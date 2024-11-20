УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10699 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 046 46

РФ поширює фейкові повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетного удару по Україні, - ГУР МО

Ворог проводить інформаційно-психологічну атаку проти українців, поширюючи через соціальні мережі фейкові повідомлення нібито від імені ГУР МО, що сьогодні начебто існує загроза "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Розвідка наголошує, що такі повідомлення є фейками та містять типові граматичні помилки для російських ІПСО.

"Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО. Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", - закликають у ГУР.

Розвідка просить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги: "Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про закриття низки посольств через "загрозу обстрілу": Варто реагувати без інформнагнітання

Росія запустила ІПСО проти України про загрозу "особливо масованого" удару

Що передувало?

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.

Автор: 

обстріл (28284) ракети (4009) ГУР (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Ми не проти того, що це фейк, але нам на початку 2022 року теж казали про нагнітання і про шашлики🤔😕
показати весь коментар
20.11.2024 15:11
+11
Якраз тоді ГУР МО заздалегідь підтверджувало інформацію США про широкомасштабний напад і про дату нападу на Україну всім, кого це стосувалося.
Сьогодняшні заяви від імені ГУР МО у соцмережах дійсно є фейком, а от заяви амбасад США та деяких країн НАТО є офіційними, і фейками не є.
показати весь коментар
20.11.2024 15:20
+11
Чомусь більше віриться амерам,аніж вангісту буданоффу,пророцтва якого писані пальцем по небі.
показати весь коментар
20.11.2024 15:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бАданов сказав?
показати весь коментар
20.11.2024 15:10 Відповісти
Ми не проти того, що це фейк, але нам на початку 2022 року теж казали про нагнітання і про шашлики🤔😕
показати весь коментар
20.11.2024 15:11 Відповісти
Якраз тоді ГУР МО заздалегідь підтверджувало інформацію США про широкомасштабний напад і про дату нападу на Україну всім, кого це стосувалося.
Сьогодняшні заяви від імені ГУР МО у соцмережах дійсно є фейком, а от заяви амбасад США та деяких країн НАТО є офіційними, і фейками не є.
показати весь коментар
20.11.2024 15:20 Відповісти
ГУР МО у встановленому порядку, заздалегідь підтверджувало інформацію про планований широкомасштабний напад тих, кого це безпосередньо стосувалося, тобто військово-політичне керівництво України. ГУР МО мабуть не мало повноважень розголошувати таку інформацію населенню із зрозумілих причин.
Заяви окремих політиків, які в той час від свого імені спростовували інформацію, заздалегідь надану США та країнами НАТО і підтверджену ГУР МО, мабуть робилися цими політиками, виходячи із власного розуміння та відношення до отриманої ними інформації.
показати весь коментар
20.11.2024 17:27 Відповісти
Офіційна особа про інтервʼю:
- Всі цитовані мої твердження в цьому інтервʼю є беззмістовними, якщо вони вирвані з контексту.

Коментар про інтервʼю:
- Офіційна особа визнала, що всі її твердження в цьому інтервʼю є беззмістовними.
показати весь коментар
20.11.2024 19:23 Відповісти
Тобто, особливо масованого удару не буде? Чудово, а не особливо масований буде?
показати весь коментар
20.11.2024 15:13 Відповісти
Можливо й буде але достатньо не ігнорувати сигнали попередження, замість того щоб робити в мережі гвалт ніби це перший ракетний обстріл.
показати весь коментар
20.11.2024 15:16 Відповісти
Краще перебдеть чим недобдеть. Береженого Бог береже.
показати весь коментар
20.11.2024 15:23 Відповісти
Це так, але дійшло вже до маразму - розповідають про 50 тонні ракети.
показати весь коментар
20.11.2024 15:29 Відповісти
Це мабуть старі МБР, б/ч яких рашисти зарядилиі звичайною (неядерною) вибухівкою, близько 1 тони. Але ж це МБР, двоступенева, середньої дальності (близько 5000 км), і 50 тон це стартова маса всієї ракети, а не маса вибухівки б/ч.
Наприклад: https://www.rbc.ua/rus/news/nova-balistika-shcho-vidomo-rosiysku-raketu-1732102781.html
показати весь коментар
20.11.2024 15:45 Відповісти
Так, мова саме про "рубіж".

Але всі звертають увагу на стартову масу(50т), а не на БЧ яка трохи більша за БЧ Х-22 - якими росіяни обстрілюють з 2022 року.
показати весь коментар
20.11.2024 15:57 Відповісти
Ну тоді першими, хто повівся на цю дезу, були мамериканці. Вони навіть посольство своє закрили
показати весь коментар
20.11.2024 15:15 Відповісти
Правильно казати гамериканці. Від слова Гамерика.
І французи задрисливили.
показати весь коментар
20.11.2024 15:16 Відповісти
стани з'єдночоне
показати весь коментар
20.11.2024 15:19 Відповісти
Буданов просто обшарив аеродром оленій та виявив що склад з ракетами - то просто резинова дурілка. Ракети вже давно закінчились.
показати весь коментар
20.11.2024 15:20 Відповісти
То що? Всі на шашлики?
показати весь коментар
20.11.2024 15:20 Відповісти
тока проснулись? Уже половина лыка не вяжет. А Наташа на столе танцевала.
А вы только собираться?
показати весь коментар
20.11.2024 15:33 Відповісти
а в США з якої пори почали читати і ще й вірити фейкам )(уйлоКассапії ? 🤓
показати весь коментар
20.11.2024 15:26 Відповісти
В ГУР теж фейків багато...
показати весь коментар
20.11.2024 15:27 Відповісти
Це не ті самі, яки нам казали про фейки нападу 23.02.22?
показати весь коментар
20.11.2024 15:27 Відповісти
Чомусь більше віриться амерам,аніж вангісту буданоффу,пророцтва якого писані пальцем по небі.
показати весь коментар
20.11.2024 15:33 Відповісти
До конца пророчества 9 часов осталось.
А кто то в бомбоубежище с полуночи сидит.
В американском посольстве сейчас вечеринка
показати весь коментар
20.11.2024 15:37 Відповісти
Все таки амери мали правдиву інформацію:напад балістики.
показати весь коментар
21.11.2024 16:52 Відповісти
Згоден з вами
показати весь коментар
21.11.2024 16:58 Відповісти
Так може самим не треба ці фейки поширювати?! З самісінького ранку на Цензор це вісить,- ракетна атака, ракетна загроза. Панікуни бісові!
показати весь коментар
20.11.2024 15:44 Відповісти
Після сповіщення посольства США я занепокоївся.
Після початку нагнітання Рашки я... ЗАСПОКОЇВСІ!
показати весь коментар
20.11.2024 15:45 Відповісти
Нада орієнтуватися по мусорам , у них чуйка.
показати весь коментар
20.11.2024 15:53 Відповісти
Якось переживемо .
показати весь коментар
20.11.2024 15:54 Відповісти
з-за американського посольства, піддавшогося на парашний фейк, дєрьмозеки зі своїм офісом тільки за сьогоднішній день втратили $2-3 мільярди прибутків.
показати весь коментар
20.11.2024 16:03 Відповісти
Ну увидим, на шашлыки уже сходили. Хотелось бы, чтоб в этот раз был фейк.
показати весь коментар
20.11.2024 16:11 Відповісти
Ну фейк той фейк!
А шо там, шашлики теж вже скоро?...
показати весь коментар
20.11.2024 16:18 Відповісти
А шо, это аналоговнетная вандервафля тоже супер-пупер гиперзвуковая?
Что то мне подсказывает что рашка не решится еще одну, можно сказать последнюю аналоговнетную "дубину"свою опозорить.
показати весь коментар
20.11.2024 16:44 Відповісти
А посольство сша тоже публікації злякались? То посольство сша на безпеку розраховує на гур і на укр інтернет ? Та ніхто тих тік торерів навіть в україні серйозно не сприймає...особливо хто з головою..
показати весь коментар
20.11.2024 20:57 Відповісти
 
 