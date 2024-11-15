Навмисні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України є порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути припинені, - ООН

В ООН закликали Росію припинити навмисні атаки та знищення енергетичної інфраструктури України, від якої залежить цивільне населення, бо це є порушенням міжнародного гуманітарного права

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив помічник генерального секретаря ООН, координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмаль у п’ятницю під час пресбрифінгу у Женеві щодо гуманітарної ситуації в Україні та підготовки до зими.

"Наші колеги-правозахисники в ООН опублікували звіт кілька тижнів тому, де вони чітко продемонстрували, що атаки на енергетичну інфраструктуру – це атаки проти цивільного населення, тому що енергія потрібна, щоб обігріватися, готувати їжу і так далі. Тож навмисні атаки та знищення енергетичної інфраструктури, від якої залежить цивільне населення, є порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути припинені", - заявив Шмаль.

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За його словами, велике занепокоєння викликає рівень руйнувань енергетичної системи України внаслідок російських повітряних ударів. Він наголосив, що український уряд намагається підготуватися до зими найкращим можливим чином, однак ситуація зараз видається набагато гіршою, ніж минулої зими, і подальші російські атаки можуть ще більше погіршити її.

Також Шмаль висловив велике занепокоєння з приводу російських ударів безпілотниками по Україні. Він наголосив, що таке застосування ударних безпілотників також є "частиною психологічного терору", оскільки вже їх звук у повітрі змушує людей лякатися і незрозуміло, де вони завдадуть удару.

Шмаль застеріг РФ від завдання ударів поблизу атомних електростанцій, порушення роботи яких, окрім загрози радіації, буде найгіршим сценарієм для системи енергозабезпечення України взимку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що взимку Україна може зіткнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу, якщо РФ атакує атомні станції.