Експрем’єр Британії Джонсон про розмову Шольца і Путіна: Ми ризикуємо повернутися до жахливого "Нормандського формату"
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Джонсон написав у соцмережі X.
"Боюся, що Володимир Зеленський абсолютно має рацію. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній суперечці", - заявив Джонсон.
Крім того, він зауважив, що саме Путін розпочав "злочинне і невиправдане вторгнення, а Україна – абсолютно невинна сторона".
"Єдиний спосіб завершити цю війну – масово і швидко зміцнити позиції України", – наголосив Джонсон.
Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца із диктатором РФ Володимиром Путіним - це "скринька Пандори". На думку президента, Путіну вкрай важливо послабити свою ізоляцію.
У МЗС України розкритикували телефонну розмову між канцлером ФРН Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним, наголосивши на необхідності конкретних сильних дій, які примусять Путіна до миру, а не вмовлянь та спроб умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях.
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https://www.pbs.org/newshour/show/russia-escalates-bombardment-of-kyiv-as-civilian-casualties-mount
Якщо подивитись історию то починая з Петра 3 і до 1917 у Пітері правлять північні німці . Заязки Пітера з північними німцями дуже сильні. І ще є така спільна памʼять про їх ІМПЕРІЇ. Тобто північні німці і росіяни завжди лізли оккуповати ТЕПЛІ ПІВДЕННІ КРАЇНИ. При цьому за людей мешканців країн не рахували. В ЦЬОМУ суть німецьких і російських війн.
просто взять і ""Єдиний спосіб завершити цю війну - масово і швидко зміцнити позиції України" Джерело: "
Ніякої конкретики проста бабаканина, але ж яка патріотична та правильна.
гидко це все. Скільки там Челледжерів було виготовлено у Британії за останній рік? скільки їх було поставлено нам, хай навіть старих?
От так от, на словах ти Лев, а на ділі...
В Англии все такие как ты? долбое....?