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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Преследователей 72-летнего майдановца Николая Пасечника оправдал суд, - журналист

Днепровский райсуд Киева оправдал фигурантов дела майдановца Николая Пасечника, которого отправили избитым в СИЗО во время Революции Достоинства.

Об этом в Facebook сообщил журналист Данило Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Днепровский райсуд Киева в лице судьи Инны Омельян полностью оправдал тех, кто в 2014 году преследовал и отправил избитым в СИЗО 72-летнего участника Революции Достоинства Николая Пасечника из Винницкой области", - говорится в сообщении.

Речь идет о тогдашней заместительнице прокурора Оболонского района Илоне Клюге, следователе Виталии Матюше и прокуроре Андрее Сайчуке.

"Николай Пасечник до приговора не дожил. Он умер в 2020 году в 78-летнем возрасте. Прокурор Андрей Сайчук умер в 2019 году. Виталий Матюша продолжает работать в полиции в Киеве", - добавил журналист.

Переслідувачів майданівця Миколи Пасічника виправдали

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Что известно о майдановце Николае Пасечнике

Николая Пасечника задержали за якобы "организацию массовых беспорядков" 22 января 2014 года, уже 25 января его арестовали на 2 месяца, а через несколько дней заменили ему меру пресечения на домашний арест. Впоследствии следствие по делу было завершено. Все материалы передали в Оболонский суд Киева.

Центр противодействия коррупции ранее сообщал, что Оболонский райсуд "год не смог просто начать рассмотрение обвинения против правоохранителей-фальсификаторов "дела Пасечника". Суд несколько месяцев рассматривал отвод судьи по делу, а сами заседания назначались раз в месяц.

Пасечник проживал в городе Ладыжин Винницкой области. От действий силовиков он пострадал в 72-летнем возрасте.

26 марта 2020 года Николай Пасечник умер в возрасте 78 лет.

Фото, где его с окровавленной головой ведут по Киеву силовики во время Революции Достоинства, распространяли украинские и зарубежные медиа, которые демонстрировали события тех дней.

мокрик,пасічник

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Переслідувачів майданівця Миколи Пасічника виправдали

Автор: 

суд (25072) преступления против Майдана (293)


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Топ комментарии
+65
Керує.
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15.11.2024 13:42
+64
Тітушня святкує.
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15.11.2024 13:41
+34
Поки кодло з ОП не буде висіти на шибиницях, ні перемоги ні реформ Україні не бачити.
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15.11.2024 13:46
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І ще. Але в даному випадку мені не відомо чому їх виправдали. Серед майданівців напевно не всі діяли "біло і пушисто". Дехто з них не завжди були тільки мирними мітингувальниками.
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16.11.2024 07:11 Ответить
Частина тупого бидла почало розуміти, але вони не міняються, вчора обрали клоуна, сьогодні визнали, що помилялись, а завтра виберуть вже не клоуна, а стоматолога!
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16.11.2024 08:00 Ответить
Шановане товариство!
Це не якесь там тітушня-шобло, як написав шанований підписник, це прямі ознаки диктатури та тоталітаризму! Ось у чому пряма небезпека для України! Повертаються навіть не часи януковича, повертається оголтіла диктатурна та теранія з вибивствами на замовлення, викраденням людей, торгівлею їхніми органами. Тепер можна чітко сказати - рятуйтесь, хто може!
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16.11.2024 07:42 Ответить
От тому і потрібний дієвий закон про люстацію, на жаль шмаркля не здатна на зміни!
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16.11.2024 07:58 Ответить
Мразінищать Україну
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16.11.2024 10:30 Ответить
Прикро що попри зусилля справжніх людей, героїв які відають свої життя та здоров"я, тупоголові та продажні хом"ячки святкують свою перемогу. Суспільство все влаштовує. Тому і бачимо як повільно вмирає наша країна.
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16.11.2024 10:50 Ответить
Зелена мерзота керує!!
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16.11.2024 11:57 Ответить
Били людей, кидали в сизо, виккрадали і роздягали до гола ставили на коліна в мороз, скидували протистувальників з 10 метрової арки по вул. Грушевського биля стадиону Лобановського на очах у всієї країни, вбивали людей з вогнепальної зброї як в тірі в прямому ефірі по телевізору і ніхто не винуватий і все це після того як нарід залізобітонно поставив майданівську владу, звісно це стосується і Ze влади як виявилося виродків і це образа , а визначення тому що ця влада не має ні чого з народом, вони точно таки як Янукович і так само грабують здають і вбивають.
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16.11.2024 13:56 Ответить
Як неочікувано...
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16.11.2024 14:00 Ответить
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