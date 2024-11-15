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Новини Розслідування злочинів на Майдані
15 042 111

Суд виправдав переслідувачів 72-річного майданівця Миколи Пасічника, - журналіст

Дніпровський райсуд Києва виправдав фігурантів справи майданівця Миколи Пасічника, якого відправили побитим до СІЗО під час Революції Гідності.

Про це у Facebook повідомив журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Дніпровський райсуд Києва в особі судді Інни Омельян повністю виправдав тих, хто у 2014 році переслідував і відправив побитим в СІЗО 72-річного учасника Революції Гідності Миколу Пасічника з Вінниччини", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про тодішню заступницю прокурора Оболонського району Ілону Клюге, слідчого Віталія Матюшу та прокурора Андрія Сайчука.

"Микола Пасічник до вироку не дожив. Він помер у 2020 році у 78-річному віці. Прокурор Андрій Сайчук помер у 2019 році. Віталій Матюша продовжує працювати в поліції в Києві", - додав журналіст.

Переслідувачів майданівця Миколи Пасічника виправдали

Читайте: Судитимуть "беркутівців", які здійснили перші постріли по майданівцях 20 лютого 2014 року, - Офіс Генпрокурора

Що відомо про майданівця Миколу Пасічника

Миколу Пасічника затримали за нібито "організацію масових заворушень" 22 січня 2014 року, Вже 25 січня його арештували на 2 місяці, а через кілька днів замінили йому запобіжний захід на домашній арешт. Згодом слідство у справі було завершене. Всі матеріали передали до Оболонського суду Києва.

Центр протидії корупції раніше повідомляв, що Оболонський райсуд "рік не зміг просто почати розгляд обвинувачення проти правоохоронців-фальсифікаторів "справи Пасічника". Суд кілька місяців розглядав відвід судді у справі, а самі засідання призначалися раз на місяць.

Пасічник проживав у місті Ладижин на Вінниччині. Від дій силовиків він постраждав у 72-річному віці. 

26 березня 2020 року Микола Пасічник помер у віці 78 років.

Фото, де його із закривавленою головою ведуть по Києву силовики під час Революції Гідності, поширювали українські та закордонні медіа, які демонстрували події тих днів.

мокрик,пасічник

Також читайте: Справи Майдану: Судитимуть eкскерівників СБУ та 20 чиновників ФСБ РФ

Переслідувачів майданівця Миколи Пасічника виправдали

Автор: 

суд (11665) злочини проти Майдану (309)


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Топ коментарі
+65
Керує.
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15.11.2024 13:42
+64
Тітушня святкує.
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15.11.2024 13:41
+34
Поки кодло з ОП не буде висіти на шибиницях, ні перемоги ні реформ Україні не бачити.
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15.11.2024 13:46
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І ще. Але в даному випадку мені не відомо чому їх виправдали. Серед майданівців напевно не всі діяли "біло і пушисто". Дехто з них не завжди були тільки мирними мітингувальниками.
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16.11.2024 07:11 Відповісти
Частина тупого бидла почало розуміти, але вони не міняються, вчора обрали клоуна, сьогодні визнали, що помилялись, а завтра виберуть вже не клоуна, а стоматолога!
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16.11.2024 08:00 Відповісти
Шановане товариство!
Це не якесь там тітушня-шобло, як написав шанований підписник, це прямі ознаки диктатури та тоталітаризму! Ось у чому пряма небезпека для України! Повертаються навіть не часи януковича, повертається оголтіла диктатурна та теранія з вибивствами на замовлення, викраденням людей, торгівлею їхніми органами. Тепер можна чітко сказати - рятуйтесь, хто може!
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16.11.2024 07:42 Відповісти
От тому і потрібний дієвий закон про люстацію, на жаль шмаркля не здатна на зміни!
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16.11.2024 07:58 Відповісти
Мразінищать Україну
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16.11.2024 10:30 Відповісти
Прикро що попри зусилля справжніх людей, героїв які відають свої життя та здоров"я, тупоголові та продажні хом"ячки святкують свою перемогу. Суспільство все влаштовує. Тому і бачимо як повільно вмирає наша країна.
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16.11.2024 10:50 Відповісти
Зелена мерзота керує!!
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16.11.2024 11:57 Відповісти
Били людей, кидали в сизо, виккрадали і роздягали до гола ставили на коліна в мороз, скидували протистувальників з 10 метрової арки по вул. Грушевського биля стадиону Лобановського на очах у всієї країни, вбивали людей з вогнепальної зброї як в тірі в прямому ефірі по телевізору і ніхто не винуватий і все це після того як нарід залізобітонно поставив майданівську владу, звісно це стосується і Ze влади як виявилося виродків і це образа , а визначення тому що ця влада не має ні чого з народом, вони точно таки як Янукович і так само грабують здають і вбивають.
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16.11.2024 13:56 Відповісти
Як неочікувано...
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16.11.2024 14:00 Відповісти
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