РФ поширює фейкові повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетного удару по Україні, - ГУР МО

Ворог проводить інформаційно-психологічну атаку проти українців, поширюючи через соціальні мережі фейкові повідомлення нібито від імені ГУР МО, що сьогодні начебто існує загроза "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Розвідка наголошує, що такі повідомлення є фейками та містять типові граматичні помилки для російських ІПСО.

"Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО. Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", - закликають у ГУР.

Розвідка просить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги: "Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям".

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Що передувало?

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.