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Шольц несколько месяцев назад советовался с Зеленским относительно звонка Путину, - Кулеба

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц несколько месяцев назад советовался с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно уместности звонка российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он написал в X (Twitter), передает Цензор.НЕТ.

По словам экс-главы МИД, несколько месяцев назад Шольц спросил у Зеленского, будет ли уместным звонок Путину.

"Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался", - рассказал он.

Читайте: Шольц предупредил партнеров о намерении поговорить с Путиным за месяц до звонка, - СМИ

Однако, как отметил Кулеба, после выборов в США Шольц, несмотря на предыдущие возражения Зеленского о целесообразности переговоров с Путиным, решил позвонить главе Кремля.

"Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это", - отметил он.

По мнению Кулебы, такое решение германского канцлера имеет несколько последствий, среди которых, в частности то, что Путин "вырвался из европейской изоляции, и Германия проложила ему путь, сразу после Венгрии".

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"Путин продемонстрировал миру, что его стратегия работает - Запад в конце концов склонит голову под прикрытием призывов к нему прекратить войну, чего он не собирается делать", - считает он.

Кулеба обратил внимание и на то, что таким шагом Шольц ударил по репутации Германии среди украинцев.

Также экс-министр уверен, что такое решение германского канцлера не укрепит его имидж среди германских избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-премьер Британии Джонсон о разговоре Шольца и Путина: Мы рискуем вернуться к ужасному "нормандскому формату"

В то же время бывший глава МИД признал, что может не знать "всех аргументов в пользу этого звонка", однако он "пытается понять, насколько он был оправдан".

Кулеба про дзвінок Шольца Путіну
Кулеба про дзвінок Шольца Путіну

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) путин владимир (31236) Кулеба Дмитрий (2880) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+8
З Бубоном радяться всі!! Найнезамінніший Лідор світу
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17.11.2024 00:28
+3
Шольц мав щось зробити на користь росії. Однопартієць полковника КГБ Меркель такого рангу не може бути відстороненим від виконання нагальних завдань по відбіленню Москви. Має працювати. Роками одержував рублі і взад?
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16.11.2024 23:43
+3
пробачте йому, до тепер жахається німців та рейхстаг вночі штурмує.
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17.11.2024 01:02
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Правила форума Совет форумчан
Щось партія Шольца нагадує мені колись була у нас така СДПУ(о), соціалпроститутки об'єднані.
А наш найпотужніший заборонив самому Шольцеві дзвонити *****, це звичайно вражає!
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16.11.2024 23:24 Ответить
нагадати вам як розшифровувалось оте (о)? Ще скажіть, що вони соціалісти, щодо проститути- не заперечую.
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17.11.2024 00:59 Ответить
Що значить як? (о) ось так у скобках - завжди "очко"
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17.11.2024 08:33 Ответить
ні, обрізані.
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17.11.2024 09:47 Ответить
Шо? Вони ще й обрізані? А їм їхня тора оналом торгувати хіба не забороняє???
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17.11.2024 10:26 Ответить
Щоб потенційний інвестор прямо у назві бачив свій майбутній приз. До речі, приблизно 20 років потому один зі слуг урода дійшов ідентичного висновку і розвинув ідею, натякнувши своїм інвесторам у саморекламі, що за гідну ціну все можливо. Його слоган звучав так: "Онал - табу" але він поспішав і не помітив, що телефон виправив помилку з "О" на "А" і саме тому його піар-кампанію було злито у ЗМІ
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17.11.2024 08:47 Ответить
Fehlstart.
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16.11.2024 23:29 Ответить
Шольц мав щось зробити на користь росії. Однопартієць полковника КГБ Меркель такого рангу не може бути відстороненим від виконання нагальних завдань по відбіленню Москви. Має працювати. Роками одержував рублі і взад?
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16.11.2024 23:43 Ответить
Він не однопартієць меркель.
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17.11.2024 00:52 Ответить
пробачте йому, до тепер жахається німців та рейхстаг вночі штурмує.
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17.11.2024 01:02 Ответить
Разом з тобою. Жахаюсь ще з тої пори, коли ти мене за коми, непроставлені в дописах
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17.11.2024 01:06 Ответить
дойомав
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17.11.2024 01:10 Ответить
але ж ти вижив, порозумнішав, перереєструвався... добряче дойомався?
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17.11.2024 01:36 Ответить
Ми з тобою домовлялись не лаятись. Ще за часи ніку абсолютно подібного до мого сьогодняшнього.
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17.11.2024 01:45 Ответить
Ми лаємось? Абсолютно подібного, ні, але схожого, якщо не помиляюсь- це вже третій?
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17.11.2024 01:58 Ответить
Не рахував.
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17.11.2024 02:01 Ответить
та й за коми не правда.
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17.11.2024 02:05 Ответить
Правда. Ти вже сам забув, як ти тут був на сайті завзятим провідником граматично вивіреної української мови без відхилень у вигляді місцевих суржиків чи говорів. Тобі було,начебто зараз бачу, дуже прикро , що ***** посилають не офіційно визнаною полтавською вимовою, а кожен своєю місцевою говіркою. Я так до цієї пори й не зрозумів чому ти до людей домагаєшся у разі якщо вони вживають слова не з підручника. Незважаючи на політичний тон дописувача.
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17.11.2024 02:15 Ответить
для того й існує тлумачний словник, щоб слова мали певне значення та використовувались відповідно, а не збочено як у випадку із домагаєшся чи дойомав... Та й за коми- неправда.
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17.11.2024 02:26 Ответить
Давай домовлятися знову. І знову я тобі буду пояснювати, що цей сайт не є платформою виключно для розповсюдження правопису українською. А має зовсім інші завдання. Можливо, тобі потрібно звернути увагу на якісь профільні на цю тему сайти. До речі, я тобі вже це казав. І йти туди.
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17.11.2024 02:35 Ответить
Дойомав. Я мав написати як ти дійсно мене ,,дойомав,,? І знову зникнути в бан за це?
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17.11.2024 02:40 Ответить
Добре. Тоді провідником ідей союзу ХДС і СДПГ. Він сам себе вважав послідовником ідей Меркель. Чи може його ним і призначили. Десь за межами Німеччини. Ближче до Москви. Не в Вашингтоні ж, де намагалися прослуховувати керівництво Німеччини. Якщо німецьке керівництво часів Меркель друзі США то навіщо? Мабуть мали дужий сумнів за кого Німеччина стане.
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17.11.2024 01:04 Ответить
З Бубоном радяться всі!! Найнезамінніший Лідор світу
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17.11.2024 00:28 Ответить
Клоуни вигооожують лідора
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17.11.2024 06:10 Ответить
А через декілька днів Зеленський згодився.
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17.11.2024 10:00 Ответить
 
 