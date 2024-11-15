Суд виправдав переслідувачів 72-річного майданівця Миколи Пасічника, - журналіст
Дніпровський райсуд Києва виправдав фігурантів справи майданівця Миколи Пасічника, якого відправили побитим до СІЗО під час Революції Гідності.
Про це у Facebook повідомив журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Дніпровський райсуд Києва в особі судді Інни Омельян повністю виправдав тих, хто у 2014 році переслідував і відправив побитим в СІЗО 72-річного учасника Революції Гідності Миколу Пасічника з Вінниччини", - йдеться в повідомленні.
Йдеться про тодішню заступницю прокурора Оболонського району Ілону Клюге, слідчого Віталія Матюшу та прокурора Андрія Сайчука.
"Микола Пасічник до вироку не дожив. Він помер у 2020 році у 78-річному віці. Прокурор Андрій Сайчук помер у 2019 році. Віталій Матюша продовжує працювати в поліції в Києві", - додав журналіст.
Що відомо про майданівця Миколу Пасічника
Миколу Пасічника затримали за нібито "організацію масових заворушень" 22 січня 2014 року, Вже 25 січня його арештували на 2 місяці, а через кілька днів замінили йому запобіжний захід на домашній арешт. Згодом слідство у справі було завершене. Всі матеріали передали до Оболонського суду Києва.
Центр протидії корупції раніше повідомляв, що Оболонський райсуд "рік не зміг просто почати розгляд обвинувачення проти правоохоронців-фальсифікаторів "справи Пасічника". Суд кілька місяців розглядав відвід судді у справі, а самі засідання призначалися раз на місяць.
Пасічник проживав у місті Ладижин на Вінниччині. Від дій силовиків він постраждав у 72-річному віці.
26 березня 2020 року Микола Пасічник помер у віці 78 років.
Фото, де його із закривавленою головою ведуть по Києву силовики під час Революції Гідності, поширювали українські та закордонні медіа, які демонстрували події тих днів.
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Це не якесь там тітушня-шобло, як написав шанований підписник, це прямі ознаки диктатури та тоталітаризму! Ось у чому пряма небезпека для України! Повертаються навіть не часи януковича, повертається оголтіла диктатурна та теранія з вибивствами на замовлення, викраденням людей, торгівлею їхніми органами. Тепер можна чітко сказати - рятуйтесь, хто може!