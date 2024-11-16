УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10096 відвідувачів онлайн
Новини
1 827 21

Шольц попередив партнерів про намір поговорити з Путіним за місяць до дзвінка, - ЗМІ

Шольц заздалегідь попередив партнерів про дзвінок Путіну

Канцлер ФРН Олаф Шольц розповів лідерам США, Великої Британії та Франції про свій намір поговорити з диктатором РФ Володимиром Путіним майже за місяць до дзвінка.

Про це пише DW з посиланням на Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Президенти США Джо Байден, Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер перебували зі спільним візитом у Берліні 18 жовтня. Саме тоді, за інформацією ЗМІ, Шольц і поділився з ними своїми планами поговорити з очільником Кремля.

Нагадаємо, що 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

Читайте також: У партії Шольца виступили на захист його розмови з Путіним: "Важливо прагнути дипломатичних рішень"

Автор: 

путін (23746) Шольц Олаф (1135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Не пасує Шольцу виправдовуватись!..
показати весь коментар
16.11.2024 21:25
+3
Атож.
Ввічливість вимагає, перед тим як пернути, попереджувати оточуючих!
показати весь коментар
16.11.2024 21:25
+3
А хто сказав, шо основна мета дзвінка ліверної ковбаси буде питання про Україну?
показати весь коментар
16.11.2024 21:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як і обіцяв наш потужний Лідор, нічого про Україну без України
показати весь коментар
16.11.2024 21:23 Відповісти
А хто сказав, шо основна мета дзвінка ліверної ковбаси буде питання про Україну?
показати весь коментар
16.11.2024 21:36 Відповісти
Не пасує Шольцу виправдовуватись!..
показати весь коментар
16.11.2024 21:25 Відповісти
Атож.
Ввічливість вимагає, перед тим як пернути, попереджувати оточуючих!
показати весь коментар
16.11.2024 21:25 Відповісти
Тільки не в Америці. Байден чудово пердів перед публікою.
Чихати не прикриваючи рота це набагато гірше.
А при пердіжi ви не поширюєте мікроби, так що пердiть на здоров'я.

Написала ось це і самій стало смішно.
показати весь коментар
16.11.2024 21:59 Відповісти
бо це німці
показати весь коментар
16.11.2024 22:03 Відповісти
Та в нього вибори на носі. (Які він програє). Тому і крутиться як вуж
показати весь коментар
16.11.2024 21:28 Відповісти
А соціалісти хіба заість нього Пісторіуса не висунуть? Він же популярніший.
показати весь коментар
16.11.2024 21:31 Відповісти
Зеленскій в список партнерів не увійшов. Тому й була така істерика ображеного лідора.
показати весь коментар
16.11.2024 21:31 Відповісти
Шульц начитався достоєвского і вирішив посадомахізмачити.
показати весь коментар
16.11.2024 21:32 Відповісти
Достоєвський був фахівцем з педофілії.
показати весь коментар
16.11.2024 21:44 Відповісти
ну слава Богу. Встиг таки до кінця своєї каденціії долучитись до найвищого таінства. Це крутіше ніж Бергольйо. Тепер можно і на пенсію.
показати весь коментар
16.11.2024 21:32 Відповісти
Сприймайте спокійніше це все. Шольц зараз в.о. до найближчих виборів, до того ж його ініціативи не підтримують ексмеркелівці з ХДС/ХСС, ті хочуть у разі обрання тиснути на кремлівського чорта ультиматумом у разі невиконання дати ракети українцям. Інші всі ці афд і Сари ''вийду заміж за путіна'' не мають значення в цій історії. Тим більше ***** Шольца не послухав і стоїть на своєму.
показати весь коментар
16.11.2024 21:34 Відповісти
Мерц лідер ексмеркелівців хоче поставити ультиматум для росіян зупинити війну і піти з України у 24 години. А потім дати Тауруси. Він найбільш вірогідний претендент на посаду нового канцлера.
показати весь коментар
16.11.2024 21:37 Відповісти
У газпром на роботу просився?
показати весь коментар
16.11.2024 21:40 Відповісти
Там нічого робити зараз. Газпром банкрут.
показати весь коментар
16.11.2024 22:01 Відповісти
Та я пожартував.
Мабуть європейські лідери обрали Шольца щоби спробував заміряти температуру у палаті та вмовити ***** трохи заспокоїтися. Трамп збирається з ним розмовляти (чи вже розмовляв), то чому європейські лідери не можуть...?
показати весь коментар
16.11.2024 22:09 Відповісти
Так і я пожартувала на рахунок Шольца. Не ображайтесь.
показати весь коментар
16.11.2024 22:27 Відповісти
А зачем?
показати весь коментар
16.11.2024 22:40 Відповісти
Ну поговорив. Крім почуханого ЧСВ виродка це нічого не дало.
І не могло дати...
показати весь коментар
16.11.2024 23:37 Відповісти
Президентські вибори в наймогутнішій країні нашої планети виграло опудало, яке лякало всіх ядерною війною, заявило, що кацапи перемогли Наполеона і Гітлера, і закликало до перемовин з військовим злочинцем путіним.
Перемовини з терористами, коли в них є ядерна зброя - зараз в тренді, то чому б Шольцу не почати телефонувати #уйлу? "Навіщо" - спитаєте ви. А я відповім: щоб показати дебілам (трампісти - це я про вас), що перемовини з військовими злочинцями ні до чого не призводять, окрім як до перемоги зла. Може, хоч у когось з виборців спрацює адекватна клепка в макітрі - сподівається Шольц. Марно сподівається, але то вже таке.

Кому не подобається відмова передавати Taurus - спочатку спитайте США, чому досі нема ракет JASSM для F-16 навіть на 370 км, і чому досі нема дозволу лупити по кацапській території. Нагадую - це дозвіл для України, для ЗСУ, для наших співвітчизників, які ледве стримують кацапську навалу на фронті. Якщо навіть США сцуть надати нормальні ракети, то чого очікувати від Німеччини, в якої армія ще слабша, бо Шрьодер і Меркель її майже знищили? Трамп закликав не передавати навіть нещасну касетну артилерію і касетні ракети, бо це загрожує третьою світовою війною, а тут ракети більшої дальності! Хто звинувачує Шольца - ідіоти. Всі питання - до США. До Обами (жодної допомоги), до Трампа (джавеліни із забороною звільняти території з їх допомогою!!!), до Байдена і знов до Трампа (численні заклики поступитись #уйлу, віддати йому території і офіційно відмовити Україні в членстві в НАТО).
показати весь коментар
16.11.2024 23:55 Відповісти
 
 