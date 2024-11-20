800 человек остаются в Курахово, город разрушен на 70%, - ОВА

По состоянию на среду, 20 ноября, в Кураховской громаде Донецкой области остаются 2,9 тыс. человек. Из них 800 - в самом Курахово.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, россияне разрушили Курахово почти на 70%.

"Обстановка на Кураховском направлении - самая сложная. 2900 человек остаются сейчас в громаде, 800 человек остаются в городе и выезжать у них желания нет. Они запаслись продуктовыми наборами, медикаментами, питьевой водой",- рассказал Филашкин.

Также, по словам главы ОВА, в Торецке остается 750 жителей, а в Часовом Яре - 304. Доставлять гуманитарную помощь в эти города "почти невозможно", отмечает чиновник.

Кроме этого, Филашкин рассказал, что в 106 прифронтовых населенных пунктах Донецкой области отсутствует электричество, газ и вода. Однако другие территории региона готовы к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что в Покровске Донецкой области нет воды и отопления, есть проблемы с газо- и электроснабжением.

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