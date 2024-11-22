Выступление Путина о применении "Орешника" является фактическим признанием вины в зверствах против украинцев, - МИД

Министерство иностранных дел задокументировало выступление российского диктатора Владимира Путина относительно удара по Украине баллистической ракетой "Орешник". Это заявление будет использовано, чтобы привлечь Путина к ответственности.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно выступления российского диктатора и его ракетных угроз, передает Цензор.НЕТ.

"Тщательно задокументировали выступление российского диктатора Путина, посвященное применению им против Украины, по его же собственным словам, баллистической ракеты средней дальности. С международно-правовой точки зрения, это выступление является еще одним важным свидетельством и фактическим признанием вины в совершении преступления агрессии против Украины и всех производных от него зверств против украинцев. Мы обеспечим использование этого и других публичных признаний Путина для привлечения его и его приспешников к ответственности. Справедливость неизбежна.

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Заявление Путина в очередной раз свидетельствует, что в продолжении этой войны заинтересована только Россия. Именно Путин постоянно расширяет ее масштаб и жестокость, привлекая оружие из Ирана и КНДР, северокорейские войска, а теперь применяя стратегическую баллистическую ракету, которая может быть носителем оружия массового уничтожения. Призываем страны ядерного клуба предостеречь Российскую Федерацию от угроз ядерным оружием.

Обвинения Украины или ее партнеров в якобы неправомерных действиях, которые каким-то образом провоцируют преступника на преступления - абсурдны. Украина защищается от агрессии согласно ст. 51 Устава ООН и имеет полное право наносить удары по любым законным военным целям на территории РФ согласно международному праву. Для того, чтобы эти удары прекратились, России достаточно прекратить агрессию и вывести войска с суверенной территории Украины.

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Сегодняшнее заявление еще раз подтверждает, что Путин - единственный, кто стоит на пути остановки войны и восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Его недавние безрассудные шаги, включая удары по объектам ядерной энергетики Украины и применение нового типа ракеты - это вызов в том числе и всем тем лидерам стран, которые недавно заявляли о недопустимости расширения войны. Мы рассчитываем, что они не будут отмалчиваться, а отреагируют на пренебрежение Путина, создание неприемлемых угроз радиационной безопасности и недопустимый ядерный шантаж.

Отдельного внимания заслуживают попытки Путина манипулировать общественным мнением стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, перекладывать ответственность за начатую им войну на другие страны. Его потуги выставлять себя борцом за многополярный мир лишены смысла. Ведь политика России в отношении Украины, в частности хроническое непризнание права нашего государства на существование, независимость и суверенитет, попытки захвата украинских полезных ископаемых, является ничем иным как колонизаторской, имперской политикой.

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Под мантрой перехода к многополярному миру Россия упорно распространяет нарратив о легитимности применения силовых методов для перераспределения сфер влияния, что полностью противоречит Уставу ООН, нормам и принципам международного права.

Путин сам сегодня доказал всему миру, что его можно только принудить к миру, никакие разговоры не сработают. Умиротворение никогда не работало и не сработает сейчас. Единственный реалистичный подход - это мир благодаря силе, восстановление полного уважения к Уставу ООН, норм международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в МИД Украины.