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Шольц предупредил партнеров о намерении поговорить с Путиным за месяц до звонка, - СМИ

Шольц заздалегідь попередив партнерів про дзвінок Путіну

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал лидерам США, Великобритании и Франции о своем намерении поговорить с диктатором РФ Владимиром Путиным почти за месяц до звонка.

Об этом пишет DW со ссылкой на Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер находились с совместным визитом в Берлине 18 октября. Именно тогда, по информации СМИ, Шольц и поделился с ними своими планами поговорить с главой Кремля.

Напомним, что 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

Читайте: Путин хочет договариваться с Украиной о капитуляции, - Зеленский

путин владимир (31236) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+3
Не пасує Шольцу виправдовуватись!..
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16.11.2024 21:25
+3
Атож.
Ввічливість вимагає, перед тим як пернути, попереджувати оточуючих!
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16.11.2024 21:25
+3
А хто сказав, шо основна мета дзвінка ліверної ковбаси буде питання про Україну?
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16.11.2024 21:36
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Як і обіцяв наш потужний Лідор, нічого про Україну без України
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16.11.2024 21:23 Ответить
А хто сказав, шо основна мета дзвінка ліверної ковбаси буде питання про Україну?
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16.11.2024 21:36 Ответить
Не пасує Шольцу виправдовуватись!..
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16.11.2024 21:25 Ответить
Атож.
Ввічливість вимагає, перед тим як пернути, попереджувати оточуючих!
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16.11.2024 21:25 Ответить
Тільки не в Америці. Байден чудово пердів перед публікою.
Чихати не прикриваючи рота це набагато гірше.
А при пердіжi ви не поширюєте мікроби, так що пердiть на здоров'я.

Написала ось це і самій стало смішно.
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16.11.2024 21:59 Ответить
бо це німці
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16.11.2024 22:03 Ответить
Та в нього вибори на носі. (Які він програє). Тому і крутиться як вуж
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16.11.2024 21:28 Ответить
А соціалісти хіба заість нього Пісторіуса не висунуть? Він же популярніший.
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16.11.2024 21:31 Ответить
Зеленскій в список партнерів не увійшов. Тому й була така істерика ображеного лідора.
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16.11.2024 21:31 Ответить
Шульц начитався достоєвского і вирішив посадомахізмачити.
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16.11.2024 21:32 Ответить
Достоєвський був фахівцем з педофілії.
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16.11.2024 21:44 Ответить
ну слава Богу. Встиг таки до кінця своєї каденціії долучитись до найвищого таінства. Це крутіше ніж Бергольйо. Тепер можно і на пенсію.
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16.11.2024 21:32 Ответить
Сприймайте спокійніше це все. Шольц зараз в.о. до найближчих виборів, до того ж його ініціативи не підтримують ексмеркелівці з ХДС/ХСС, ті хочуть у разі обрання тиснути на кремлівського чорта ультиматумом у разі невиконання дати ракети українцям. Інші всі ці афд і Сари ''вийду заміж за путіна'' не мають значення в цій історії. Тим більше ***** Шольца не послухав і стоїть на своєму.
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16.11.2024 21:34 Ответить
Мерц лідер ексмеркелівців хоче поставити ультиматум для росіян зупинити війну і піти з України у 24 години. А потім дати Тауруси. Він найбільш вірогідний претендент на посаду нового канцлера.
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16.11.2024 21:37 Ответить
У газпром на роботу просився?
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16.11.2024 21:40 Ответить
Там нічого робити зараз. Газпром банкрут.
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16.11.2024 22:01 Ответить
Та я пожартував.
Мабуть європейські лідери обрали Шольца щоби спробував заміряти температуру у палаті та вмовити ***** трохи заспокоїтися. Трамп збирається з ним розмовляти (чи вже розмовляв), то чому європейські лідери не можуть...?
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16.11.2024 22:09 Ответить
Так і я пожартувала на рахунок Шольца. Не ображайтесь.
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16.11.2024 22:27 Ответить
А зачем?
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16.11.2024 22:40 Ответить
Ну поговорив. Крім почуханого ЧСВ виродка це нічого не дало.
І не могло дати...
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16.11.2024 23:37 Ответить
Президентські вибори в наймогутнішій країні нашої планети виграло опудало, яке лякало всіх ядерною війною, заявило, що кацапи перемогли Наполеона і Гітлера, і закликало до перемовин з військовим злочинцем путіним.
Перемовини з терористами, коли в них є ядерна зброя - зараз в тренді, то чому б Шольцу не почати телефонувати #уйлу? "Навіщо" - спитаєте ви. А я відповім: щоб показати дебілам (трампісти - це я про вас), що перемовини з військовими злочинцями ні до чого не призводять, окрім як до перемоги зла. Може, хоч у когось з виборців спрацює адекватна клепка в макітрі - сподівається Шольц. Марно сподівається, але то вже таке.

Кому не подобається відмова передавати Taurus - спочатку спитайте США, чому досі нема ракет JASSM для F-16 навіть на 370 км, і чому досі нема дозволу лупити по кацапській території. Нагадую - це дозвіл для України, для ЗСУ, для наших співвітчизників, які ледве стримують кацапську навалу на фронті. Якщо навіть США сцуть надати нормальні ракети, то чого очікувати від Німеччини, в якої армія ще слабша, бо Шрьодер і Меркель її майже знищили? Трамп закликав не передавати навіть нещасну касетну артилерію і касетні ракети, бо це загрожує третьою світовою війною, а тут ракети більшої дальності! Хто звинувачує Шольца - ідіоти. Всі питання - до США. До Обами (жодної допомоги), до Трампа (джавеліни із забороною звільняти території з їх допомогою!!!), до Байдена і знов до Трампа (численні заклики поступитись #уйлу, віддати йому території і офіційно відмовити Україні в членстві в НАТО).
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16.11.2024 23:55 Ответить
 
 