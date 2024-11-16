Шольц попередив партнерів про намір поговорити з Путіним за місяць до дзвінка, - ЗМІ

Канцлер ФРН Олаф Шольц розповів лідерам США, Великої Британії та Франції про свій намір поговорити з диктатором РФ Володимиром Путіним майже за місяць до дзвінка.

Про це пише DW з посиланням на Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Президенти США Джо Байден, Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер перебували зі спільним візитом у Берліні 18 жовтня. Саме тоді, за інформацією ЗМІ, Шольц і поділився з ними своїми планами поговорити з очільником Кремля.

Нагадаємо, що 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

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