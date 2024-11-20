РФ поширює фейкові повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетного удару по Україні, - ГУР МО
Ворог проводить інформаційно-психологічну атаку проти українців, поширюючи через соціальні мережі фейкові повідомлення нібито від імені ГУР МО, що сьогодні начебто існує загроза "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Розвідка наголошує, що такі повідомлення є фейками та містять типові граматичні помилки для російських ІПСО.
"Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО. Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", - закликають у ГУР.
Розвідка просить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги: "Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям".
Що передувало?
Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.
Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.
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Сьогодняшні заяви від імені ГУР МО у соцмережах дійсно є фейком, а от заяви амбасад США та деяких країн НАТО є офіційними, і фейками не є.
Заяви окремих політиків, які в той час від свого імені спростовували інформацію, заздалегідь надану США та країнами НАТО і підтверджену ГУР МО, мабуть робилися цими політиками, виходячи із власного розуміння та відношення до отриманої ними інформації.
- Всі цитовані мої твердження в цьому інтервʼю є беззмістовними, якщо вони вирвані з контексту.
Коментар про інтервʼю:
- Офіційна особа визнала, що всі її твердження в цьому інтервʼю є беззмістовними.
Наприклад: https://www.rbc.ua/rus/news/nova-balistika-shcho-vidomo-rosiysku-raketu-1732102781.html
Але всі звертають увагу на стартову масу(50т), а не на БЧ яка трохи більша за БЧ Х-22 - якими росіяни обстрілюють з 2022 року.
І французи задрисливили.
А вы только собираться?
А кто то в бомбоубежище с полуночи сидит.
В американском посольстве сейчас вечеринка
Після початку нагнітання Рашки я... ЗАСПОКОЇВСІ!
А шо там, шашлики теж вже скоро?...
Что то мне подсказывает что рашка не решится еще одну, можно сказать последнюю аналоговнетную "дубину"свою опозорить.