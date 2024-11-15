Суд виправдав переслідувачів 72-річного майданівця Миколи Пасічника, - журналіст

Дніпровський райсуд Києва виправдав фігурантів справи майданівця Миколи Пасічника, якого відправили побитим до СІЗО під час Революції Гідності.

Про це у Facebook повідомив журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Дніпровський райсуд Києва в особі судді Інни Омельян повністю виправдав тих, хто у 2014 році переслідував і відправив побитим в СІЗО 72-річного учасника Революції Гідності Миколу Пасічника з Вінниччини", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про тодішню заступницю прокурора Оболонського району Ілону Клюге, слідчого Віталія Матюшу та прокурора Андрія Сайчука.

"Микола Пасічник до вироку не дожив. Він помер у 2020 році у 78-річному віці. Прокурор Андрій Сайчук помер у 2019 році. Віталій Матюша продовжує працювати в поліції в Києві", - додав журналіст.

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Що відомо про майданівця Миколу Пасічника

Миколу Пасічника затримали за нібито "організацію масових заворушень" 22 січня 2014 року, Вже 25 січня його арештували на 2 місяці, а через кілька днів замінили йому запобіжний захід на домашній арешт. Згодом слідство у справі було завершене. Всі матеріали передали до Оболонського суду Києва.

Центр протидії корупції раніше повідомляв, що Оболонський райсуд "рік не зміг просто почати розгляд обвинувачення проти правоохоронців-фальсифікаторів "справи Пасічника". Суд кілька місяців розглядав відвід судді у справі, а самі засідання призначалися раз на місяць.

Пасічник проживав у місті Ладижин на Вінниччині. Від дій силовиків він постраждав у 72-річному віці.

26 березня 2020 року Микола Пасічник помер у віці 78 років.

Фото, де його із закривавленою головою ведуть по Києву силовики під час Революції Гідності, поширювали українські та закордонні медіа, які демонстрували події тих днів.

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