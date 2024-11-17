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Скасовано екстрені відключення світла у Києві та низці регіонів, - ДТЕК

Відключення світла

За вказівкою "Укренерго" скасовано екстрені відключення у низці регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька області: екстрені відключення скасовані. Поступово повертаємо світло в усі домівки", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Києві та низці областей застосовуються екстрені відключення світла.

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини. На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА. Під ударом була й критична інфраструктура Івано-Франківщини.

За даними президента Володимира Зеленського, РФ сьогодні запустила близько 120 ракет і 90 дронів. ППО знищила понад 140 повітряних цілей.

Автор: 

ДТЕК (1981) відключення світла (1085)


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120 ракет і відключення світла на годину. Краще ніж 26 серпня 2024 року.
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17.11.2024 11:21 Відповісти
ППО нам таки посилили
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17.11.2024 11:25 Відповісти
Пишуть що дуже добре сьогодні відпрацювали ф 16 .
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17.11.2024 12:01 Відповісти
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17.11.2024 11:21 Відповісти
Це вони отак добавки просять?
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17.11.2024 11:23 Відповісти
Зараз Мар'яна та інші прихвостні вилізут і розкажуть куди ще не попали, а найвеличніший підтвердить.
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17.11.2024 11:32 Відповісти
А чому це ДТЕК підміняє найвеличнішого констататора та статистика всії часів й народів???

Чи може передоз нащастянедайбоже..
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17.11.2024 11:36 Відповісти
 
 