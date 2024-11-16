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Новини
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Шольц кілька місяців тому радився із Зеленським щодо дзвінка Путіну, - Кулеба

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька місяців тому радився із президентом України Володимиром Зеленським щодо доречності дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це він написав у X (Twitter), передає Цензор.НЕТ.

За словами ексочільника МЗС, кілька місяців тому Шольц запитав у Зеленського, чи буде доречним дзвінок Путіну.

"Зеленський виступив проти цієї ідеї, і Шольц утримався", – розповів він.

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Однак, як зазначив Кулеба, після виборів у США Шольц, попри попередні заперечення Зеленського щодо доцільності переговорів з Путіним, вирішив зателефонувати очільнику Кремля.

"Зеленський публічно, але м'яко розкритикував його за це", – зауважив він.

На думку Кулеби, таке рішення німецького канцлера має кілька наслідків, серед яких, зокрема те, що Путін "вирвався з європейської ізоляції, і Німеччина проклала йому шлях, відразу після Угорщини".

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"Путін продемонстрував світові, що його стратегія працює – Захід врешті-решт схилить голову під прикриттям закликів до нього припинити війну, чого він не збирається робити", – вважає він.

Кулеба звернув увагу й на те, що таким кроком Шольц вдарив по репутації Німеччини серед українців.

Також ексміністр впевнений, що таке рішення німецького канцлера не зміцнить його імідж серед німецьких виборців.

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Водночас колишній глава МЗС визнав, що може не знати "всіх аргументів на користь цього дзвінка", проте він "намагається зрозуміти, наскільки він був виправданий".

Кулеба про дзвінок Шольца Путіну
Кулеба про дзвінок Шольца Путіну

Автор: 

Зеленський (23659) путін (23746) Кулеба Дмитро (3604) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+8
З Бубоном радяться всі!! Найнезамінніший Лідор світу
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17.11.2024 00:28
+3
Шольц мав щось зробити на користь росії. Однопартієць полковника КГБ Меркель такого рангу не може бути відстороненим від виконання нагальних завдань по відбіленню Москви. Має працювати. Роками одержував рублі і взад?
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16.11.2024 23:43
+3
пробачте йому, до тепер жахається німців та рейхстаг вночі штурмує.
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17.11.2024 01:02
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Щось партія Шольца нагадує мені колись була у нас така СДПУ(о), соціалпроститутки об'єднані.
А наш найпотужніший заборонив самому Шольцеві дзвонити *****, це звичайно вражає!
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16.11.2024 23:24 Відповісти
нагадати вам як розшифровувалось оте (о)? Ще скажіть, що вони соціалісти, щодо проститути- не заперечую.
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17.11.2024 00:59 Відповісти
Що значить як? (о) ось так у скобках - завжди "очко"
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17.11.2024 08:33 Відповісти
ні, обрізані.
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17.11.2024 09:47 Відповісти
Шо? Вони ще й обрізані? А їм їхня тора оналом торгувати хіба не забороняє???
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17.11.2024 10:26 Відповісти
Щоб потенційний інвестор прямо у назві бачив свій майбутній приз. До речі, приблизно 20 років потому один зі слуг урода дійшов ідентичного висновку і розвинув ідею, натякнувши своїм інвесторам у саморекламі, що за гідну ціну все можливо. Його слоган звучав так: "Онал - табу" але він поспішав і не помітив, що телефон виправив помилку з "О" на "А" і саме тому його піар-кампанію було злито у ЗМІ
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17.11.2024 08:47 Відповісти
Fehlstart.
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16.11.2024 23:29 Відповісти
Шольц мав щось зробити на користь росії. Однопартієць полковника КГБ Меркель такого рангу не може бути відстороненим від виконання нагальних завдань по відбіленню Москви. Має працювати. Роками одержував рублі і взад?
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16.11.2024 23:43 Відповісти
Він не однопартієць меркель.
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17.11.2024 00:52 Відповісти
пробачте йому, до тепер жахається німців та рейхстаг вночі штурмує.
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17.11.2024 01:02 Відповісти
Разом з тобою. Жахаюсь ще з тої пори, коли ти мене за коми, непроставлені в дописах
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17.11.2024 01:06 Відповісти
дойомав
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17.11.2024 01:10 Відповісти
але ж ти вижив, порозумнішав, перереєструвався... добряче дойомався?
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17.11.2024 01:36 Відповісти
Ми з тобою домовлялись не лаятись. Ще за часи ніку абсолютно подібного до мого сьогодняшнього.
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17.11.2024 01:45 Відповісти
Ми лаємось? Абсолютно подібного, ні, але схожого, якщо не помиляюсь- це вже третій?
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17.11.2024 01:58 Відповісти
Не рахував.
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17.11.2024 02:01 Відповісти
та й за коми не правда.
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17.11.2024 02:05 Відповісти
Правда. Ти вже сам забув, як ти тут був на сайті завзятим провідником граматично вивіреної української мови без відхилень у вигляді місцевих суржиків чи говорів. Тобі було,начебто зараз бачу, дуже прикро , що ***** посилають не офіційно визнаною полтавською вимовою, а кожен своєю місцевою говіркою. Я так до цієї пори й не зрозумів чому ти до людей домагаєшся у разі якщо вони вживають слова не з підручника. Незважаючи на політичний тон дописувача.
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17.11.2024 02:15 Відповісти
для того й існує тлумачний словник, щоб слова мали певне значення та використовувались відповідно, а не збочено як у випадку із домагаєшся чи дойомав... Та й за коми- неправда.
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17.11.2024 02:26 Відповісти
Давай домовлятися знову. І знову я тобі буду пояснювати, що цей сайт не є платформою виключно для розповсюдження правопису українською. А має зовсім інші завдання. Можливо, тобі потрібно звернути увагу на якісь профільні на цю тему сайти. До речі, я тобі вже це казав. І йти туди.
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17.11.2024 02:35 Відповісти
Дойомав. Я мав написати як ти дійсно мене ,,дойомав,,? І знову зникнути в бан за це?
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17.11.2024 02:40 Відповісти
Добре. Тоді провідником ідей союзу ХДС і СДПГ. Він сам себе вважав послідовником ідей Меркель. Чи може його ним і призначили. Десь за межами Німеччини. Ближче до Москви. Не в Вашингтоні ж, де намагалися прослуховувати керівництво Німеччини. Якщо німецьке керівництво часів Меркель друзі США то навіщо? Мабуть мали дужий сумнів за кого Німеччина стане.
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17.11.2024 01:04 Відповісти
З Бубоном радяться всі!! Найнезамінніший Лідор світу
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17.11.2024 00:28 Відповісти
Клоуни вигооожують лідора
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17.11.2024 06:10 Відповісти
А через декілька днів Зеленський згодився.
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17.11.2024 10:00 Відповісти
 
 