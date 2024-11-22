Выступление Путина о применении "Орешника" является фактическим признанием вины в зверствах против украинцев, - МИД
Министерство иностранных дел задокументировало выступление российского диктатора Владимира Путина относительно удара по Украине баллистической ракетой "Орешник". Это заявление будет использовано, чтобы привлечь Путина к ответственности.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно выступления российского диктатора и его ракетных угроз, передает Цензор.НЕТ.
"Тщательно задокументировали выступление российского диктатора Путина, посвященное применению им против Украины, по его же собственным словам, баллистической ракеты средней дальности. С международно-правовой точки зрения, это выступление является еще одним важным свидетельством и фактическим признанием вины в совершении преступления агрессии против Украины и всех производных от него зверств против украинцев. Мы обеспечим использование этого и других публичных признаний Путина для привлечения его и его приспешников к ответственности. Справедливость неизбежна.
Заявление Путина в очередной раз свидетельствует, что в продолжении этой войны заинтересована только Россия. Именно Путин постоянно расширяет ее масштаб и жестокость, привлекая оружие из Ирана и КНДР, северокорейские войска, а теперь применяя стратегическую баллистическую ракету, которая может быть носителем оружия массового уничтожения. Призываем страны ядерного клуба предостеречь Российскую Федерацию от угроз ядерным оружием.
Обвинения Украины или ее партнеров в якобы неправомерных действиях, которые каким-то образом провоцируют преступника на преступления - абсурдны. Украина защищается от агрессии согласно ст. 51 Устава ООН и имеет полное право наносить удары по любым законным военным целям на территории РФ согласно международному праву. Для того, чтобы эти удары прекратились, России достаточно прекратить агрессию и вывести войска с суверенной территории Украины.
Сегодняшнее заявление еще раз подтверждает, что Путин - единственный, кто стоит на пути остановки войны и восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Его недавние безрассудные шаги, включая удары по объектам ядерной энергетики Украины и применение нового типа ракеты - это вызов в том числе и всем тем лидерам стран, которые недавно заявляли о недопустимости расширения войны. Мы рассчитываем, что они не будут отмалчиваться, а отреагируют на пренебрежение Путина, создание неприемлемых угроз радиационной безопасности и недопустимый ядерный шантаж.
Отдельного внимания заслуживают попытки Путина манипулировать общественным мнением стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, перекладывать ответственность за начатую им войну на другие страны. Его потуги выставлять себя борцом за многополярный мир лишены смысла. Ведь политика России в отношении Украины, в частности хроническое непризнание права нашего государства на существование, независимость и суверенитет, попытки захвата украинских полезных ископаемых, является ничем иным как колонизаторской, имперской политикой.
Под мантрой перехода к многополярному миру Россия упорно распространяет нарратив о легитимности применения силовых методов для перераспределения сфер влияния, что полностью противоречит Уставу ООН, нормам и принципам международного права.
Путин сам сегодня доказал всему миру, что его можно только принудить к миру, никакие разговоры не сработают. Умиротворение никогда не работало и не сработает сейчас. Единственный реалистичный подход - это мир благодаря силе, восстановление полного уважения к Уставу ООН, норм международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в МИД Украины.
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Тобто шо північні німці Що шведи, що пітерські кацапи - усі виросли на легендах про захват південних РАЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ , де все росте і тепло.
Так , його цікавлять землі і слава прирощування земель . Для демократичного світу це неприємлемо , а для пітерців і мабуть північних німців- нормально . Не забувайте, що німці два рази почали світові війни . Їм холодно - вона так гріються
, А ГАРАНТИ зброю дають мало і армії їх сховалися
залишилось тільки прикопати , тварюку ,
десь в канаві 😡
А ми така нація, «що до сраки нам та радіація…»
Юрій Сиротюк
путин может применить ядерное оружие но делать это он будет не так как от него ожидают. Он это будет делать грязно, через другие руки или случайно. То что в сторону Украины начали лететь межконтинентальные ракеты на базе ракеты Рубеж, может подтверждать эту теорию. Ядерный заряд, может случайно оказаться в ракете и чисто случайно упасть на Украину но это будет в чекистской манере....
Оце читаю про істерику від загрози використання карликом ядерної зброї і згадую віршики, які ходили одразу після Чорнобиля:
«На горі горить реактор,
Під горою паше трактор;
Українці така нація,
Що до сраки нам та радіація…»
Цей дебіл знає, що Україну нічим злякати не можна, хіба миром. Але це вже інша історія.
Ми завжди сміялися в обличчя смерті.
Реготали в екстазі бою.
Поверталися задом лише щоб показати сраку.
Тому лякає не нас, а народжених вже переляканими горе-союзників, з якими він ніби-то воює.
Тільки от якщо він їх навіть перелякає, нічого не зміниться.
Союзники на поле бою не прийшли, а ми з поля бою не підемо…
А ми така нація, «що до сраки нам та радіація…»
Ну а про нашу атвєточку в коментарі…
Якщо коротко: «…а козакам до сраки, бо ми на конях…»
«Но это точно был не Рубеж.
А искандер с кассетными зарядами.
Запустили его со стороны воронежа, а не астрахани и капустиного яра-9, как утверждают астрологи.
Картинка впечатляет, жертв и разрушений нет.
В Днепре в 5 утра шел-моросил мелкий дождик, даже возгорания по месту прилета были мелкие и их быстро потушили.
Не так страшен черт как его малюет ядрёный мопс человек-медведимка.
Без паники! Сохраняйте спокойствие и холодную голову,
не питайтесь мусором с инфопомоек и слухами от ОБК.
Врагу очень важно довести нас всех до истерики и безнадёги.
Фуй у них получится.
Если мы им сами не поможем.»
21.11.2024
В результаті ударів по Дніпропетровську 9 ракетами (Х-47М2 "Кинджал" -1 (мп Тамбовська, РФ) , Х-101 -7 (мп Волгоградська, РФ), міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" (РС-26) - 1 (мп ракетний полігон, Астрахань, РФ) поранено 2 особи, зруйновано 1 котельню центру реабілітації інвалідів,пошкоджено 4 гаражі, виникло 2 пожежі в приватному секторі. При цьому з 9 ракетних цілей ППО збило 8, включаючи і РС-26. Інакше як повним і грандіозним провалом масованої ракетної атаки з застосуванням МБР це назвати просто неможливо.
Все , що коїться в Україні , і будь де в світі - робиться свідомо, по домовленості.