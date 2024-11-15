УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9947 відвідувачів онлайн
Новини
1 143 22

Навмисні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України є порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути припинені, - ООН

В ООН закликали РФ припинити атаки на енергетику

В ООН закликали Росію припинити навмисні атаки та знищення енергетичної інфраструктури України, від якої залежить цивільне населення, бо це є порушенням міжнародного гуманітарного права

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив помічник генерального секретаря ООН, координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмаль у п’ятницю під час пресбрифінгу у Женеві щодо гуманітарної ситуації в Україні та підготовки до зими.

"Наші колеги-правозахисники в ООН опублікували звіт кілька тижнів тому, де вони чітко продемонстрували, що атаки на енергетичну інфраструктуру – це атаки проти цивільного населення, тому що енергія потрібна, щоб обігріватися, готувати їжу і так далі. Тож навмисні атаки та знищення енергетичної інфраструктури, від якої залежить цивільне населення, є порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути припинені", - заявив Шмаль.

Також читайте: Росія атакує "Шахедами" енергооб’єкти в регіонах для економії ракет, - ЦПД

За його словами, велике занепокоєння викликає рівень руйнувань енергетичної системи України внаслідок російських повітряних ударів. Він наголосив, що український уряд намагається підготуватися до зими найкращим можливим чином, однак ситуація зараз видається набагато гіршою, ніж минулої зими, і подальші російські атаки можуть ще більше погіршити її.

Також Шмаль висловив велике занепокоєння з приводу російських ударів безпілотниками по Україні. Він наголосив, що таке застосування ударних безпілотників також є "частиною психологічного терору", оскільки вже їх звук у повітрі змушує людей лякатися і незрозуміло, де вони завдадуть удару.

Шмаль застеріг РФ від завдання ударів поблизу атомних електростанцій, порушення роботи яких, окрім загрози радіації, буде найгіршим сценарієм для системи енергозабезпечення України взимку.

Також читайте: Шмигаль закликав встановлювати альтернативні джерела живлення: Субсидія зберігається, якщо вартість енергообладнання не перевищує 150 тис. грн

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що взимку Україна може зіткнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу, якщо РФ атакує атомні станції.

Автор: 

ООН (3336) енергетика (2576)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
ООН!
Ідіть слідом за рузьким кораблем!
З вас толку, як з цапа молока!
показати весь коментар
15.11.2024 18:47
+3
а по дитячих лікарнях і школах гуманно ?
показати весь коментар
15.11.2024 18:57
+3
Чому б Україні в 40 градусний мороз не залишити москву та пітер без світла та електрики?
показати весь коментар
15.11.2024 19:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і ножкою топнуть не забули.
показати весь коментар
15.11.2024 18:44 Відповісти
Доброго ранку
показати весь коментар
15.11.2024 18:46 Відповісти
Та ще коричневі лінії проведіть
показати весь коментар
15.11.2024 18:46 Відповісти
В ООН закликали
про це заявив
Шмаль висловив велике занепокоєння
Він наголосив
Шмаль застеріг
_________________________

Гниди ви імпотентні...
показати весь коментар
15.11.2024 18:50 Відповісти
ООН!
Ідіть слідом за рузьким кораблем!
З вас толку, як з цапа молока!
показати весь коментар
15.11.2024 18:47 Відповісти
Дуже потужно.
показати весь коментар
15.11.2024 18:48 Відповісти
Ногами ще потупайте
показати весь коментар
15.11.2024 18:48 Відповісти
Чекаємо що скаже Кокс.
показати весь коментар
15.11.2024 18:49 Відповісти
Офігєть!
показати весь коментар
15.11.2024 18:49 Відповісти
Ну йогООНах....й !
показати весь коментар
15.11.2024 18:52 Відповісти
Аааааа.... Так це навіть не резолюція, а звичайне занепокоєння в кулуарах якогось чиновника з оони!
показати весь коментар
15.11.2024 18:52 Відповісти
..а навмисні атаки на усі інші цивільні об'єкти - то є добре. Жму руку, абнімаю, ваш оон.
показати весь коментар
15.11.2024 18:54 Відповісти
а по дитячих лікарнях і школах гуманно ?
показати весь коментар
15.11.2024 18:57 Відповісти
Звичайно, що гуманно, а от по кацапських фігачити не можна, не гуманно.
показати весь коментар
15.11.2024 21:32 Відповісти
Ой, вибачте, ми не навмисно... А, ну тоді можна....🤣🤣🤣
показати весь коментар
15.11.2024 18:58 Відповісти
Чому б Україні в 40 градусний мороз не залишити москву та пітер без світла та електрики?
показати весь коментар
15.11.2024 19:01 Відповісти
Ти що!? Ми ж не такі! Це по нам можна, а по кацапам - ні, не гуманно та точно якісь конвенції забороняють, навіть ті які не підписували.
показати весь коментар
15.11.2024 21:28 Відповісти
В ніжкою так топ!
показати весь коментар
15.11.2024 20:21 Відповісти
Боже, що сталося? ООН роздуплилася.
показати весь коментар
15.11.2024 20:34 Відповісти
"Навмисні атаки мають бути припинені" - або що?
показати весь коментар
15.11.2024 21:30 Відповісти
 
 