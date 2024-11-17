Шольц несколько месяцев назад советовался с Зеленским относительно звонка Путину, - Кулеба

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц несколько месяцев назад советовался с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно уместности звонка российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он написал в X (Twitter), передает Цензор.НЕТ.

По словам экс-главы МИД, несколько месяцев назад Шольц спросил у Зеленского, будет ли уместным звонок Путину.

"Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался", - рассказал он.

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Однако, как отметил Кулеба, после выборов в США Шольц, несмотря на предыдущие возражения Зеленского о целесообразности переговоров с Путиным, решил позвонить главе Кремля.

"Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это", - отметил он.

По мнению Кулебы, такое решение германского канцлера имеет несколько последствий, среди которых, в частности то, что Путин "вырвался из европейской изоляции, и Германия проложила ему путь, сразу после Венгрии".

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"Путин продемонстрировал миру, что его стратегия работает - Запад в конце концов склонит голову под прикрытием призывов к нему прекратить войну, чего он не собирается делать", - считает он.

Кулеба обратил внимание и на то, что таким шагом Шольц ударил по репутации Германии среди украинцев.

Также экс-министр уверен, что такое решение германского канцлера не укрепит его имидж среди германских избирателей.

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В то же время бывший глава МИД признал, что может не знать "всех аргументов в пользу этого звонка", однако он "пытается понять, насколько он был оправдан".



