Шольц попередив партнерів про намір поговорити з Путіним за місяць до дзвінка, - ЗМІ
Канцлер ФРН Олаф Шольц розповів лідерам США, Великої Британії та Франції про свій намір поговорити з диктатором РФ Володимиром Путіним майже за місяць до дзвінка.
Про це пише DW з посиланням на Bild, інформує Цензор.НЕТ.
Президенти США Джо Байден, Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер перебували зі спільним візитом у Берліні 18 жовтня. Саме тоді, за інформацією ЗМІ, Шольц і поділився з ними своїми планами поговорити з очільником Кремля.
Нагадаємо, що 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.
Топ коментарі
+3 ivan ivanov #589404
показати весь коментар16.11.2024 21:25
+3 Алекс Скела, 1958 р. н.
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+3 Грицько Злий
показати весь коментар16.11.2024 21:36
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Ввічливість вимагає, перед тим як пернути, попереджувати оточуючих!
Чихати не прикриваючи рота це набагато гірше.
А при пердіжi ви не поширюєте мікроби, так що пердiть на здоров'я.
Написала ось це і самій стало смішно.
Мабуть європейські лідери обрали Шольца щоби спробував заміряти температуру у палаті та вмовити ***** трохи заспокоїтися. Трамп збирається з ним розмовляти (чи вже розмовляв), то чому європейські лідери не можуть...?
І не могло дати...
Перемовини з терористами, коли в них є ядерна зброя - зараз в тренді, то чому б Шольцу не почати телефонувати #уйлу? "Навіщо" - спитаєте ви. А я відповім: щоб показати дебілам (трампісти - це я про вас), що перемовини з військовими злочинцями ні до чого не призводять, окрім як до перемоги зла. Може, хоч у когось з виборців спрацює адекватна клепка в макітрі - сподівається Шольц. Марно сподівається, але то вже таке.
Кому не подобається відмова передавати Taurus - спочатку спитайте США, чому досі нема ракет JASSM для F-16 навіть на 370 км, і чому досі нема дозволу лупити по кацапській території. Нагадую - це дозвіл для України, для ЗСУ, для наших співвітчизників, які ледве стримують кацапську навалу на фронті. Якщо навіть США сцуть надати нормальні ракети, то чого очікувати від Німеччини, в якої армія ще слабша, бо Шрьодер і Меркель її майже знищили? Трамп закликав не передавати навіть нещасну касетну артилерію і касетні ракети, бо це загрожує третьою світовою війною, а тут ракети більшої дальності! Хто звинувачує Шольца - ідіоти. Всі питання - до США. До Обами (жодної допомоги), до Трампа (джавеліни із забороною звільняти території з їх допомогою!!!), до Байдена і знов до Трампа (численні заклики поступитись #уйлу, віддати йому території і офіційно відмовити Україні в членстві в НАТО).