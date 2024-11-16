Запорожская АЭС снова на грани блекаута, - Минэнерго

В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. В случае отключения и этой линии на Запорожской станции произойдет очередной полный блэкаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и грозит развитием аварии.

"Наши специалисты уже начали работы по восстановлению линии питания АЭС. Такие действия страны-агрессора создают угрозу радиационной безопасности всего региона. Только возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС может гарантировать ее безопасную эксплуатацию", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

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Напомним, Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под российской оккупацией. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки.

Ранее сообщалось, что МИД РФ угрожает остановить деятельность специалистов МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС.

В свою очередь "Энергоатом" назвал угрозы РФ остановить работу миссии МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.