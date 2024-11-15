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Умышленные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины являются нарушением международного гуманитарного права и должны быть прекращены, - ООН

В ООН закликали РФ припинити атаки на енергетику

В ООН призвали Россию прекратить преднамеренные атаки и уничтожение энергетической инфраструктуры Украины, от которой зависит гражданское население, потому что это является нарушением международного гуманитарного права

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил помощник генерального секретаря ООН, координатор системы ООН в Украине Маттиас Шмаль в пятницу во время пресс-брифинга в Женеве по гуманитарной ситуации в Украине и подготовки к зиме.

"Наши коллеги-правозащитники в ООН опубликовали отчет несколько недель назад, где они четко продемонстрировали, что атаки на энергетическую инфраструктуру - это атаки против гражданского населения, потому что энергия нужна, чтобы обогреваться, готовить еду и так далее. Поэтому преднамеренные атаки и уничтожение энергетической инфраструктуры, от которой зависит гражданское население, являются нарушением международного гуманитарного права и должны быть прекращены", - заявил Шмаль.

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По его словам, большое беспокойство вызывает уровень разрушений энергетической системы Украины в результате российских воздушных ударов. Он отметил, что украинское правительство пытается подготовиться к зиме наилучшим возможным образом, однако ситуация сейчас выглядит гораздо хуже, чем прошлой зимой, и дальнейшие российские атаки могут еще больше ухудшить ее.

Также Шмаль выразил большое беспокойство по поводу российских ударов беспилотниками по Украине. Он отметил, что такое применение ударных беспилотников также является "частью психологического террора", поскольку уже их звук в воздухе заставляет людей пугаться и непонятно, где они нанесут удар.

Шмаль предостерег РФ от нанесения ударов вблизи атомных электростанций, нарушение работы которых, кроме угрозы радиации, будет худшим сценарием для системы энергообеспечения Украины зимой.

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Напомним, ранее сообщалось, что зимой Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки, если РФ атакует атомные станции.

ООН (4156) энергетика (2547)


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Топ комментарии
+6
ООН!
Ідіть слідом за рузьким кораблем!
З вас толку, як з цапа молока!
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15.11.2024 18:47
+3
а по дитячих лікарнях і школах гуманно ?
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15.11.2024 18:57
+3
Чому б Україні в 40 градусний мороз не залишити москву та пітер без світла та електрики?
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15.11.2024 19:01
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Правила форума Совет форумчан
і ножкою топнуть не забули.
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15.11.2024 18:44 Ответить
Доброго ранку
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15.11.2024 18:46 Ответить
Та ще коричневі лінії проведіть
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15.11.2024 18:46 Ответить
В ООН закликали
про це заявив
Шмаль висловив велике занепокоєння
Він наголосив
Шмаль застеріг
_________________________

Гниди ви імпотентні...
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15.11.2024 18:50 Ответить
ООН!
Ідіть слідом за рузьким кораблем!
З вас толку, як з цапа молока!
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15.11.2024 18:47 Ответить
Дуже потужно.
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15.11.2024 18:48 Ответить
Ногами ще потупайте
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15.11.2024 18:48 Ответить
Чекаємо що скаже Кокс.
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15.11.2024 18:49 Ответить
Офігєть!
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15.11.2024 18:49 Ответить
Ну йогООНах....й !
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15.11.2024 18:52 Ответить
Аааааа.... Так це навіть не резолюція, а звичайне занепокоєння в кулуарах якогось чиновника з оони!
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15.11.2024 18:52 Ответить
..а навмисні атаки на усі інші цивільні об'єкти - то є добре. Жму руку, абнімаю, ваш оон.
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15.11.2024 18:54 Ответить
а по дитячих лікарнях і школах гуманно ?
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15.11.2024 18:57 Ответить
Звичайно, що гуманно, а от по кацапських фігачити не можна, не гуманно.
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15.11.2024 21:32 Ответить
Ой, вибачте, ми не навмисно... А, ну тоді можна....🤣🤣🤣
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15.11.2024 18:58 Ответить
Чому б Україні в 40 градусний мороз не залишити москву та пітер без світла та електрики?
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15.11.2024 19:01 Ответить
Ти що!? Ми ж не такі! Це по нам можна, а по кацапам - ні, не гуманно та точно якісь конвенції забороняють, навіть ті які не підписували.
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15.11.2024 21:28 Ответить
В ніжкою так топ!
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15.11.2024 20:21 Ответить
Боже, що сталося? ООН роздуплилася.
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15.11.2024 20:34 Ответить
"Навмисні атаки мають бути припинені" - або що?
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15.11.2024 21:30 Ответить
 
 