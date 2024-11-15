Преследователей 72-летнего майдановца Николая Пасечника оправдал суд, - журналист

Днепровский райсуд Киева оправдал фигурантов дела майдановца Николая Пасечника, которого отправили избитым в СИЗО во время Революции Достоинства.

Об этом в Facebook сообщил журналист Данило Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Днепровский райсуд Киева в лице судьи Инны Омельян полностью оправдал тех, кто в 2014 году преследовал и отправил избитым в СИЗО 72-летнего участника Революции Достоинства Николая Пасечника из Винницкой области", - говорится в сообщении.

Речь идет о тогдашней заместительнице прокурора Оболонского района Илоне Клюге, следователе Виталии Матюше и прокуроре Андрее Сайчуке.

"Николай Пасечник до приговора не дожил. Он умер в 2020 году в 78-летнем возрасте. Прокурор Андрей Сайчук умер в 2019 году. Виталий Матюша продолжает работать в полиции в Киеве", - добавил журналист.

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Что известно о майдановце Николае Пасечнике

Николая Пасечника задержали за якобы "организацию массовых беспорядков" 22 января 2014 года, уже 25 января его арестовали на 2 месяца, а через несколько дней заменили ему меру пресечения на домашний арест. Впоследствии следствие по делу было завершено. Все материалы передали в Оболонский суд Киева.

Центр противодействия коррупции ранее сообщал, что Оболонский райсуд "год не смог просто начать рассмотрение обвинения против правоохранителей-фальсификаторов "дела Пасечника". Суд несколько месяцев рассматривал отвод судьи по делу, а сами заседания назначались раз в месяц.

Пасечник проживал в городе Ладыжин Винницкой области. От действий силовиков он пострадал в 72-летнем возрасте.

26 марта 2020 года Николай Пасечник умер в возрасте 78 лет.

Фото, где его с окровавленной головой ведут по Киеву силовики во время Революции Достоинства, распространяли украинские и зарубежные медиа, которые демонстрировали события тех дней.

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