
це вже не колапс, а сигнал світу що США знищені
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14.11.2024 12:25 Ответить
Ну звісно, якщо США нас покинуть, з ними ніхто не буде рахуватись. Це буде прекрасний сигнал всім, що тільки ядерна зброя є якою-не якою гарантією, що на тебе не нападуть. Вісь зла: росія, китай, іран, кндр зміцняться в своїх переконаннях і будуть робити, що захочуть. США отримають і війну, і ганьбу, як заповдав Класик.
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14.11.2024 12:31 Ответить
"Трамп критикует (политику. - Ред.) Джо Байдена в Афганистане, хаотичный выход, то, что покинули страну три года назад"

Так он сам же вроде и принял решение. Где-то в коментах писали недавно. Может конечно и не так, в коментах много чего могут написать, а искать в гугле как там на самом деле было, мне сейчас неохота.
Но если так, то он сам себя критикует.
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14.11.2024 12:41 Ответить
Трамп - не політик, Трамп - популіст. Клоун-популіст, для якого влада - понад усе.
Втім, такий самий клоун, як і ЕрЗе.
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14.11.2024 13:41 Ответить
Які екси усі розумні і рішучі, а коли були при владі, то максимум що робили - це висловлювали занепокоєння 🤦🤦🤦
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14.11.2024 14:43 Ответить
 
 