Шольц кілька місяців тому радився із Зеленським щодо дзвінка Путіну, - Кулеба

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька місяців тому радився із президентом України Володимиром Зеленським щодо доречності дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це він написав у X (Twitter), передає Цензор.НЕТ.

За словами ексочільника МЗС, кілька місяців тому Шольц запитав у Зеленського, чи буде доречним дзвінок Путіну.

"Зеленський виступив проти цієї ідеї, і Шольц утримався", – розповів він.

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Однак, як зазначив Кулеба, після виборів у США Шольц, попри попередні заперечення Зеленського щодо доцільності переговорів з Путіним, вирішив зателефонувати очільнику Кремля.

"Зеленський публічно, але м'яко розкритикував його за це", – зауважив він.

На думку Кулеби, таке рішення німецького канцлера має кілька наслідків, серед яких, зокрема те, що Путін "вирвався з європейської ізоляції, і Німеччина проклала йому шлях, відразу після Угорщини".

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"Путін продемонстрував світові, що його стратегія працює – Захід врешті-решт схилить голову під прикриттям закликів до нього припинити війну, чого він не збирається робити", – вважає він.

Кулеба звернув увагу й на те, що таким кроком Шольц вдарив по репутації Німеччини серед українців.

Також ексміністр впевнений, що таке рішення німецького канцлера не зміцнить його імідж серед німецьких виборців.

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Водночас колишній глава МЗС визнав, що може не знати "всіх аргументів на користь цього дзвінка", проте він "намагається зрозуміти, наскільки він був виправданий".



