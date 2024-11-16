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Експрем’єр Британії Джонсон про розмову Шольца і Путіна: Ми ризикуємо повернутися до жахливого "Нормандського формату"

Борис Джонсон про розмову Шольца і Путіна

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Джонсон написав у соцмережі X.

"Боюся, що Володимир Зеленський абсолютно має рацію. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній суперечці", - заявив Джонсон.

Крім того, він зауважив, що саме Путін розпочав "злочинне і невиправдане вторгнення, а Україна – абсолютно невинна сторона".

"Єдиний спосіб завершити цю війну – масово і швидко зміцнити позиції України", – наголосив Джонсон.

Також читайте: Шольц заявив, що Трамп під час розмови з ним виклав "більш нюансовану" позицію щодо України

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца із диктатором РФ Володимиром Путіним - це "скринька Пандори". На думку президента, Путіну вкрай важливо послабити свою ізоляцію.

У МЗС України розкритикували телефонну розмову між канцлером ФРН Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним, наголосивши на необхідності конкретних сильних дій, які примусять Путіна до миру, а не вмовлянь та спроб умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях.

Автор: 

путін (23746) Джонсон Борис (582) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+16
Борис Джонсенко Великий друг України!
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16.11.2024 13:30
+14
Жахливий нормандський формат і чудова вже 33-місячна повномасштабна війна.
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16.11.2024 13:38
+14
Борис Джонсонюк - вірний друг України!
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16.11.2024 13:41
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Борис Джонсенко Великий друг України!
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16.11.2024 13:30 Відповісти
З якого дива??
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16.11.2024 15:03 Відповісти
Почитай. https://suspilne.media/278617-dzonson-jde-z-posadi-so-vin-zrobiv-dla-ukraini-suspilne-videonovini/
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16.11.2024 15:24 Відповісти
Тому що, а Про те, - Жахливий нормандський формат - це Все, що потрібно про нього знати!.
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16.11.2024 15:37 Відповісти
Масово і швидко зміцнити Украіну - як гарно звучить
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16.11.2024 13:33 Відповісти
досить дивно звучить на 3 році війни, чи не так?
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16.11.2024 13:39 Відповісти
Жахливий нормандський формат і чудова вже 33-місячна повномасштабна війна.
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16.11.2024 13:38 Відповісти
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16.11.2024 13:39 Відповісти
Незламненько так
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16.11.2024 14:25 Відповісти
Взагалі то було інтерв'ю американському суспільному мовнику PBS

https://www.pbs.org/newshour/show/russia-escalates-bombardment-of-kyiv-as-civilian-casualties-mount
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16.11.2024 15:15 Відповісти
Борис Джонсонюк - вірний друг України!
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16.11.2024 13:41 Відповісти
І фанат російської культури
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16.11.2024 14:20 Відповісти
спочатку потрібно зміцнити сам Захід, який після розвалу совка зажирів не тільки тілом, а мізками і вчергове відбудував та нагодував кассапердонські болота.
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16.11.2024 13:50 Відповісти
Нехай Борис Джонсон переконає у цьому свого доброго знайомого Дональда Трампа!
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16.11.2024 13:52 Відповісти
на відміну від США Британію раніше не було помічено у кидалові союзників
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16.11.2024 13:52 Відповісти
А они нас и не кинули, они шли всегда впереди всей планеты в помощи Украине. Другое дело что у них ограничены возможности. Это может не совсем корректное сравнение, но это как если какая то гипотетическая Албания передала нам все 100% своих танков в количестве 3 штук.
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16.11.2024 14:03 Відповісти
ну як сказати. Роззброїли вони нас в компашці сша і росії. І великої підтримки я щось не бачу. Ховаються за спинами у амерів
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17.11.2024 01:18 Відповісти
Знову ухилянтські соплі і 314здьож про денні втрати як річні. Іди розмовляй з куйлом, хто тобі заважає ьбаранюга смішна? Трампиня ваш обіцяв за день все скінчити і той всрався але ухилянти потужні, тож я в тебе вірю, вперед
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16.11.2024 14:24 Відповісти
Романе, до стійла вже пізно. Путін всіх українців "на ковбасу" пустить. Так, що закрий хлєбальник мразота.
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16.11.2024 16:05 Відповісти
Кацапи через німців мутять свої інтереси
Якщо подивитись історию то починая з Петра 3 і до 1917 у Пітері правлять північні німці . Заязки Пітера з північними німцями дуже сильні. І ще є така спільна памʼять про їх ІМПЕРІЇ. Тобто північні німці і росіяни завжди лізли оккуповати ТЕПЛІ ПІВДЕННІ КРАЇНИ. При цьому за людей мешканців країн не рахували. В ЦЬОМУ суть німецьких і російських війн.
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16.11.2024 14:12 Відповісти
Це грішок усіх білих людей. Припливали куди-небудь, ставили прапор і оголошували що тепер це земля належить їм. Якщо навіть у "дикунів" була 5-тисячолітня культура і держава.
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16.11.2024 14:27 Відповісти
не всіх. Українці такого не робили
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17.11.2024 01:19 Відповісти
Фраза не прем'єра ,а журналіста, ким він був тим і залишився. Я думав він адекватніший.
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16.11.2024 14:22 Відповісти
фріц буде робити все,як йому продиктує куйло ,котрий свого часу,через гебняву агентуру, завербував все політичне керівництво і посадив в крісло канцлера фатерлянду , агентку Меркель...
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16.11.2024 14:25 Відповісти
Це позиція союзника, а все інше від зашифрованої кацапської сволоти.
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16.11.2024 14:32 Відповісти
Це позиція балабола, котрий вже не має прямих повноважень щось вирішувати. Як і генсеки НАТО, як і екс-генерали всякі дуже шибко розумні.
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16.11.2024 14:49 Відповісти
Дійсно, поточний формат просто прекрасний: кров, смерть, безнадія. Не треба нам тих еормандських форматів, коли люди були живі, а країна розвивалася. Патлате, жгі дальше!
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16.11.2024 15:02 Відповісти
Угу, норманський формат, як і Мінські, були просто жахливі. Зато тепер - зашибісь, кацапи утилізують українців і Україну в промислових масштабах, це ваша мета?! Уроди. Будапешт виконуйте, піздаболи!
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16.11.2024 15:39 Відповісти
Як з часом виявилось Джонсон такий же клоун як і Зеля(новий Черчіль).
просто взять і ""Єдиний спосіб завершити цю війну - масово і швидко зміцнити позиції України" Джерело: "
Ніякої конкретики проста бабаканина, але ж яка патріотична та правильна.
гидко це все. Скільки там Челледжерів було виготовлено у Британії за останній рік? скільки їх було поставлено нам, хай навіть старих?
От так от, на словах ти Лев, а на ділі...
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16.11.2024 16:11 Відповісти
Джонсон молодець але не жаль вже не при делах, а Шольц і Байден старі маразматики забороняючи бити по параші задля не загострювати конфлікт от ублюдки, параша бье по мирним городам, больніцам, вбивае дітей руйнуе житло то це оказивается норма і не загострення чекаете коли ця тварюка кине ядерку так він кине бо ви серливи імпотенти. В Сіріі ***** на всіх вас насрав і теж розбомбив мирні города та людей а ви в це час не загострювали конфлікт даже прийняли всіх біженців аби моя хата з краю нічого не знаю
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16.11.2024 16:25 Відповісти
Ну нічого зараз старий маразматик піде на пенсію і в крісло сяде ваш патужний Трамп, який одразу кине ядерну бімбу на центр маскви, ну він же грозився..
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16.11.2024 16:48 Відповісти
За великим рахунком ,патлатік Боря такий же самий балабол-общєствєннік, як і його знайомий нюхач білих порошків...
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16.11.2024 17:27 Відповісти
За великим рахунком ,патлатік Боря такий же самий балабол-общєствєннік (король Англии и парламент этого не заметил) как и его (як і його знайомий нюхач білих порошків...)...
В Англии все такие как ты? долбое....?
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16.11.2024 21:13 Відповісти
 
 