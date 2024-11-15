Умышленные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины являются нарушением международного гуманитарного права и должны быть прекращены, - ООН

В ООН призвали Россию прекратить преднамеренные атаки и уничтожение энергетической инфраструктуры Украины, от которой зависит гражданское население, потому что это является нарушением международного гуманитарного права

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил помощник генерального секретаря ООН, координатор системы ООН в Украине Маттиас Шмаль в пятницу во время пресс-брифинга в Женеве по гуманитарной ситуации в Украине и подготовки к зиме.

"Наши коллеги-правозащитники в ООН опубликовали отчет несколько недель назад, где они четко продемонстрировали, что атаки на энергетическую инфраструктуру - это атаки против гражданского населения, потому что энергия нужна, чтобы обогреваться, готовить еду и так далее. Поэтому преднамеренные атаки и уничтожение энергетической инфраструктуры, от которой зависит гражданское население, являются нарушением международного гуманитарного права и должны быть прекращены", - заявил Шмаль.

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По его словам, большое беспокойство вызывает уровень разрушений энергетической системы Украины в результате российских воздушных ударов. Он отметил, что украинское правительство пытается подготовиться к зиме наилучшим возможным образом, однако ситуация сейчас выглядит гораздо хуже, чем прошлой зимой, и дальнейшие российские атаки могут еще больше ухудшить ее.

Также Шмаль выразил большое беспокойство по поводу российских ударов беспилотниками по Украине. Он отметил, что такое применение ударных беспилотников также является "частью психологического террора", поскольку уже их звук в воздухе заставляет людей пугаться и непонятно, где они нанесут удар.

Шмаль предостерег РФ от нанесения ударов вблизи атомных электростанций, нарушение работы которых, кроме угрозы радиации, будет худшим сценарием для системы энергообеспечения Украины зимой.

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Напомним, ранее сообщалось, что зимой Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки, если РФ атакует атомные станции.