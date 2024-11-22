РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8963 посетителя онлайн
Новости
9 479 43

Выступление Путина о применении "Орешника" является фактическим признанием вины в зверствах против украинцев, - МИД

Володимир Путін

Министерство иностранных дел задокументировало выступление российского диктатора Владимира Путина относительно удара по Украине баллистической ракетой "Орешник". Это заявление будет использовано, чтобы привлечь Путина к ответственности.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно выступления российского диктатора и его ракетных угроз, передает Цензор.НЕТ.

"Тщательно задокументировали выступление российского диктатора Путина, посвященное применению им против Украины, по его же собственным словам, баллистической ракеты средней дальности. С международно-правовой точки зрения, это выступление является еще одним важным свидетельством и фактическим признанием вины в совершении преступления агрессии против Украины и всех производных от него зверств против украинцев. Мы обеспечим использование этого и других публичных признаний Путина для привлечения его и его приспешников к ответственности. Справедливость неизбежна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ ударила по Украине баллистической ракетой "Орешник", это было ее испытание, - Путин. ВИДЕО

Заявление Путина в очередной раз свидетельствует, что в продолжении этой войны заинтересована только Россия. Именно Путин постоянно расширяет ее масштаб и жестокость, привлекая оружие из Ирана и КНДР, северокорейские войска, а теперь применяя стратегическую баллистическую ракету, которая может быть носителем оружия массового уничтожения. Призываем страны ядерного клуба предостеречь Российскую Федерацию от угроз ядерным оружием.

Обвинения Украины или ее партнеров в якобы неправомерных действиях, которые каким-то образом провоцируют преступника на преступления - абсурдны. Украина защищается от агрессии согласно ст. 51 Устава ООН и имеет полное право наносить удары по любым законным военным целям на территории РФ согласно международному праву. Для того, чтобы эти удары прекратились, России достаточно прекратить агрессию и вывести войска с суверенной территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе баллистикой: Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к расширению этой войны

Сегодняшнее заявление еще раз подтверждает, что Путин - единственный, кто стоит на пути остановки войны и восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Его недавние безрассудные шаги, включая удары по объектам ядерной энергетики Украины и применение нового типа ракеты - это вызов в том числе и всем тем лидерам стран, которые недавно заявляли о недопустимости расширения войны. Мы рассчитываем, что они не будут отмалчиваться, а отреагируют на пренебрежение Путина, создание неприемлемых угроз радиационной безопасности и недопустимый ядерный шантаж.

Отдельного внимания заслуживают попытки Путина манипулировать общественным мнением стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, перекладывать ответственность за начатую им войну на другие страны. Его потуги выставлять себя борцом за многополярный мир лишены смысла. Ведь политика России в отношении Украины, в частности хроническое непризнание права нашего государства на существование, независимость и суверенитет, попытки захвата украинских полезных ископаемых, является ничем иным как колонизаторской, имперской политикой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД об "Орешнике": Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России

Под мантрой перехода к многополярному миру Россия упорно распространяет нарратив о легитимности применения силовых методов для перераспределения сфер влияния, что полностью противоречит Уставу ООН, нормам и принципам международного права.

Путин сам сегодня доказал всему миру, что его можно только принудить к миру, никакие разговоры не сработают. Умиротворение никогда не работало и не сработает сейчас. Единственный реалистичный подход - это мир благодаря силе, восстановление полного уважения к Уставу ООН, норм международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в МИД Украины.

Автор: 

МИД (6947) путин владимир (31244) баллистические ракеты (376)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
22.11.2024 00:33
+5
показать весь комментарий
22.11.2024 00:08
+5
А ми така нація, «що до сраки нам та радіація…»
показать весь комментарий
22.11.2024 00:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так подавайте зараз документи до МКС - не тягнить кота за хвіст.
показать весь комментарий
21.11.2024 23:55 Ответить
... мля... і ні в кого з "асоба прібліжонних" рука не підніметься голову того нелюда на 9 грамів "утяжеліть"?
показать весь комментарий
22.11.2024 00:09 Ответить
Многополярный мир, чувствуется что автор стримы Арестовича насмотрелся.
показать весь комментарий
21.11.2024 23:57 Ответить
Шта?
показать весь комментарий
22.11.2024 00:53 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2024 23:58 Ответить
Це підтверджує висновок, що йому ніколи і не були потрібні українські території. Нащо йому цей лишній геморой? Йому треба лише своя шістка, яка буде керувати цими територіями з населенням за вказівками з кремля. Його цікавить тільки рейтинг. Найнижчий рейтинг в нього був у 2013 році і в 2021 році. Робіть висновки.
показать весь комментарий
22.11.2024 00:30 Ответить
Хутін виродок з Пітера , його цікавить слава царів , які з петра3 були усі німецьких кровей.
Тобто шо північні німці Що шведи, що пітерські кацапи - усі виросли на легендах про захват південних РАЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ , де все росте і тепло.
Так , його цікавлять землі і слава прирощування земель . Для демократичного світу це неприємлемо , а для пітерців і мабуть північних німців- нормально . Не забувайте, що німці два рази почали світові війни . Їм холодно - вона так гріються
показать весь комментарий
22.11.2024 00:41 Ответить
Справа зовсім не в завоюванні територій. Між рядками у кацапських ідеологів читається, що на болотах відчувається виродження нації, загальне падіння IQ і конче треба підмішувати свіжу кров. Слов'янську, бо на расєї почали домінувати рюзкє з вузенькими оченятами. Русскіє вже в меншості. Та і Коран вже підперає, грунтовно так. Кацапські ідеологи знають, якщо вони не окупують Україну то їм гаплик. Щезнуть.
показать весь комментарий
22.11.2024 04:59 Ответить
Хочуть собі трошки арійської крові домешати ?
показать весь комментарий
22.11.2024 19:56 Ответить
Зараз термін "євгеніка" замінили терміном "генетична діагностика". І широко застосовують ці практики в процесах планування сім'ї.
показать весь комментарий
22.11.2024 20:07 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2024 00:04 Ответить
Байден , пора громити Астрахань , давайте дозвіл на 2000 км
показать весь комментарий
22.11.2024 00:05 Ответить
Рубєж перетворився на Орєшнік після того як стало зрозуміло що він розвалився у повітрі
показать весь комментарий
22.11.2024 00:06 Ответить
Смішно бл, прям жарт в стилі зелупи. Краще б ти і твоя сім'я під той орєшнік потрапили.
показать весь комментарий
22.11.2024 00:43 Ответить
А ми така нація, «що до сраки нам та радіація…»
показать весь комментарий
22.11.2024 00:46 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2024 09:44 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2024 00:08 Ответить
НУ І ДЕ ТІ БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТИ???? Крим украли,війну почали , балистикою бьють

, А ГАРАНТИ зброю дають мало і армії їх сховалися
показать весь комментарий
22.11.2024 00:11 Ответить
Дурні ,то не міжконтинентальна ракета ,а ракета середньої дальності.
показать весь комментарий
22.11.2024 11:55 Ответить
Путлєр - ходячий гнійний труп ,
залишилось тільки прикопати , тварюку ,
десь в канаві 😡
показать весь комментарий
22.11.2024 00:15 Ответить
Союзники на поле бою не прийшли, а ми з поля бою не підемо…

А ми така нація, «що до сраки нам та радіація…»

Юрій Сиротюк
показать весь комментарий
22.11.2024 00:21 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2024 00:33 Ответить
потужне занепокення вид мзс? що дали, де мильон дронив, вже летять?
показать весь комментарий
22.11.2024 00:24 Ответить
Миру не стоит недооценивать бункерного нациста, тем более сейчас. Я помню хорошо слова одного человека который сказал - путин, это чекист, нквдшник, преступник которых учили действовать хитро, подло, нежиданно. Действовать так, чтобы оставить для себя пространство для маневра и избежать ответственности.

путин может применить ядерное оружие но делать это он будет не так как от него ожидают. Он это будет делать грязно, через другие руки или случайно. То что в сторону Украины начали лететь межконтинентальные ракеты на базе ракеты Рубеж, может подтверждать эту теорию. Ядерный заряд, может случайно оказаться в ракете и чисто случайно упасть на Украину но это будет в чекистской манере....
показать весь комментарий
22.11.2024 00:35 Ответить
Юрій Сиротюк

Оце читаю про істерику від загрози використання карликом ядерної зброї і згадую віршики, які ходили одразу після Чорнобиля:

«На горі горить реактор,

Під горою паше трактор;

Українці така нація,

Що до сраки нам та радіація…»

Цей дебіл знає, що Україну нічим злякати не можна, хіба миром. Але це вже інша історія.

Ми завжди сміялися в обличчя смерті.

Реготали в екстазі бою.

Поверталися задом лише щоб показати сраку.

Тому лякає не нас, а народжених вже переляканими горе-союзників, з якими він ніби-то воює.

Тільки от якщо він їх навіть перелякає, нічого не зміниться.

Союзники на поле бою не прийшли, а ми з поля бою не підемо…

А ми така нація, «що до сраки нам та радіація…»

Ну а про нашу атвєточку в коментарі…

Якщо коротко: «…а козакам до сраки, бо ми на конях…»
показать весь комментарий
22.11.2024 00:44 Ответить
Українці така нація ,де один воює ,а десять сидять в дорогих київських ресторанах ,або втікли в Словаччину і звідти повчають нас як любити Україну.
показать весь комментарий
22.11.2024 11:58 Ответить
Настав слушний час дати путлєру по "орєшкам".
показать весь комментарий
22.11.2024 00:36 Ответить
Путін дивиться на захід, як на дурнів які малюють якісь червоні лінії, а сам робить що йому заманеться
показать весь комментарий
22.11.2024 00:45 Ответить
А оон знов верещить про всі сторони конфлікту і припинення вогню. Вони вже реально задовбують і майже не приховують, на кого працюють.
показать весь комментарий
22.11.2024 01:01 Ответить
Олексій Мочанов

«Но это точно был не Рубеж.

А искандер с кассетными зарядами.

Запустили его со стороны воронежа, а не астрахани и капустиного яра-9, как утверждают астрологи.

Картинка впечатляет, жертв и разрушений нет.

В Днепре в 5 утра шел-моросил мелкий дождик, даже возгорания по месту прилета были мелкие и их быстро потушили.

Не так страшен черт как его малюет ядрёный мопс человек-медведимка.

Без паники! Сохраняйте спокойствие и холодную голову,

не питайтесь мусором с инфопомоек и слухами от ОБК.

Врагу очень важно довести нас всех до истерики и безнадёги.

Фуй у них получится.

Если мы им сами не поможем.»
показать весь комментарий
22.11.2024 01:02 Ответить
хм. є й таке цікаве повідомлення:

21.‎11.‎2024

В результаті ударів по Дніпропетровську 9 ракетами (Х-47М2 "Кинджал" -1 (мп Тамбовська, РФ) , Х-101 -7 (мп Волгоградська, РФ), міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" (РС-26) - 1 (мп ракетний полігон, Астрахань, РФ) поранено 2 особи, зруйновано 1 котельню центру реабілітації інвалідів,пошкоджено 4 гаражі, виникло 2 пожежі в приватному секторі. При цьому з 9 ракетних цілей ППО збило 8, включаючи і РС-26. Інакше як повним і грандіозним провалом масованої ракетної атаки з застосуванням МБР це назвати просто неможливо.
показать весь комментарий
22.11.2024 01:10 Ответить
А нас рать!
показать весь комментарий
22.11.2024 01:46 Ответить
Треба йти на якесь там припинення вогню і мерщій робити вибори. Залужний переможе
показать весь комментарий
22.11.2024 05:01 Ответить
Система поки що не бачить хто міг би підтримувати її в цій ситуації, тому виборів не буде ... теоретично народ міг би провести вибори але без лідера народ заблокований
показать весь комментарий
22.11.2024 06:07 Ответить
Залужний чи Розумков чи Порошенко... Скоріш за все Розумков..цей фрукт ні разу грубо не обізвав хкуйла чи орків..Була б Фаріон,то голосував би за неї.. Залужний з жовтня місяця нічого не зробив для замінування Чонгару... не дав наказу бат.Азов вийти з Маріуполя..Порошенко все зробив,щорб в Ілловайську стався котел,щоб добровольчий рух зупинився і зупинилися мрії Майдану для знищення алігархату...
показать весь комментарий
22.11.2024 06:54 Ответить
Розмінуванням Чонгару і відведеннями військ керував ОП Єрмака і "інтегратор" Верещук. Якщо б Залужний зробив щось всупереч, то його б зняли ще до повномаштабного
показать весь комментарий
22.11.2024 10:05 Ответить
Та нічого йому не буде. Ще після збиття малазійського Боінга я стверджував, що навіть якщо путін особисто прийде до Гаазького трибуналу та зізнається, що це він особисто віддав наказ на знищення літака, то йому за це нічого не буде.
показать весь комментарий
22.11.2024 07:02 Ответить
В нього руки і без орєшніків-скворєшніків по локоть в крові українців...
показать весь комментарий
22.11.2024 07:17 Ответить
Від расєє, і особливо маскви треба залишити лише попіл! Бийте по ним всім, що надають нам наші партери! Іншого вже просто немає! Інше для України - ядерне російське пекло!!!
показать весь комментарий
22.11.2024 07:18 Ответить
Нарешті досить дурити самих себе. Ніяки так звані міжнародні закони та організації не працюють , і вже ніколи не запрацюють
Все , що коїться в Україні , і будь де в світі - робиться свідомо, по домовленості.
показать весь комментарий
22.11.2024 07:41 Ответить
 
 