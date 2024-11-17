Отменены экстренные отключения света в Киеве и ряде регионов, - ДТЭК

По указанию "Укрэнерго" отменены экстренные отключения в ряде регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая области: экстренные отключения отменены. Постепенно возвращаем свет во все дома", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Киеве и ряде областей применяются экстренные отключения света.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области. На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА. Под ударом была и критическая инфраструктура Ивано-Франковской области.

По данным президента Владимира Зеленского, РФ сегодня запустила около 120 ракет и 90 дронов. ПВО уничтожила более 140 воздушных целей.