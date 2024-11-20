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Новости Война
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РФ распространяет фейковые сообщения об угрозе "особо массированного" ракетного удара по Украине, - ГУР МО

Враг проводит информационно-психологическую атаку против украинцев, распространяя через социальные сети фейковые сообщения якобы от имени ГУР МО, что сегодня якобы существует угроза "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Разведка отмечает, что такие сообщения являются фейками и содержат типичные грамматические ошибки для российских ИПСО.

"Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО. Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и устойчивыми", - призывают в ГУР.

Разведка просит не игнорировать сигналы воздушной тревоги: " Но призываем не поддаваться паническим настроениям".

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Росія запустила ІПСО проти України про загрозу "особливо масованого" удару

Что предшествовало?

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.

Автор: 

обстрел (27093) ракеты (3568) ГУР (423)


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Топ комментарии
+30
Ми не проти того, що це фейк, але нам на початку 2022 року теж казали про нагнітання і про шашлики🤔😕
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20.11.2024 15:11
+11
Якраз тоді ГУР МО заздалегідь підтверджувало інформацію США про широкомасштабний напад і про дату нападу на Україну всім, кого це стосувалося.
Сьогодняшні заяви від імені ГУР МО у соцмережах дійсно є фейком, а от заяви амбасад США та деяких країн НАТО є офіційними, і фейками не є.
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20.11.2024 15:20
+11
Чомусь більше віриться амерам,аніж вангісту буданоффу,пророцтва якого писані пальцем по небі.
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20.11.2024 15:33
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Правила форума Совет форумчан
бАданов сказав?
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20.11.2024 15:10 Ответить
Ми не проти того, що це фейк, але нам на початку 2022 року теж казали про нагнітання і про шашлики🤔😕
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20.11.2024 15:11 Ответить
Якраз тоді ГУР МО заздалегідь підтверджувало інформацію США про широкомасштабний напад і про дату нападу на Україну всім, кого це стосувалося.
Сьогодняшні заяви від імені ГУР МО у соцмережах дійсно є фейком, а от заяви амбасад США та деяких країн НАТО є офіційними, і фейками не є.
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20.11.2024 15:20 Ответить
ГУР МО у встановленому порядку, заздалегідь підтверджувало інформацію про планований широкомасштабний напад тих, кого це безпосередньо стосувалося, тобто військово-політичне керівництво України. ГУР МО мабуть не мало повноважень розголошувати таку інформацію населенню із зрозумілих причин.
Заяви окремих політиків, які в той час від свого імені спростовували інформацію, заздалегідь надану США та країнами НАТО і підтверджену ГУР МО, мабуть робилися цими політиками, виходячи із власного розуміння та відношення до отриманої ними інформації.
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20.11.2024 17:27 Ответить
Офіційна особа про інтервʼю:
- Всі цитовані мої твердження в цьому інтервʼю є беззмістовними, якщо вони вирвані з контексту.

Коментар про інтервʼю:
- Офіційна особа визнала, що всі її твердження в цьому інтервʼю є беззмістовними.
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20.11.2024 19:23 Ответить
Тобто, особливо масованого удару не буде? Чудово, а не особливо масований буде?
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20.11.2024 15:13 Ответить
Можливо й буде але достатньо не ігнорувати сигнали попередження, замість того щоб робити в мережі гвалт ніби це перший ракетний обстріл.
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20.11.2024 15:16 Ответить
Краще перебдеть чим недобдеть. Береженого Бог береже.
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20.11.2024 15:23 Ответить
Це так, але дійшло вже до маразму - розповідають про 50 тонні ракети.
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20.11.2024 15:29 Ответить
Це мабуть старі МБР, б/ч яких рашисти зарядилиі звичайною (неядерною) вибухівкою, близько 1 тони. Але ж це МБР, двоступенева, середньої дальності (близько 5000 км), і 50 тон це стартова маса всієї ракети, а не маса вибухівки б/ч.
Наприклад: https://www.rbc.ua/rus/news/nova-balistika-shcho-vidomo-rosiysku-raketu-1732102781.html
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20.11.2024 15:45 Ответить
Так, мова саме про "рубіж".

Але всі звертають увагу на стартову масу(50т), а не на БЧ яка трохи більша за БЧ Х-22 - якими росіяни обстрілюють з 2022 року.
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20.11.2024 15:57 Ответить
Ну тоді першими, хто повівся на цю дезу, були мамериканці. Вони навіть посольство своє закрили
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20.11.2024 15:15 Ответить
Правильно казати гамериканці. Від слова Гамерика.
І французи задрисливили.
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20.11.2024 15:16 Ответить
стани з'єдночоне
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20.11.2024 15:19 Ответить
Буданов просто обшарив аеродром оленій та виявив що склад з ракетами - то просто резинова дурілка. Ракети вже давно закінчились.
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20.11.2024 15:20 Ответить
То що? Всі на шашлики?
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20.11.2024 15:20 Ответить
тока проснулись? Уже половина лыка не вяжет. А Наташа на столе танцевала.
А вы только собираться?
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20.11.2024 15:33 Ответить
а в США з якої пори почали читати і ще й вірити фейкам )(уйлоКассапії ? 🤓
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20.11.2024 15:26 Ответить
В ГУР теж фейків багато...
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20.11.2024 15:27 Ответить
Це не ті самі, яки нам казали про фейки нападу 23.02.22?
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20.11.2024 15:27 Ответить
Чомусь більше віриться амерам,аніж вангісту буданоффу,пророцтва якого писані пальцем по небі.
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20.11.2024 15:33 Ответить
До конца пророчества 9 часов осталось.
А кто то в бомбоубежище с полуночи сидит.
В американском посольстве сейчас вечеринка
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20.11.2024 15:37 Ответить
Все таки амери мали правдиву інформацію:напад балістики.
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21.11.2024 16:52 Ответить
Згоден з вами
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21.11.2024 16:58 Ответить
Так може самим не треба ці фейки поширювати?! З самісінького ранку на Цензор це вісить,- ракетна атака, ракетна загроза. Панікуни бісові!
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20.11.2024 15:44 Ответить
Після сповіщення посольства США я занепокоївся.
Після початку нагнітання Рашки я... ЗАСПОКОЇВСІ!
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20.11.2024 15:45 Ответить
Нада орієнтуватися по мусорам , у них чуйка.
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20.11.2024 15:53 Ответить
Якось переживемо .
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20.11.2024 15:54 Ответить
з-за американського посольства, піддавшогося на парашний фейк, дєрьмозеки зі своїм офісом тільки за сьогоднішній день втратили $2-3 мільярди прибутків.
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20.11.2024 16:03 Ответить
Ну увидим, на шашлыки уже сходили. Хотелось бы, чтоб в этот раз был фейк.
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20.11.2024 16:11 Ответить
Ну фейк той фейк!
А шо там, шашлики теж вже скоро?...
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20.11.2024 16:18 Ответить
А шо, это аналоговнетная вандервафля тоже супер-пупер гиперзвуковая?
Что то мне подсказывает что рашка не решится еще одну, можно сказать последнюю аналоговнетную "дубину"свою опозорить.
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20.11.2024 16:44 Ответить
А посольство сша тоже публікації злякались? То посольство сша на безпеку розраховує на гур і на укр інтернет ? Та ніхто тих тік торерів навіть в україні серйозно не сприймає...особливо хто з головою..
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20.11.2024 20:57 Ответить
 
 