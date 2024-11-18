Дроны Helsing не являются мини-Taurus, - Минобороны Германии
Минобороны Германии не соглашается со сравнением германских СМИ дронов Helsing и ракет Taurus.
Об этом заявила представитель Минобороны Натали Еннинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она пояснила, что речь идет о "тактических дронах с ограниченным радиусом действия".
Также Йеннинг раскритиковала то, что СМИ назвали дроны mini-Taurus, поскольку их нельзя сравнивать с ракетами Taurus.
В то же время она отказалась при этом предоставлять конкретные технические детали относительно дронов.
Заместитель спикера Федерального правительства Вольфганг Бюхнер сказал, что поставки 4 тысяч дронов не является новостью, о планах передать эти системы было сообщено еще в октябре, в частности об этом говорил канцлер Шольц во время визита в Берлин Президента Украины Владимира Зеленского
Министр обороны Борис Писториус анонсировал планы поставки дронов в июле этого года.
Ранее СМИ сообщили Германия готовит для Украины 4 тыс. дронов Helsing, которые называют мини-Taurus.
В то же время у Олафа Шольца заявили, что тот не изменит позицию по Taurus для Украины.
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Якщо будуть дебати на канцлера і на них буде Шольц, опонент може повторити декілька разів е слово і Шольц сконає тут же, тобто там же
тобто боєготових немає, решті треба обслуговування, і скільки із них можуть те обслуговування пережить - ніхто точно не знає.
Виявляється, все не зовсім так. ВПС Південної Кореї мають ці ракети на озброєнні і нещодавно провели (перші за сім років) військові навчання з бойовими пусками.
"За даними південнокорейських ВПС, ракети пролетіли 400 кілометрів та успішно уразили заздалегідь визначені цілі у Жовтому морі".