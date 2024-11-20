РФ распространяет фейковые сообщения об угрозе "особо массированного" ракетного удара по Украине, - ГУР МО
Враг проводит информационно-психологическую атаку против украинцев, распространяя через социальные сети фейковые сообщения якобы от имени ГУР МО, что сегодня якобы существует угроза "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Разведка отмечает, что такие сообщения являются фейками и содержат типичные грамматические ошибки для российских ИПСО.
"Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО. Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и устойчивыми", - призывают в ГУР.
Разведка просит не игнорировать сигналы воздушной тревоги: " Но призываем не поддаваться паническим настроениям".
Что предшествовало?
Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.
Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.
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Сьогодняшні заяви від імені ГУР МО у соцмережах дійсно є фейком, а от заяви амбасад США та деяких країн НАТО є офіційними, і фейками не є.
Заяви окремих політиків, які в той час від свого імені спростовували інформацію, заздалегідь надану США та країнами НАТО і підтверджену ГУР МО, мабуть робилися цими політиками, виходячи із власного розуміння та відношення до отриманої ними інформації.
- Всі цитовані мої твердження в цьому інтервʼю є беззмістовними, якщо вони вирвані з контексту.
Коментар про інтервʼю:
- Офіційна особа визнала, що всі її твердження в цьому інтервʼю є беззмістовними.
Наприклад: https://www.rbc.ua/rus/news/nova-balistika-shcho-vidomo-rosiysku-raketu-1732102781.html
Але всі звертають увагу на стартову масу(50т), а не на БЧ яка трохи більша за БЧ Х-22 - якими росіяни обстрілюють з 2022 року.
І французи задрисливили.
А вы только собираться?
А кто то в бомбоубежище с полуночи сидит.
В американском посольстве сейчас вечеринка
Після початку нагнітання Рашки я... ЗАСПОКОЇВСІ!
А шо там, шашлики теж вже скоро?...
Что то мне подсказывает что рашка не решится еще одну, можно сказать последнюю аналоговнетную "дубину"свою опозорить.