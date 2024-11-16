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Запорожская АЭС снова на грани блекаута, - Минэнерго

ЗАЕС на межі блекауту

В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. В случае отключения и этой линии на Запорожской станции произойдет очередной полный блэкаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и грозит развитием аварии.

"Наши специалисты уже начали работы по восстановлению линии питания АЭС. Такие действия страны-агрессора создают угрозу радиационной безопасности всего региона. Только возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС может гарантировать ее безопасную эксплуатацию", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Читайте также: Запорожская АЭС снова на грани блекаута, - Минэнерго

Напомним, Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под российской оккупацией. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки.

Ранее сообщалось, что МИД РФ угрожает остановить деятельность специалистов МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС.

В свою очередь "Энергоатом" назвал угрозы РФ остановить работу миссии МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.

Автор: 

Минэнерго (363) Запорожская АЭС (702) блэкаут (27)


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Мгм.
Наші дії?
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16.11.2024 09:26 Ответить
Та, піхoй.
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16.11.2024 09:34 Ответить
Вечірній хрипосик від хрінпіду.
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16.11.2024 10:01 Ответить
Шипусик...
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16.11.2024 10:07 Ответить
На межі чого!?
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16.11.2024 14:18 Ответить
Так вона на окупованій території ,так то вже зай не Росатом займається ,тим більше Україна до неї немає доступу.
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16.11.2024 16:25 Ответить
 
 