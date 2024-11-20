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Новини Війна
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800 людей залишаються у Кураховому, місто зруйноване на 70%, - ОВА

800 людей залишаються у Кураховому

Станом на середу, 20 листопада, у Курахівській громаді на Донеччині залишаються 2,9 тис. людей. З них 800 у самому Кураховому.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, росіяни зруйнували Курахове майже на 70%.

"Обстановка на Курахівському напрямку найскладніша. 2900 людей залишаються зараз у громаді, 800 людей залишаються у місті і виїжджати в них бажання немає. Вони запаслися продуктовими наборами, медикаментами, питною водою",- розповів Філашкін.

Також, за словами очільника ОВА, у Торецьку залишається 750 мешканців, а в Часовому Ярі - 304. Доставляти гуманітарну допомогу в ці міста "майже неможливо", зазначає посадовець.

Окрім цього, Філашкін розповів, що у 106 прифронтових населених пунктах Донецької області відсутня електрика, газ та вода. Однак інші території регіону готові до опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що у Покровську на Донеччині немає води й опалення, є проблеми з газо- та електропостачанням.

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Автор: 

Торецьк (443)


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тож здамо...навіщо воно нам....до Київа ще далеко....
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20.11.2024 17:04 Відповісти
Якщо так пишуть від "зеленої+рижної" влади, що місто на 70% зруйноване, то через день-два буде його здача. Я ні в якому разі не звинувачую військових, вони стояли скільки могли, воювали тим, що дала їм влада. А що можуть дати ЗСУ "риги" під керівництвом мародерів?
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20.11.2024 17:43 Відповісти
ЗЕЛЕНІ ПОКИДЬКИ СКАЖУТЬ ЗДАВАТИ МІСТО.
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20.11.2024 18:06 Відповісти
 
 