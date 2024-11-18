Энергетики вернули свет для 400 тыс. домов на Одесщине после массированной атаки, - ДТЭК

Энергетики вернули свет для 400 тысяч домов после массированной атаки РФ на Одесскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, в области продолжаются аварийные ремонтные работы. Графики стабилизационных отключений пока не применяются, продолжаются экстренные отключения света.

"За минувшие сутки энергетикам удалось вернули свет для 400 тысяч семей.

Сейчас без электроснабжения остаются 321 тысяча клиентов в Одессе и области. Самая сложная ситуация в южной части города. Значительно повреждено магистральное энергетическое оборудование. Сейчас нет возможности запитать объекты водо- и теплоснабжения микрорайона Таирова и прилегающих территорий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отменены экстренные отключения света в Киеве и ряде регионов, - ДТЭК

Энергетики работают на местах. Работа будет продолжаться круглосуточно, пока не удастся подать напряжение.

Удар РФ по Одесской области

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одесской области без электроснабжения остаются два района. В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение.

Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed". В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.