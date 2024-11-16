Запорізька АЕС знову на межі блекауту, - Міненерго

Унаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, наразі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення і цієї лінії на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії.

"Наші спеціалісти уже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС. Такі дії країни-агресора створюють загрозу радіаційній безпеці всього регіону. Лише повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС може гарантувати її безпечну експлуатацію", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається легалізувати окупацію Запорізької АЕС через міжнародні конвенції, – ДІЯРУ

Нагадаємо, Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією. Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодної зупинки.

Раніше повідомлялося, що МЗС РФ погрожує припинити діяльність фахівців МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС.

Своєю чергою "Енергоатом" назвав погрози РФ зупинити роботу місії МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС актом ядерного тероризму.