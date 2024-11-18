Сибига призвал союзников не допустить никакого ослабления международной изоляции РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига сегодня, 18 ноября, принял онлайн-участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, где выразил благодарность европейским партнерам за их поддержку и призвал не допустить ослабления международной изоляции России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

"Мы должны оставаться непоколебимыми. Никакого ослабления международной изоляции России. Никакого умиротворения агрессора. Ничего об Украине без Украины", - заявил министр.

Также он призвал союзников решительно противостоять любым попыткам приравнять агрессора - Россию - к Украине, которая обороняется от агрессии.

Сибига отметил, что всеобъемлющего, справедливого и длительного мира можно достичь только силой и своевременными решениями. Мир благодаря силе означает приглашение Украины к членству в НАТО, снятие ограничений на дальнобойные удары, разрешение странам-соседям сбивать российские ракеты и дроны в украинском небе, укрепление воздушного щита Украины, усиление санкций против России и ее союзников.

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Кроме того министр призвал усилить санкции против российского "теневого флота", который приносит России прибыли для ведения войны.

"Чтобы остановить Россию, мы должны лишить ее военную машину топлива - доходов от нефти", - подчеркнул он.

Министр проинформировал об усилении российских ударов по украинской портовой и аграрной инфраструктуре, что имеет целью ослабить экономику Украины.

Также глава МИД заявил, что Украина уже делает свой вклад в европейскую безопасность, а в составе ЕС сделает его еще сильнее. Он отметил важность дальнейшего продвижения к вступлению Украины в ЕС и напомнил, что наше государство выполняет свои обязательства и остается преданным внедрению реформ и трансформаций.

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Глава МИД призвал европейских коллег отметить 1000 дней сопротивления Украины полномасштабной агрессии России объявлением новых пакетов военной и энергетической помощи, а также четким месседжем агрессору: европейское единство непоколебимо, а ожидания уступок или умиротворения напрасны.

"Украина есть и должна оставаться фактором единства. Наша борьба - это ваша борьба. Наша победа будет вашей победой", - подытожил министр.

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