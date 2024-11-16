Шольц предупредил партнеров о намерении поговорить с Путиным за месяц до звонка, - СМИ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал лидерам США, Великобритании и Франции о своем намерении поговорить с диктатором РФ Владимиром Путиным почти за месяц до звонка.
Об этом пишет DW со ссылкой на Bild, информирует Цензор.НЕТ.
Президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер находились с совместным визитом в Берлине 18 октября. Именно тогда, по информации СМИ, Шольц и поделился с ними своими планами поговорить с главой Кремля.
Напомним, что 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.
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+3 ivan ivanov #589404
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+3 Алекс Скела, 1958 р. н.
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+3 Грицько Злий
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Ввічливість вимагає, перед тим як пернути, попереджувати оточуючих!
Чихати не прикриваючи рота це набагато гірше.
А при пердіжi ви не поширюєте мікроби, так що пердiть на здоров'я.
Написала ось це і самій стало смішно.
Мабуть європейські лідери обрали Шольца щоби спробував заміряти температуру у палаті та вмовити ***** трохи заспокоїтися. Трамп збирається з ним розмовляти (чи вже розмовляв), то чому європейські лідери не можуть...?
І не могло дати...
Перемовини з терористами, коли в них є ядерна зброя - зараз в тренді, то чому б Шольцу не почати телефонувати #уйлу? "Навіщо" - спитаєте ви. А я відповім: щоб показати дебілам (трампісти - це я про вас), що перемовини з військовими злочинцями ні до чого не призводять, окрім як до перемоги зла. Може, хоч у когось з виборців спрацює адекватна клепка в макітрі - сподівається Шольц. Марно сподівається, але то вже таке.
Кому не подобається відмова передавати Taurus - спочатку спитайте США, чому досі нема ракет JASSM для F-16 навіть на 370 км, і чому досі нема дозволу лупити по кацапській території. Нагадую - це дозвіл для України, для ЗСУ, для наших співвітчизників, які ледве стримують кацапську навалу на фронті. Якщо навіть США сцуть надати нормальні ракети, то чого очікувати від Німеччини, в якої армія ще слабша, бо Шрьодер і Меркель її майже знищили? Трамп закликав не передавати навіть нещасну касетну артилерію і касетні ракети, бо це загрожує третьою світовою війною, а тут ракети більшої дальності! Хто звинувачує Шольца - ідіоти. Всі питання - до США. До Обами (жодної допомоги), до Трампа (джавеліни із забороною звільняти території з їх допомогою!!!), до Байдена і знов до Трампа (численні заклики поступитись #уйлу, віддати йому території і офіційно відмовити Україні в членстві в НАТО).