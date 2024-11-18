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Новости Война
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Дроны Helsing не являются мини-Taurus, - Минобороны Германии

Німеччина передасть Україні дрони Helsing: це не міні-Taurus

Минобороны Германии не соглашается со сравнением германских СМИ дронов Helsing и ракет Taurus.

Об этом заявила представитель Минобороны Натали Еннинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она пояснила, что речь идет о "тактических дронах с ограниченным радиусом действия".

Также Йеннинг раскритиковала то, что СМИ назвали дроны mini-Taurus, поскольку их нельзя сравнивать с ракетами Taurus.

В то же время она отказалась при этом предоставлять конкретные технические детали относительно дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-канцлер Германии Хабек готов передать Украине ракеты Taurus

Заместитель спикера Федерального правительства Вольфганг Бюхнер сказал, что поставки 4 тысяч дронов не является новостью, о планах передать эти системы было сообщено еще в октябре, в частности об этом говорил канцлер Шольц во время визита в Берлин Президента Украины Владимира Зеленского

Министр обороны Борис Писториус анонсировал планы поставки дронов в июле этого года.

Ранее СМИ сообщили Германия готовит для Украины 4 тыс. дронов Helsing, которые называют мини-Taurus.

В то же время у Олафа Шольца заявили, что тот не изменит позицию по Taurus для Украины.

Читайте также: Бербок о разрешении США на удары по РФ: Украина имеет право защищаться

Автор: 

Германия (6926) ракеты (3549) дроны (3841)


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Топ комментарии
+11
Вони вже від одного слова таурус ссуться
Якщо будуть дебати на канцлера і на них буде Шольц, опонент може повторити декілька разів е слово і Шольц сконає тут же, тобто там же
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18.11.2024 15:21
+11
Треба бути дуже обдарованим "експертом" шоб дрон порівняти з крилатою ракетою. Я би навіть надав би їм почесне званя "експердь". Для таких"експердьов" все шо на гуснях танк і навіть зеленський президент.
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18.11.2024 15:29
+4
а шо якшо міні-таурас то путин нападе ?
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18.11.2024 15:34
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Правила форума Совет форумчан
Вони вже від одного слова таурус ссуться
Якщо будуть дебати на канцлера і на них буде Шольц, опонент може повторити декілька разів е слово і Шольц сконає тут же, тобто там же
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18.11.2024 15:21 Ответить
Напиши коли починати сміятися..
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18.11.2024 15:23 Ответить
Наступні вибори вже зрозуміло, що виграє Мерц. Шольц може тільки ще раз-другий ***** зателефонувати.
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18.11.2024 15:38 Ответить
Як кажуть -"що ж ти фраєр здав назад''?
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18.11.2024 15:27 Ответить
німці у кацапні лансет скопіювали
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18.11.2024 15:27 Ответить
Ланцет, модифікація Куб БПЛА, у свою чергу копія ізраільського HERO
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18.11.2024 15:35 Ответить
не скопіювали, а переробили, значно здешевивши у порівнянні із ланцетом і switchblade із збереженням тих самих характеристик.
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18.11.2024 16:22 Ответить
Треба бути дуже обдарованим "експертом" шоб дрон порівняти з крилатою ракетою. Я би навіть надав би їм почесне званя "експердь". Для таких"експердьов" все шо на гуснях танк і навіть зеленський президент.
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18.11.2024 15:29 Ответить
Скоріше міні-члени
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18.11.2024 15:30 Ответить
Міні-таурус... Краще б максі- томагавк
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18.11.2024 15:31 Ответить
не виключено,що у фріців немає в наявності ніяких ракет tauras@ за виключенням де- кількох штук.Гроші федерального бюджету меркельша разом із шольцьом , котрий був при меркель "підрахуєм" і котрих завербувала рашистська агентура, просто напросто були виведені на рахунки їхніх підставних осіб в інші країни.Тоді само собою .фріцляндія не надаватие Україні тих ракет,про які гучномовно заявлялося,але котрі так і не випускалися...
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18.11.2024 15:31 Ответить
пишуть, шо від 150 до 300 із всього 600 можуть бути "швидко підготовлені" до застосування.
тобто боєготових немає, решті треба обслуговування, і скільки із них можуть те обслуговування пережить - ніхто точно не знає.
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18.11.2024 15:51 Ответить
я розумію, що для "піпла" і "квартал" мозги відключив,так і з ракетами у фріців.можуть писати сьогодні одне.завтра заперечувати написане вчора...
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18.11.2024 15:57 Ответить
принаймні 600 штук - це офіційна інфа від виробника. поставки закінчені ще в 10-му році. тобто найсвіжішим - майже 15 років. можна лише здогадуватися скільки меркелі і шрьодери виділяли коштів на підтримку технічного стану.
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18.11.2024 16:13 Ответить
Такі ракети не бувають боєготовими майже до самого дня пуску, підготування до бою включає завантаження в неї конкретної цілі.
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18.11.2024 16:31 Ответить
Я теж довго вважав, що тауруси давно лежать в куточку і небоєздатні
Виявляється, все не зовсім так. ВПС Південної Кореї мають ці ракети на озброєнні і нещодавно провели (перші за сім років) військові навчання з бойовими пусками.
"За даними південнокорейських ВПС, ракети пролетіли 400 кілометрів та успішно уразили заздалегідь визначені цілі у Жовтому морі".
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18.11.2024 16:28 Ответить
як і будь-яка крилата ракета, тауруси мають турбореактивний двигун, який повинен мати регламент обслуговування. у мене цього регламенту на руках немає, тому я поняття не маю шо саме і як часто там потрібно обслуговувати. але те, що Південня Корея дотримувалась цього регламенту, сумнівів немає. а от щодо шрьодеро-меркелівської влади - є сумніви.
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18.11.2024 21:32 Ответить
50 грамів тротилу щоб путєна не злити
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18.11.2024 15:32 Ответить
а шо якшо міні-таурас то путин нападе ?
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18.11.2024 15:34 Ответить
задрали буржуї своїм переляком
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18.11.2024 15:35 Ответить
Та ви що! Кожна куля до ТТ часів війни - це ж міні-снаряд до "Піона"!
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18.11.2024 16:12 Ответить
Таурус для них тригерне слово,схоже німці бояться своїх таурусів більше за мокшан.
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18.11.2024 16:26 Ответить
Німчура очкує...
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18.11.2024 16:54 Ответить
 
 