Дроны Helsing не являются мини-Taurus, - Минобороны Германии

Минобороны Германии не соглашается со сравнением германских СМИ дронов Helsing и ракет Taurus.

Об этом заявила представитель Минобороны Натали Еннинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она пояснила, что речь идет о "тактических дронах с ограниченным радиусом действия".

Также Йеннинг раскритиковала то, что СМИ назвали дроны mini-Taurus, поскольку их нельзя сравнивать с ракетами Taurus.

В то же время она отказалась при этом предоставлять конкретные технические детали относительно дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-канцлер Германии Хабек готов передать Украине ракеты Taurus

Заместитель спикера Федерального правительства Вольфганг Бюхнер сказал, что поставки 4 тысяч дронов не является новостью, о планах передать эти системы было сообщено еще в октябре, в частности об этом говорил канцлер Шольц во время визита в Берлин Президента Украины Владимира Зеленского

Министр обороны Борис Писториус анонсировал планы поставки дронов в июле этого года.

Ранее СМИ сообщили Германия готовит для Украины 4 тыс. дронов Helsing, которые называют мини-Taurus.

В то же время у Олафа Шольца заявили, что тот не изменит позицию по Taurus для Украины.

Читайте также: Бербок о разрешении США на удары по РФ: Украина имеет право защищаться