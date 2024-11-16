Шольц предупредил партнеров о намерении поговорить с Путиным за месяц до звонка, - СМИ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал лидерам США, Великобритании и Франции о своем намерении поговорить с диктатором РФ Владимиром Путиным почти за месяц до звонка.

Об этом пишет DW со ссылкой на Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер находились с совместным визитом в Берлине 18 октября. Именно тогда, по информации СМИ, Шольц и поделился с ними своими планами поговорить с главой Кремля.

Напомним, что 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

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